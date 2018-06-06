Jak i gdzie kupić kryptowalutę Bitcoin (BTC)?

Czas czytania: 10 minut(y)

Wraz ze wzrostem ceny Bitcoina, coraz większa grupa inwestorów zaczęła zadawać sobie pytanie - jak i gdzie kupić tę kryptowalutę? Niegdyś, jedynym sposobem zdobycia BTC było jego wydobycie za pomocą własnego komputera. Z biegiem czasu, algorytm proof-of-work na którym bazuje sieć Bitcoina stał się na tyle skomplikowany oraz zasobożerny, że kopaniem Bitcoina zajęły się specjalnie do tego celu stworzone maszyny liczące. Jak i gdzie kupić Bitcoin bez potrzeby czasochłonnego i kapitałochłonnego miningu? W tym artykule przybliżamy najpopularniejsze sposoby aby tego dokonać!

Co to jest Bitcoin?

Powstały na początku 2009 roku Bitcoin to rodzaj zdecentralizowanej waluty wirtualnej, której zasada działania opisana została w październiku 2008 roku w słynnym już manifeście Satoshiego Nakamoto. Tak naprawdę do tej pory nie wiadomo, kim był Satoshi Nakamoto, ani nawet czy była to pojedyncza osoba, czy też grupa osób. Znana jest jednak intencja Nakamoto, który w swoim manifeście opisał Bitcoina jako pozbawioną nadzoru oraz pośredników system płatności, bazujący na sieci peer-to-peer. Brak jakiejkolwiek centralnej instytucji emisyjnej oraz ograniczona do 21 mln sztuk podaż Bitcoina sprawia, że znalazł on uznanie wśród początkowo niewielkiej grupy entuzjastów projektów open source. Wraz ze wzrostem swojej wartości, Bitcoin stawał się coraz bardziej popularny by w końcu stać się niemal synonimem całego rynku kryptowalut.

Kryptowaluty (do których zaliczany jest również Bitcoin) zawdzięczają swoją nazwę wykorzystaniu zaawansowanej kryptografii w celu przechowywania oraz potwierdzania stanu posiadania umownych jednostek. To właśnie dzięki kryptografii kontrolę nad danym węzłem sieci (portfelem) sprawuje użytkownik dysponujący tzw. kluczem prywatnym oraz uniemożliwia ona dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Jednocześnie, to właśnie kryptografia sprawia, że wydobywanie Bitcoina - jego kopanie (ang. mining) - jest tak trudne.

Mining to proces wprowadzania nowych bitcoinów do obiegu, a także potwierdzania nowych transakcji w sieci oraz jej utrzymywania. Niegdyś, do miningu wystarczał zwykły komputer osobisty lecz wraz z rozwojem sieci Bitcoin, a także samej trudności przeprowadzania tego procesu zaczęto używać wyspecjalizowanych maszyn liczących. Obecnie, proces miningu przypomina działalność prawdziwych kopalni. Ze względu na energochłonność i poziom trudności kopania Bitcoina łączą się oni w specjalne grupy, poszukując jak najniższych kosztów energii elektrycznej. Wyspecjalizowani przedsiębiorcy wynajmują całe hale w których umieszczają setki, lub tysiące koparek Bitcoin tylko po to, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie nagrody za wydobycie bloku. Pierwszy blok, wydobyty w styczniu 2009 roku przez samego Satoshiego Nakamoto nosi nazwę genesis i wart był 50 BTC. Wraz z kolejnymi halvingami (patrz Słowniczek Bitcoin), które mają miejsce średnio raz na cztery lata, nagroda zmniejszała się o połowę. Halving jaki miał miejsce w maju 2020 roku obniżył wartość nagrody za wykopanie bloku do 6.25 BTC. Kolejna taka operacja powinna nastąpić na wiosnę 2024 roku.

