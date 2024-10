11:00

PILNE: Inflacja w EMU wyraźnie niżej! EURUSD pnie się w górę

Inflacja w strefie euro spada do 6,1% r/r! Oczekiwano: 6,3% r/r, a poprzednio było to 7,0% r/r. Nie jest to jednak koniec dobrych informacji. Jest to najniższy...