14:30

PILNE: Niskie wnioski o zasiłek, ale PPI z USA minimalnie niżej. EURUSD próbuje odbijać

Inflacja PPI z USA (marzec): 2,1% r/r vs 2,2% prognoz i 1,6% poprzednio (0,2% m/m vs 0,3% prognoz i 0,6% poprzednio) Bazowa PPI: 2,4% vs 2,3% prognoz...