Choć 6.25 BTC wydaje się być całkiem atrakcyjną zachętą do rozpoczęcia miningu Bitcoina na własną rękę (w połowie listopada 2021 roku Bitcoin wyceniany był na ponad 60 tys. USD), to jednak należy mieć na uwadze fakt, że dla pojedynczego górnika operacja ta jest zupełnie nieefektywna ekonomicznie. Trudność wydobycia Bitcoina rośnie wraz ze wzrostem całkowitej, połączonej mocy obliczeniowej wykorzystywanej do przetwarzania transakcji BTC oraz utrzymywania jego sieci. Pod koniec października 2021 roku średnia trudność wydobycia Bitcoina wynosiła niemal 150 eksahaszów (EH/s). Moc obliczeniowa najlepszych koparek Bitcoin mierzona jest w terahaszach - wartościach mniejszych o kilka rzędów wielkości. Oznacza to, że szanse na wydobycie bloku przez górnika dysponującego jedną koparką są nikłe. Dlatego też, zdecydowana większość społeczności Bitcoin decyduje się na kupno BTC.

Gdzie kupić Bitcoin?

Istnieje kilka sposobów na zakup Bitcoina - każdy z nich posiada swoje własne wady i zalety. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich.

Giełda kryptowalut

Giełda to miejsce, które łączy dwie strony transakcji - kupujących oraz sprzedających. Giełdy kryptowalut to prawdopodobnie pierwszy wybór większości osób chętnych na zakup Bitcoina. Obecnie, na giełdach handluje się nie tylko Bitcoinem ale również tysiącami innych kryptowalut. Niemniej jednak to właśnie Bitcoin odpowiada najczęściej za lwią część wolumenu generowanego przez poszczególne giełdy.

Sam proces zakupu Bitcoina nie powinien stanowić problemu dla osób obeznanych z zasadami działania tradycyjnych parkietów. Wystarczy złożyć zlecenie po cenie jaka nas satysfakcjonuje i jeżeli pojawi się oferta sprzedaży wówczas dojdzie do transakcji. Jednak przedtem należy znaleźć odpowiednią giełdę, zarejestrować się w jej systemie, a następnie wymagane od nas będzie potwierdzenie naszej tożsamości. Ma to związek z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, choć przepisy prawne i wymogi regulatorów mogą różnić się w tej kwestii w zależności od miejsca z którego dana giełda operuje.

Na giełdach kryptowalut można kupić Bitcoin za inną kryptowalutę (Ethereum, Litecoin, Ripple etc.), jednak zdecydowanie popularniejszą metodą jest wykorzystanie do tego celu walut fiducjarnych (PLN, EUR, USD etc.). W związku z tym, użytkownik przed złożeniem oferty zakupu na giełdzie musi wpłacić na dedykowany rachunek środki w odpowiedniej wysokości. Z tego też powodu, niezwykle ważną kwestią są regulacje jakimi objęte są giełdy kryptowalut. Wpłata pieniędzy na rachunek niewielkiej, słabo rozpoznawalnej lub zupełnie nowej giełdy wiąże się bowiem z ryzykiem oszustwa i utraty całości wpłaconych środków. Warto również śledzić strony internetowe krajowych lub międzynarodowych regulatorów rynku finansowego (w przypadku Polski mowa o Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego) ponieważ nierzadko prowadzą one tzw. listy ostrzeżeń, na które wpisywane są podmioty budzące zastrzeżenia.

Kantor kryptowalut

Kantory kryptowalut są popularną alternatywą dla giełd. Co do zasady, działalność kantoru kryptowalut nie różni się od działalności zwykłego kantoru, z tą różnicą, że zamiast dolarów, euro czy franków szwajcarskich można w nich kupić Bitcoina, Ethereum czy Litecoina. Kantory kryptowalut istnieją zarówno w formie fizycznej, jak i wirtualnej. W przypadku wyboru tej drugiej formy, użytkownik zobowiązany jest do założenia konta - podobnie jak ma to miejsce w przypadku giełd kryptowalut. Fizyczne (stacjonarne) kantory kryptowalut w zasadzie nie różnią się od kantorów walutowych. Znajdziemy w nich tablicę notowań, kasę fiskalną i obsługę, która przeprowadzi nas przez cały proces zakupu, lub sprzedaży wybranych kryptowalut.

