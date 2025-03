Halving Bitcoina - co warto o nim wiedzieć?

Czas czytania: 9 minut(y)

Halving Bitcoina odbywa się mniej więcej raz na cztery lata i każdorazowo jest ważnym wydarzeniem wśród entuzjastów kryptowalut. Jak na tegoroczny halving zareaguje cena Bitcoina? Czym jest halving i dlaczego do niego dochodzi? Odpowiedzi na te i inne pytania o halving znajdziecie poniżej.

Czym jest Bitcoin?

Powstały w 2009 r. Bitcoin (BTC) był pierwszą kryptowalutą - formą cyfrowej waluty opartej o technologię blockchain, rejestrującej w bezpieczny i przejrzysty sposób wszystkie transakcje w danym ekosystemie. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut emitowanych przez banki centralne, Bitcoin nie jest kontrolowany przez żaden organ centralny. Oznacza to, że transakcje BTC mogą być dokonywane bezpośrednio między użytkownikami sieci - bez konieczności korzystania z usług pośredników. Bitcoin stał się atrakcyjną alternatywą dla inwestorów z całego świata, a jako środek płatniczy akceptowany jest przez coraz większą liczbę firm. Jedną z charakterystycznych cech tej kryptowaluty jest limit Bitcoinów, które można wygenerować - to tak zwany "hard cap", ustalony na poziomie 21 milionów jednostek. Ograniczenie to jest jednym z kluczowych elementów tego projektu, bowiem w długim okresie nie tylko ogranicza podaż, ale również wpływa na wzrost ceny Bitcoina. Ideą stojącą za ograniczeniem podaży Bitcoina było stworzenie stanu niedoboru BTC i zapobiegnięcie w ten sposób inflacji kryptowaluty. Kluczowym elementem tej koncepcji jest halving, który bezpośrednio wpływa na tempo wprowadzania nowych Bitcoinów do obiegu. Więcej na temat historii Bitcoina można przeczytać w tym artykule.

Halving Bitcoina krok po kroku

Halving Bitcoina to następująca mniej więcej co cztery lata operacja polegająca na zmniejszeniu o połowę nagrody przyznawanej współtwórcom sieci Bitcoina. Tak zwani “górnicy” za pomocą wyspecjalizowanych maszyn o ogromnej mocy obliczeniowej rozwiązują skomplikowane problemy matematyczne, za co są wynagradzani odpowiednią liczbą Bitcoinów. Halving ma miejsce po wydobyciu 210 000 bloków w blockchainie Bitcoina. Ponieważ utworzenie jednego bloku w łańcuchu zajmuje średnio około 10 minut, możemy dość precyzyjnie przewidzieć datę kolejnej takiej operacji.

Dlaczego halving Bitcoina jest ważny?

Halving jest operacją, która ogranicza tempo emisji nowych Bitcoinów i wpływa na wielkość podaży najstarszej kryptowaluty. Dzięki temu, Bitcoin staje się coraz rzadszy - w przeciwieństwie do walut tradycyjnych, emitowanych przez banki centralne. Jednocześnie, halving to wydarzenie, które skupia na sobie uwagę mediów, co dodatkowo pomaga w dalszej ekspansji tej kryptowaluty. Dlaczego media interesują się halvingiem? Operacja ta ogranicza o połowę wynagrodzenie “górników” - podmiotów współtworzących i utrzymujących sieć blockchain BTC. Wydobycie nowych bloków Bitcoina jest operacją wymagającą potężnej mocy obliczeniowej, a ta dostępna jest za pomocą wyspecjalizowanych maszyn. Obecnie, opłacalne wydobycie Bitcoina jest przedsięwzięciem o dużej skali i zajmują się nim zorganizowane grupy górników lub wyspecjalizowane firmy.

Do tej pory (kwiecień 2024 r.) wydobyto około 19 milionów BTC, a 2 miliony wciąż czekają na wydobycie. Celem halvingu jest kontrolowanie inflacji Bitcoina i zapewnienie zrównoważonego wzrostu jego podaży. Zmniejszenie nagrody dla górników sprawia, że cała operacja staje się mniej opłacalna, a to może potencjalnie zwiększyć cenę Bitcoina w przyszłości.

Kiedy odbędzie się kolejny halving Bitcoina?

