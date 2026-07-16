Wyniki UnitedHealth: Pokaz siły i kontrola kosztów

Akcje UnitedHealth Group rosły przed rozpoczęciem czwartkowej sesji na Wall Street o blisko 7% po publikacji znacznie lepszych od oczekiwań wyników za Q2 2026.

Największym zaskoczeniem nie był jednak poziom przychodów, lecz rentowności. Rynek nie tylko doczekał się upragnionego spadku kosztów świadczeń medycznych, ale zarząd spółki kolejny raz podniósł prognozy na cały rok.

Analiza techniczna UnitedHealth Group (D1)

Akcje spółki wciąż pozostają znacznie poniżej poziomów z końca 2024 roku, ale sytuacja techniczna zaczyna wyglądać wyraźnie pozytywnie. Najważniejszym zwrotem jest wygenerowanie sygnału “złotego krzyża” (średnia EMA100 & EMA200). Źródło: xStation

Wyniki

Skorygowany EPS wyniósł 6,38 USD, wobec około 4,90 USD oczekiwanych przez rynek. Przychody osiągnęły poziom 112 mld USD, nieznacznie więcej niż 111,6 mld USD rok temu - powyżej konsensusu.

Zysk operacyjny zwiększył się z 5,2 do 8 mld USD,

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły 11,1 mld dolarów.

Najważniejszym punktem raportu był wskaźnik kosztów medycznych (określający udział składek przeznaczany na pokrycie świadczeń). Spadł on do 86,7% z 89,4% przed rokiem, podczas gdy rynek oczekiwał około 88,5%.

Segment UnitedHealthcare osiągnął 86 mld dolarów przychodów, zysk operacyjny wzrósł z 2,1 do 3,9 mld dolarów. Marża operacyjna zwiększyła się z 2,4% do 4,6%.

Poprawa rentowności została jednak osiągnięta częściowo kosztem skali: liczba obsługiwanych klientów spadła w ciągu kwartału o 525 tys.

Wyraźną poprawę zanotował również Optum. Segment wygenerował około 4 mld dolarów zysku operacyjnego, a jego marża wzrosła o 160 punktów bazowych. Zarząd wskazał na lepsze wyniki Optum Insight oraz wykorzystanie narzędzi AI.

Jednocześnie przyznał, że pełny powrót Optum do wzrostu przychodów pozostaje procesem wieloletnim i spodziewany jest dopiero w 2028 roku.

Prognozy

UnitedHealth podniósł prognozę skorygowanego zysku na cały 2026 rok do 19,50–20 dolarów na akcję, wobec wcześniejszego założenia przekraczającego 18,25 dolara.

Jednocześnie prognoza przepływów operacyjnych wzrosła do około 24 mld dolarów, a plan skupu akcji został podwojony do co najmniej 5 mld dolarów. Prognoza przychodów pozostała natomiast bez zmian na poziomie ponad 439 mld dolarów.

Perspektywy

Konferencja wynikowa dostarczyła wielu pozytywnych informacji - jednak sytuacja spółki nie stała się jednoznacznie dobra. Odbudowa rentowności UnitedHealth przebiega szybciej, niż zakładał rynek.