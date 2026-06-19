Złoto traci 1,5% 🚩 Goldman Sachs obniża prognozę dla metalu

- Goldman Sachs obniżył prognozę cen złota na koniec roku do 4900 USD za uncję wobec braku obniżek stóp Fed
- Wcześniej bank oczekiwał, że złoto zamknie rok na poziomie 5300 USD za uncję
- Metal pogłębia spadki, które rozpoczęły się po konferencji Fed i spada do 4150 USD za uncję
- Goldman Sachs obniżył prognozę cen złota na koniec roku do 4900 USD za uncję wobec braku obniżek stóp Fed
- Wcześniej bank oczekiwał, że złoto zamknie rok na poziomie 5300 USD za uncję
- Metal pogłębia spadki, które rozpoczęły się po konferencji Fed i spada do 4150 USD za uncję
Ceny złota spadają dziś na globalnych rynkach, a obniżka prognozy Goldman Sachs do 4900 USD wydaje się dobrze "korespondować" z obecną sytuacją na rynku metali, gdzie wciąż trwa ochłodzenie nastrojów po spekulacyjnych wzrostach z początku roku. Po umowie USA z Iranem rynek ponownie przesunął uwagę z ryzyka geopolitycznego na politykę Fed i mocniejszego dolara, co powoduje trzeci spadkowy tydzień na rynku złota.
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Inwestorzy szybko wrócili do wyceny scenariusza wyższych stóp procentowych w USA. Fed pozostawił stopy bez zmian, ale komunikacja banku centralnego została odebrana jako jastrzębia. Część decydentów nadal widzi przestrzeń do kolejnej podwyżki przed końcem roku.
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Rentowności obligacji USA wzrosły, a dolar umocnił się do najwyższych poziomów od ponad roku. To negatywne otoczenie dla złota, które nie oferuje odsetek i traci relatywną atrakcyjność przy wyższych stopach.
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Rynek wycenia obecnie ponad 80% prawdopodobieństwa kolejnej podwyżki stóp Fed przed końcem roku, co ogranicza popyt inwestycyjny na kruszec.
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Dodatkową niepewność wprowadziło przełożenie rozmów między Waszyngtonem a Teheranem. Tymczasowe porozumienie pozostaje w mocy, ale jego trwałość zaczyna być kwestionowana.
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Ropa odbiła w piątek, jednak w ujęciu tygodniowym pozostaje pod wyraźną presją. Oczekiwania na stopniową normalizację ruchu przez cieśninę Ormuz obniżyły premię za ryzyko w cenach energii.
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Słabość widoczna jest także w szerokim kompleksie metali: srebro straciło ok. 2%, platyna ok. 1,5%, a miedź również znalazła się pod presją, co sugeruje ostrożniejsze nastawienie inwestorów do całego rynku surowcowego.
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Krótkoterminowo złoto pozostaje zakładnikiem dolara, rentowności obligacji i oczekiwań wobec Fed. Dopóki rynek wycenia wyższe stopy w USA, wydaje się, że potencjał odbicia kruszcu może być ograniczony.
GOLD (interwał H1)
Źródło: xStation5
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