Prognozy wydobycia Bitcoina wskazują na to, że następny halving odbędzie się pod koniec kwietnia 2024 r. Zdaniem wielu, wydarzenie to może mieć znaczący wpływ na cały rynek kryptowalut. Podczas ostatniego halvingu, który miał miejsce 11 maja 2020 r., nagroda za każdy wydobyty blok Bitcoina została zmniejszona o połowę do 6,25 BTC. W trakcie ok. 10 miesięcy po tym wydarzeniu, cena Bitcoina zyskała przeszło 550%. W teorii, halving Bitcoina w 2024 roku może wywołać podobną reakcję rynku. Należy jednak pamiętać, że historia wcale nie musi się powtórzyć, a inwestując w kryptowaluty warto kierować się przede wszystkim własną wiedzą i odpowiednią analizą.

Kurs Bitcoina - aktualna cena BTC

Cena Bitcoina może być zmienna, a wpływ na nią mają różne elementy takie jak zainteresowanie ze strony inwestorów i mediów, zmiany regulacyjne czy globalne warunki makroekonomiczne. Obecnie, Bitcoin jako najstarsza i najpopularniejsza kryptowaluta zyskał zainteresowanie zarówno inwestorów instytucjonalnych jak i rządów wielu państw, co może doprowadzić do stabilizacji jego ceny.

Aby mieć dostęp do aktualnej ceny Bitcoina, zaleca się korzystanie z wiarygodnych źródeł, takich jak np. platforma transakcyjna xStation 5 dostępna w XTB.

Halving - wpływ na cenę Bitcoina w przeszłości

Cena Bitcoina na przestrzeni lat pozostawała niezwykle zmienna. W trakcie ostatnich pięciu lat wzrosła o przeszło 1170%. Niemniej jednak, w historii pojawiały się okresy, kiedy cena Bitcoina pozostawała w długoterminowym trendzie spadkowym. Jak na cenę Bitcoina wpływał halving? Poniżej krótko przedstawiliśmy sytuację rynkową na wykresie Bitcoina po dotychczasowych halvingach:

Pierwszy halving Bitcoina: 2012 r.

Pierwszy halving miał miejsce, gdy Bitcoin był jeszcze świeżym projektem i niewielu ludzi się nim interesowało. Chociaż początkowo cena Bitcoina nie zareagowała na halving w 2012 r. To jednak postępująca od 2013 r. adopcja kryptowaluty sprawiła, że cena Bitcoina stopniowo zaczęła rosnąć.

Drugi halving Bitcoina: 2016 r.

Drugi halving Bitcoina spotkał się już z większym zainteresowaniem i duża część inwestorów oczekiwała, że cena Bitcoina pozytywnie zareaguje na to wydarzenie. Niemniej jednak na kilka dni przed drugim halvingiem Bitcoina, cena BTC spadła z okolic poziomu 750 USD do ok. 450 USD. Wielu inwestorów uznało spadki za okazję do tańszego zakupu kryptowaluty, bowiem cena Bitcoina dynamicznie rosła osiągając wartość ok. 20 000 USD w półtora roku po drugim halvingu.

Trzeci halving Bitcoina: 2020 r.

Przed trzecim halvingiem Bitcoina, cena kryptowaluty systematycznie spadała by osiągnąć pod koniec 2018 roku rejony 3200 USD. Jednak ponownie, głęboka przecena sprawiła, że inwestorzy doprowadzili do dynamicznego wzrostu ceny Bitcoina w pierwszej połowie 2019 roku. Nadejście pandemii negatywnie wpłynęło na cenę kryptowaluty i ta pozostawała w szerokim przedziale zmienności. Trzeci halving napędził jednak wzrosty ceny Bitcoina aż ta osiągnęła w listopadzie 2021 roku szczyty w rejonie 64 000 USD.

Cena Bitcoina pozostawała zmienna na przestrzeni lat. Halving nierzadko doprowadzał do sytuacji, w której cena Bitcoina w relatywnie niedługim czasie osiągała swoje historyczne szczyty. Tak stało się po ostatnim halvingu Bitcoina w 2020 roku. Cena Bitcoina po krótkotrwałej, acz głębokiej korekcie osiągnęła na początku listopada okolice 69 000 USD. Źródło: xStation 5

Cena Bitcoina spadnie w 2024 roku o połowę?

