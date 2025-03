Dow Jones - jak inwestować w indeks Dow Jones (US30)?

Czas czytania: 14 minut(y)

Dow Jones Industrial Average to jeden z najpopularniejszych indeksów giełdowych, w którego skład wchodzi 30 dużych amerykańskich spółek (tak zwanych blue chipów), notowanych na parkietach giełd NASDAQ i NYSE. Nazwa stworzonego w 1896 roku indeksu pochodzi od jego twórców - Charlesa Dowa i Edwarda Jonesa. Indeks Dow Jones od przeszło stu lat wykorzystywany jest przez analityków giełdowych do pomiaru siły amerykańskiego rynku akcji i ogólnej kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych.

W momencie tworzenia, w skład indeksu wchodziło 12 spółek przemysłowych, które działały między innymi w branży kolejowej, przetwórstwa cukru oraz przemysłu naftowego. Choć dziś spółki te wydają się być przestarzałe i mało atrakcyjne, na początku XX wieku były to branże rewolucyjne, a popularyzacja kolei przyczyniła się do powstania jednej z baniek spekulacyjnych. Z podobnie ogromnej zmienności słyneły też akcje firmy Sugar, bowiem aż do XX wieku, cukier nie był powszechnie stosowany w sektorze spożywczym. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy w 1900 roku firma Hershey's stworzyła pierwszy batonik cukrowy, co przyczyniło się do dużej zmienności cen akcji spółek związanych z przetwórstwem cukru.

Obecnie indeks Dow Jones zmienił się nie do poznania, są w nim notowane spółki technologiczne, takie jak Microsoft czy Salesforce, a także spółki naftowe i gazowe, takie jak Chevron. Jednak indeks Dow Jones nadal nazywany jest przemysłowym między innymi ze względu na swoje przemysłowe pochodzenie.

Przyjrzyjmy się, jak dziś wygląda struktura indeksu i co sprawia, że indeks Dow Jones (US30) jest tak popularny wśród inwestorów i traderów?

Co to jest i jak działa indeks Dow Jones?

Indeks Dow Jones to jeden z najpopularniejszych indeksów giełdowych na świecie, śledzący zmianę cen akcji 30 dużych spółek notowanych na NASDAQ oraz New York Stock Exchange (NYSE).

Skład indeksu Dow Jones zmienia się wraz z rozwojem gospodarki amerykańskiej. Jeśli jakaś spółka traci kluczową rolę w gospodarce, może zostać zamieniona na inną spółkę, która zasili indeks. Z komponentów indeksu Dow Jones wyłączone są spółki z sektora transportowego i publicznego.

Spółka, której akcje tracą na wartości z powodu malejących zysków lub pogarszających się wyników może opuścić skład indeksu, tracąc miano blue chipa. W indeksie największą wagę stanowią akcje o wyższych wycenach. Oznacza to, że wzrost wyceny spółki, która ma większą wagę w indeksie, podniesie jego wartość w znacznie większym stopniu, niż wzrost wartości spółki o niższej kapitalizacji.

Tworząc indeks Dow Jones, Charles Dow sumował wycenę wszystkich 12 spółek tworzących indeks, a następnie dzielił ją przez dwanaście, obliczając w ten sposób wartość indeksu. Jednak takie działanie szybko stało się problematyczne, ze względu na liczne działania korporacyjne takie jak podziały lub emisje nowych akcji.

Obecnie, indeks posiada stały dzielnik, tak zwany “Dow Divisor”, który używany jest do określenia efektu ruchu o jeden punkt dowolnej składowej indeksu. Wartość dzielnika ulega wahaniom i na dzień 20 czerwca 2022 roku oscylowała wokół 0,151. Dow Jones nie jest więc ważoną średnią arytmetyczną - w przeciwieństwie do S&P 500 nie odzwierciedla kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w jego skład.

Indeks Dow Jones reprezentuje raczej sumę cen wszystkich 30 spółek podzieloną przez dzielnik. Zmiana o X punktów w wycenie którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład indeksu powoduje zmianę indeksu o dokładnie taką samą liczbę punktów.

Wzór przedstawia to w ten sposób:

Wartość indeksu Dow Jones = ceny akcji 30 spółek / stały dzielnik

Jakie spółki wchodzą w skład indeksu Dow Jones?

W skład indeksu Dow Jones wchodzą tzw. blue chipy, czyli spółki, które mogą pochwalić się stabilnymi, przewidywalnymi i rosnącymi z roku na rok zyskami oraz odgrywają kluczowe role w swojej branży. Obecnie w skład indeksu Dow Jones wchodzą między innymi McDonald's i Wal-Mart, czy spółki technologiczne takie jak Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft i Walt Disney.

