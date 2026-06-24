Złoto traci, srebro najniżej od grudnia 2025 📉 Deutsche Bank tnie prognozę dla kruszcu

Złoto notuje dziś spadek o prawie 0,7% poniżej 4100 USD za uncję, a Deutsche Bank wyraźnie zrewidował swoje oczekiwania dla rynku złota, obniżając prognozę średniej ceny kruszcu na III kwartał 2026 r. do 4300 USD za uncję oraz na IV kwartał do 4800 USD za uncję. To redukcja wcześniejszych założeń odpowiednio o ponad 22% i 17%. Jeszcze w kwietniu bank zakładał możliwość wzrostu złota w okolice 6000 USD za uncję, wskazując na deficyty fiskalne, dedolaryzację oraz ograniczanie ekspozycji banków centralnych rynków wschodzących na amerykańskie obligacje skarbowe.

Zmiana nastawienia wynika przede wszystkim z bardziej jastrzębiej wyceny polityki Fed oraz mocnych danych makroekonomicznych z USA. Deutsche Bank wskazuje, że „Fed repricing” i odporność amerykańskiej gospodarki stały się obecnie głównymi czynnikami presji na złoto. W scenariuszu bazowym bank zakłada utrzymanie stóp Fed bez zmian do końca 2026 r., ale ostrzega, że 3–4 dodatkowe podwyżki mogłyby sprowadzić cenę złota nawet do 3800 USD za uncję.

Dlaczego złoto i srebro tracą?

Goldman Sachs również obniżył prognozę ceny złota na koniec roku o 500 USD do 4900 USD za uncję i nie zakłada już obniżek stóp Fed w 2026 r.

Bank of America wycofuje się z wcześniejszego celu 6000 USD za uncję, argumentując, że niekomfortowe tło inflacyjne może wymuszać bardziej restrykcyjną politykę monetarną.

Odpływy z funduszy ETF opartych na złocie pokazują, że popyt inwestycyjny jest dziś wyraźnie słabszy niż w poprzednich fazach hossy.

Dyskonto cen złota w Chinach względem rynku Comex sugeruje, że chiński import nie powinien być obecnie traktowany jako istotne wsparcie dla notowań.

Najmocniejszym filarem popytu pozostają banki centralne, które według Deutsche Bank powinny nadal wspierać rynek w dłuższym terminie.

Złoto straciło ponad 22% od wybuchu wojny amerykańsko-irańskiej pod koniec lutego, mimo że tradycyjnie powinno korzystać z podwyższonego ryzyka geopolitycznego.

Srebro zachowuje się jeszcze słabiej, tracąc od końca lutego około jedną trzecią wartości, a podczas ostatniej sesji spadając o ponad 5%.

Wtorkowe kontrakty na złoto zakończyły dzień spadkiem o około 1,3% w pobliżu 4149 USD za uncję, a na rynku kasowym cena chwilowo zbliżyła się do 4090 USD.

Umocnienie dolara dodatkowo ciąży metalom szlachetnym, ponieważ od ostatniego posiedzenia Fed indeks dolara wzrósł o około 0,8%.

Rynek czeka na inflację PCE - wykres GOLD (interwał D1)

Najbliższym testem dla złota będzie odczyt inflacji PCE w USA. Wyższy od oczekiwań wynik mógłby wzmocnić scenariusz jastrzębiego Fed i dalej wspierać dolara oraz rentowności obligacji. Dla złota oznaczałoby to trudniejsze środowisko, ponieważ metal nie wypłaca odsetek i konkuruje z aktywami o rosnącej dochodowości.

Obecny układ makro pokazuje, że geopolityka przestała być wystarczającym argumentem dla wzrostu cen metali szlachetnych. Dopóki amerykańska gospodarka pozostaje odporna, dolar silny, a Fed skłonny do utrzymywania wysokich stóp procentowych, złoto i srebro mogą mieć problem z szybkim powrotem do wcześniejszego trendu wzrostowego.

Patrząc na wykres złota, widzimy, że metal testuje lokalne dołki między 4000 a 4100 USD za uncję, podczas gdy wskaźnik RSI na dziennym interwale spadł do niespełna 34. W ostatnich sesjach przeważają wolumeny sprzedażowe.

Źródło: xStation5

Srebro wybiło lokalny dołek z 23 marca i przez chwilę cofnęło się do najniższego poziomu od połowy grudnia 2025 roku.

Źródło: xStation5