W jaki sposób zachowa się cena Bitcoina po czwartym halvingu prognozowanym na kwiecień 2024 roku? Historycznie halving doprowadzał do sytuacji w której cena Bitcoina osiągała w relatywnie niedługim czasie swoje historyczne szczyty. Czy tak będzie tym razem?

Teoretycznie, zmniejszenie podaży nowych Bitcoinów powinno wywrzeć pozytywny wpływ na cenę kryptowaluty. Jednak należy pamiętać, że inwestując w Bitcoina narażamy się na ryzyko rynkowe, które może doprowadzić do strat finansowych. Dane historyczne w żaden sposób nie gwarantują pozytywnych zwrotów z inwestycji. Na cenę Bitcoina mogą mieć wpływ wydarzenia geopolityczne, zmiany w regulacjach czy sytuacja na rynkach finansowych.

Jak i gdzie inwestować w Bitcoin?

Istnieje kilka sposobów inwestowania w Bitcoin czy też uzyskania ekspozycji na cenę Bitcoina. Poniżej znajdziesz najbardziej popularne z nich:

Mining Bitcoina

Mining Bitcoina to nic innego jak proces tworzenia nowych tokenów i wprowadzania ich do obiegu. Dokonuje się tego poprzez rozwiązywanie skomplikowanych problemów matematycznych za pomocą wyspecjalizowanych maszyn o ogromnej mocy obliczeniowej. Mianem “górnika’ określa się osobę lub podmiot, który zajmuje się “wydobywaniem” Bitcoina i dołączaniem kolejnych bloków do łańcucha kryptowaluty.

Jako, że proces miningu - dodawania kolejnych bloków do blockchaina Bitcoin - jest niezwykle energochłonny, najczęściej jest on przeprowadzany w sposób przemysłowy. Górnicy, poza cenami prądu, zwracają szczególną uwagę na halving Bitcoina, który mniej więcej co cztery lata zmniejsza nagrodę za wydobycie Bitcoina o połowę. Obecnie (stan na 15 kwietnia 2024 r.) nagroda wynosi 6,25 BTC, jednak czwarty halving Bitcoina zmniejszy ją dokładnie o 50%.

CFD na Bitcoin

Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut pojawiły się wyspecjalizowane instrumenty pochodne, pozwalające inwestorom na łatwe uzyskanie ekspozycji na cenę Bitcoina. Jednym z takich rozwiązań są kontrakty CFD na Bitcoina.

CFD na Bitcoina pozwalają uzyskać ekspozycję na cenę Bitcoina przy wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej. Oferują one inwestorom elastyczność oraz możliwość partycypowania we wzrostach lub spadkach ceny najstarszej kryptowaluty przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej płynności inwestycji. Niemniej jednak, należy pamiętać, że mechanizm dźwigni finansowej może zarówno zwiększyć potencjalne zyski, jak i pogłębić możliwe straty. Kontrakty CFD mogą nie być właściwym wyborem dla niektórych inwestorów, a przed ich wykorzystaniem warto dokładnie poznać ten instrument.

Platforma inwestycyjna XTB oferuje CFD na Bitcoina, Litecoina, Ethereum, Solana, Stellar i wiele innych. Wykorzystując CFD na Bitcoin można zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach ceny, a dźwignia finansowa na poziomie 1:2 sprawia, że inwestor jest w stanie obracać środkami dwukrotnie większymi od depozytu zabezpieczającego. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD to instrumenty pochodne, a mechanizm dźwigni finansowej zwiększa nie tylko potencjalne zyski, ale również pogłębia możliwe straty. Więcej na temat CFD przeczytasz w tym artykule.

Wnioski

W jaki sposób halving Bitcoina w 2024 r. wpłynie na cenę Bitcoina? Historycznie, proces ten doprowadzał do tej pory do wzrostów ceny Bitcoina. Należy jednak pamiętać, że dane historyczne nie muszą być dobrym prognostykiem na przyszłość. Niezależnie od potencjalnych zmian na rynku kryptowalut, inwestorzy dzięki takim instrumentom jak CFD na Bitcoina mogą w prosty sposób uzyskać ekspozycję na cenę Bitcoina. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokładnie rozważyć własne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą inwestowania bowiem proces ten nieodłącznie wiąże się z ryzykiem.