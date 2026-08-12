Złoto zyskuje 1,5% 📈

Notowania złota zyskują ponad 1,5% i pozostają w pobliżu najwyższych poziomów od około dwóch miesięcy po publikacji lipcowej inflacji CPI w USA. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami: CPI wzrósł o 0,1% m/m i 3,4% r/r, natomiast inflacja bazowa wyniosła 0,2% m/m i 2,5% r/r. Brak negatywnej niespodzianki inflacyjnej jest korzystny dla metali szlachetnych, ponieważ po wcześniejszych słabszych danych z rynku pracy zmniejsza presję na Fed, aby już we wrześniu ponownie podnosić stopy procentowe. Cena złota rośnie w okolice 4 420 USD za uncję.

Po publikacji CPI rynek terminowy wycenia około 60% prawdopodobieństwa pozostawienia stóp Fed bez zmian we wrześniu, wobec nieco ponad 45% tydzień wcześniej. Dla złota jest to istotna zmiana, ponieważ mniejsze ryzyko dalszego wzrostu stóp ogranicza koszt alternatywny utrzymywania aktywa, które nie generuje odsetek.

Dzisiejszy ruch wpisuje się w mocniejsze momentum widoczne już po słabszym raporcie z amerykańskiego rynku pracy. Złoto zanotowało w ubiegłym tygodniu najlepszy tygodniowy wynik od stycznia, a we wtorek dotarło do najwyższych poziomów od 5 czerwca.

Ważnym elementem pozostaje popyt niezwiązany bezpośrednio z Fed. Rynek wspierają ponowne napływy do ETF-ów, zakupy banków centralnych oraz silny popyt z Chin, dzięki czemu złoto wykazuje większą odporność nawet przy utrzymującej się presji ze strony wysokich cen energii.

Ryzyko inflacyjne nie zniknęło całkowicie. Ropa pozostaje droga w związku z napięciami wokół Cieśniny Ormuz, a utrzymywanie się wysokich cen paliw może w kolejnych miesiącach ponownie utrudnić proces dezinflacji i ograniczać przestrzeń Fed do złagodzenia polityki.

Reakcja złota pokazuje jednak, że rynek większą wagę przywiązuje obecnie do kombinacji słabszego rynku pracy i CPI zgodnego z konsensusem. Dopóki kolejne dane nie pokażą ponownego przyspieszenia presji cenowej, scenariusz kolejnej szybkiej podwyżki stóp może stopniowo tracić na znaczeniu.

Z perspektywy rynku złota dzisiejszy CPI można więc uznać za umiarkowanie pozytywny. Dane nie były na tyle słabe, aby całkowicie zmienić narrację Fed, ale jednocześnie nie dostarczyły argumentu za pilnym dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej. To istotne przy obecnym układzie rynku: złoto korzysta jednocześnie z mniejszego ryzyka podwyżek stóp, popytu instytucjonalnego oraz utrzymującej się niepewności geopolitycznej. Najważniejszym pytaniem staje się teraz to, czy metal będzie w stanie wykorzystać to otoczenie do trwałego wybicia powyżej ostatnich lokalnych maksimów.

Wykres złota (interwał D1)

Źródło: xStation5