W 1997 roku w skład indeksu wchodziły takie spółki jak Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson czy Travelers Group.

W 1999 roku w indeksie zadebiutowały Intel, Microsoft, Home Depot i SBC Communications; indeks opuściły m.in. Chevron oraz Goodyear.

W 2020 roku w indeksie Dow Jones zadebiutowały ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen i Raytheon Technologies.

Patrząc na najbardziej wyróżniające się spółki w indeksie, McDonald's wchodzi w jego skład od 1987 roku, Apple od 2015 roku, IBM od 1979 roku, a Intel od 1998 roku. JP Morgan zadebiutował w indeksie Dow Jones w 1991 roku wraz z Catterpillar i Microsoftem. Najdłużej (od 1932 roku) indeks Dow Jones tworzą akcje Proctor&Gamble.

Typy pozycji na Dow Jones (US30)

Kiedy chcesz zainwestować w indeks Dow Jones, musisz pamiętać, że istnieją dwie pozycje, które możesz zająć: pozycja krótka lub pozycja długa. Ważnym jest aby pamiętać, że informacje, które mogą wpłynąć na kondycję całej gospodarki mają tendencję do zwiększania zmienności rynku, a indeks Dow Jones jest szczególnie na nie wrażliwy. Pozycja, którą zdecydujesz się zająć, będzie zatem zależała od Twoich przewidywań dotyczących ogólnego stanu gospodarki, decyzji konsumentów oraz sytuacji samych spółek wchodzących w skład indeksu.

Długa pozycja na indeksie Dow Jones (US30)

Długie pozycje na indeksie Dow Jones (US30) są szczególnie popularne, gdy na rynku panują dobre nastroje, a inwestorzy czują się bezpiecznie lub gdy pojawiają się zewnętrzne okoliczności, które mogą przywrócić pozytywny sentyment na rynku. To właśnie w takich momentach, ruchy indeksu mogą być szczególnie dynamiczne.

Jeżeli zakładasz, że na rynku może nastąpić poprawa nastrojów inwestorów w następstwie jakiegoś wydarzenia gospodarczego lub politycznego, możesz zająć długą pozycję na Dow Jones. Inwestorzy ceniący ryzyko zazwyczaj szybko wracają do swoich inwestycji, gdy tylko dla rynku ponownie pojawi się optymizm.

Jeśli nastroje na rynku rzeczywiście ulegną poprawie, Twoja prognoza będzie poprawna i osiągniesz zysk stawiając na wzrost wyceny indeksu Dow Jones (US30). I odwrotnie, gdybyś zajął długą pozycję, a rynkiem kierowałyby negatywne nastroje, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniosłaby stratę.

Krótka pozycja na indeksie Dow Jones (US30)

Krótkie pozycje na indeksie Dow Jones (US30) są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje strach i niepewność lub gdy istnieją okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować powrót negatywnych nastrojów.

W takiej sytuacji, jeśli zakładasz, że może nastąpić gwałtowne pogorszenie się nastrojów inwestorów po ogłoszeniu ogłoszeniu informacji gospodarczych lub politycznych, możesz zająć krótką pozycję na indeksie Dow Jones (US30). W ten sposób można rozgrywać strategie handlowe dla konkretnych wydarzeń na świecie, które mogą zwiększyć lub znacznie zmniejszyć zmienność cen aktywów.

Jeśli na rynku rzeczywiście panuje strach, a Twoja prognoza będzie poprawna, wówczas osiągniesz zysk z krótkich pozycji na indeksie Dow Jones (US30). Jeśli jednak zajmiesz krótką pozycję, a rynek nadal będzie rósł, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniesie stratę.

Najlepszy moment na trading na Dow Jones (US30)

Indeks Dow Jones ma tendencję do wykonywania znacznie mniejszych ruchów cenowych niż inne indeksy amerykańskie ze względu na charakter dużych spółek w nim notowanych. Są to najczęściej firmy o długoletniej historii, które często cieszą się pozycją lidera w swoim sektorze, tak jak np. Microsoft, Chevron czy McDonald's. Dzięki temu, w okresach paniki lub niestabilnej sytuacji na świecie, indeks Dow Jones traci zazwyczaj mniej niż inne amerykańskie indeksy. Jednak w takich momentach, inwestorzy często porzucają na jakiś czas wszelkie ryzykowne aktywa i zwracają się ku bardziej stabilnym inwestycjom lub gotówce.

Indeks Dow Jones jest również podatny na dynamiczne zwroty na wykresie, gdy na rynek powracają pozytywne nastroje. Można to przypisać czynnikom makroekonomicznym, które powodują, że inwestorzy chętniej wracają do inwestowania w najlepsze, “sprawdzone” firmy z Wall Street. Spółki, które są notowane na Dow Jones, tworzą trzon amerykańskiej gospodarki. Czasami duży kapitał powraca w pierwszej kolejności do mniej ryzykownych inwestycji, więc indeksy takie jak NASDAQ czy Russell 2000 mogą być nawet o kilka kroków za indeksem Dow Jones, gdy na rynek powraca optymizm. Indeks Dow Jones (US30) zapewnia wysokie, ale nie tak wysokie jak w przypadku indeksu NASDAQ zwroty, ale cechuje się niższym stosunkiem ryzyka do zysku.

Inwestowaniem w indeks Dow Jones (US30) z pewnością warto zainteresować się w okresach paniki wywołujących silną wyprzedaż akcji dużych spółek, które od dziesięcioleci dostarczają dobre rozwiązania biznesowe. Duża liczba inwestorów kontrariańskich poszukując miejsca odwrócenia trendu może zająć ważne, długie pozycje kupna w oczekiwaniu na odbicie cen. Podobnie w przypadku rynkowej euforii, gdy indeks znajduje się na historycznych szczytach, inwestorzy unikający ryzyka mogą wyczekiwać okresu słabości na światowych parkietach, aby zająć krótkie pozycje sprzedaży na indeksie Dow Jones, spodziewając się spadku dynamiki wzrostu gospodarczego w USA.

Interesującymi momentami na rozpoczęcie handlu na indeksie Dow Jones (US30) są momenty publikacji wyników finansowych spółek wchodzących w skład indeksu, jak również typowe wydarzenia ze świata finansów i gospodarki takie jak posiedzenia Fed, wypowiedzi najważniejszych polityków, publikacje makroekonomiczne czy różne kryzysy.

Jak zacząć inwestować w indeks Dow Jones (US30)?

Handel na indeksie Dow Jones (US30), jak również na pozostałych amerykańskich indeksach giełdowych, dostępny jest na naszej platformie transakcyjnej xStation, gdzie możesz dokonywać transakcji na kontraktach CFD, wykorzystując przy tym efekt dźwigni finansowej. Dzięki zmienności indeksu Dow Jones (US30) możesz dokonywać transakcji i otwierać pozycje zarówno na wzrost jak i spadek wyceny indeksu. Należy pamiętać, że wykorzystanie dźwigni finansowej w inwestycjach wiąże się z ryzykiem, ale oczywiście może zwielokrotnić zyski inwestora. Indeks Dow Jones (US30) jest dobrym wyborem dla aktywnych inwestorów, którzy nie mają problemu ze zmiennością portfela spowodowaną dźwignią finansową.

Dzięki dźwigni 1:20, do otwarcia pozycji na indeksie Dow Jones (US30) potrzebny jest depozyt zabezpieczający w wysokości 5% wartości transakcji. Wykorzystując 1000 USD otworzysz więc pozycję o wartości 20 000 USD. Ze względu na wysoki poziom ryzyka związanego z lewarowanymi instrumentami CFD, potencjalny dochód z pozycji może być wysoki, ale należy pamiętać, że możliwa strata może być wyższa. Handel kontraktami CFD na indeks Dow Jones (US30) daje inwestorom możliwość otwierania zarówno krótkich jak i długich pozycji. Dzięki temu inwestować można niezależnie od kierunku w jakim porusza się rynek.

Jedyne opłaty, jakie ponosisz w przypadku takiego handlu, to spread (różnica między ceną kupna ASK a ceną sprzedaży BID) oraz punkty swapowe. Spread jest bardzo wąski i w zależności od wielkości pozycji wynosić może nawet kilka centów. Punkty swapowe to natomiast koszty ponoszone przez brokera w celu sfinansowania pozycji lewarowanych; punkty swapowe są naliczane codziennie do otwartej pozycji na instrumencie US30.

Handlując kontraktami na indeks Dow Jones (US30) można wykorzystać zmienność rynku i otwierać pozycje podczas bardzo szybkich ruchów cen. Dźwignia finansowa jest instrumentem wysokiego ryzyka i może powodować straty, ale jednocześnie może pomnożyć zyski daytradera.

Inwestowanie w indeks Dow Jones (US30) ma charakter spekulacyjny i jest przeznaczone dla aktywnych traderów, dla których liczą się wahania cen instrumentu. Ten rodzaj kontraktu jest umową finansową, która wypłaca różnicę w cenie rozliczeniowej pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Handel online pozwala na rozpoczęcie inwestycji na indeksie Dow Jones (US30) bez wychodzenia z domu, z niskimi prowizjami i spreadami. Dzięki płynności obecnej na indeksie Dow Jones, możesz zamknąć swoją pozycję jednym kliknięciem myszy w dowolnym momencie, pod warunkiem że rynek jest otwarty. Dlatego właśnie handel kontraktami na indeks Dow Jones (US30) online ma tak wiele zalet i staje się coraz bardziej popularny.

Inwestycja w spółki indeksu Dow Jones

Inwestowanie w indeksy z wykorzystaniem dźwigni niesie ze sobą oczywiście duże ryzyko, ale dobrze zajęte pozycje mogą dać bardzo wysokie zyski. Dla inwestorów, którzy nie są zbyt aktywni i preferują jedynie pasywne inwestowanie w indeks Dow Jones, oferujemy również fundusze ETF dające ekspozycję na amerykański indeks Dow Jones, takie jak akumulacyjny ETF iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK, CNDX.UK lub ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US, który śledzi wycenę indeksu Dow Jones i jest skierowany do inwestorów o wyższej odporności na ryzyko. Więcej o inwestowaniu w ETF-y można znaleźć w artykule: Bezpieczne inwestycje - jak bezpiecznie inwestować?

Oferujemy również akcje wszystkich 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones, w tym UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US i wiele innych.

Notowania indeksu Dow Jones (US30)

Indeks Dow Jones (US30) nie jest znany z drastycznej zmienności, ale mimo to jego cena stale się porusza, gdy rynek jest otwarty. Z powodu dźwigni finansowej obecnej na instrumentach CFD, śledzenie notowań US30 jest bardzo ważne dla inwestorów. W xStation zapewniamy kwotowania kontraktów terminowych na Dow Jones w czasie rzeczywistym, oferując jednocześnie instrument US30:

Godziny handlu na Dow Jones

Jak wyglądają godziny handlu na indeksie Dow Jones (US30)? Ta informacja jest ważna dla wszystkich inwestorów. Handel na US30 jest możliwy przez 5 dni w tygodniu od 00:05 CET do 23:00 CET, z krótką przerwą między 22:15 CET a 22:30 CET od poniedziałku do czwartku oraz od 00:05 CET do 22:00 CET w piątek. Handel na US30 nie jest oczywiście możliwy w weekendy, ponieważ rynek kontraktów terminowych na indeks Dow Jones pozostaje zamknięty w trakcie weekendu. Cena US30 pozostaje statyczna, kiedy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny ulegają ciągłym wahaniom.

Najlepszym momentem na rozpoczęcie aktywnego handlu na indeksie Dow Jones za pomocą kontraktów CFD jest okres bardzo dużej zmienności, kiedy inwestorzy odczuwają skrajne emocje, a na rynek wchodzi duży wolumen. Kiedy na rynku panuje strach lub chciwość, zwiększa się wolumen indeksu Dow Jones. Taka sytuacja jest sporą szansą dla inwestorów ceniących ryzyko, którzy wykorzystując dźwignię finansową są w stanie księgować duże zyski zarówno z długich jak i krótkich pozycji.

Na wzrost poziomu strachu może mieć wpływ publikacja negatywnych wiadomości politycznych lub makroekonomicznych. W porównaniu do np. NASDAQ, indeks Dow Jones nie cechuje się dużą zmiennością, ale sytuacja ta może ulec zmianie, zwłaszcza podczas rynku niedźwiedzia. W skład indeksu Dow Jones wchodzą spółki amerykańskiego przemysłu, które zazwyczaj nie cechują się wysoką zmiennością i posiadają silną pozycję na rynku. Jednak kiedy strach wzrasta i jest bezpośrednio związany z kwestiami makroekonomicznymi i politycznymi, np. informacjami o polityce monetarnej FED lub informacjami o globalnym konflikcie lub kryzysie politycznym, również i spółki wchodzące w skład indeksu Dow Jones zaczynają spadać. Dzieje się tak zazwyczaj z powodu negatywnego sentymentu konsumentów, który napędza sektor przemysłowy. Gdy spada popyt na mieszkania, samochody czy usługi transportowe, indeks Dow Jones staje w obliczu recesji. Słabe dane gospodarcze i napięcia geopolityczne są zawsze oznaką dużej zmienności na Dow Jones. W momencie, gdy dane makroekonomiczne wskazują na poprawę, a popyt się stabilizuje, indeks Dow Jones (US30) może jako pierwszy rozpocząć wzrosty. Jednak gdy tylko inwestorzy znowu poczują się bezpiecznie, powrócą oni do bardziej ryzykownych inwestycji, zmniejszając zmienność indeksu Dow Jones.