Fizyczne kantory kryptowalut oferują szereg cech, które często są szczególnie pożądane przez użytkowników kryptowalut. Przede wszystkim, miejsca te są w stanie zagwarantować względną anonimowość transakcji. W kantorze stacjonarnym, kryptowaluty możemy kupić płacąc gotówką - zarówno w złotówkach, jak i często w dolarach czy euro. Ze względu na brak pośredników (kantor działa jako druga strona transakcji) często jesteśmy w stanie otrzymać atrakcyjniejszy kurs sprzedaży/zakupu kryptowaluty niż na giełdzie. Nie jest to jednak regułą, a czasem właściciele takich miejsc narzucają dodatkową marżę przy sprzedaży lub zakupie Bitcoina czy innych kryptowalut. Jednak stacjonarnych kantorów kryptowalut w Polsce wciąż jest stosunkowo niewiele i znajdują się one najczęściej wyłącznie w dużych miastach.

Bitomat

Bitomat to urządzenie podobne do tradycyjnego bankomatu, za pomocą którego jesteśmy w stanie szybko kupić Bitcoin, a często również inne kryptowaluty. Podobnie jak stacjonarne kantory kryptowalut, bitomaty umożliwiają szybkie, bezpieczne i anonimowe transakcje kupna jak i sprzedaży Bitcoina. Brak konieczności zatrudniania obsługi, niewielkie rozmiary oraz możliwość ustawienia maszyny praktycznie w każdym miejscu powoduje, że z miesiąca na miesiąc przybywa kolejnych bitomatów.

Z miesiąca na miesiąc przybywa kolejnych bitomatów. Według danych coinatmradar.com, pod koniec października 2021 roku ich liczba na całym świecie przekroczyła 30 tys.

Jak wykorzystać zmienność Bitcoina?

Wbrew założeniom Satoshiego Nakamoto, większość posiadaczy Bitcoina, bardziej niż nowym, zdecentralizowanym systemem finansowym, zainteresowana jest samym wzrostem ceny BTC. Nie ma w tym nic dziwnego - strategia buy&hold w przypadku Bitcoina wielokrotnie potwierdziła swoją użyteczność, a stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji w BTC sięgają tysięcy procent. Jednak, aby czerpać korzyści z wysokiej zmienności na wykresie Bitcoina - wcale nie trzeba go kupować!

Kontrakty różnic kursowych (CFD, ang. Contract For Difference) to instrumenty pochodne pozwalające uzyskać ekspozycję na dane aktywo (zarówno Bitcoina jak i inne kryptowaluty) bez konieczności jego zakupu. Zakup CFD daje więc w praktyce niemal te same korzyści, jak zakup aktywa bazowego - gdy cena aktywa rośnie, rośnie również wycena kontraktu różnic kursowych. Co więcej, CFD pozwalają również na czerpanie zysków w momencie, gdy cena aktywa bazowego (np. Bitcoina) zacznie spadać. Pozwala na to tzw. krótka sprzedaż, której nazwa nie odnosi się do czasu trwania pozycji, lecz jej kierunku. Dzięki wykorzystaniu krótkich i długich pozycji, inwestor jest w stanie wykorzystywać zmienność Bitcoina w obu kierunkach - coś co nie jest możliwe w przypadku zakupu kryptowaluty na giełdzie, w kantorze czy za pomocą bitomatu.

Dzięki stale rozszerzanej ofercie XTB, inwestor jest w stanie uzyskać ekspozycję nie tylko na Bitcoina, ale również na inne, popularne kryptowaluty takie jak Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin i wiele innych. Doświadczeni traderzy z pewnością docenią również możliwość wykorzystania dźwigni w trakcie inwestycji. Pozwala ona zwielokrotnić potencjalne zyski, lecz w przypadku błędnej pozycji, straty również zostaną odpowiednio spotęgowane. Dlatego handel z dźwignią powinien być poprzedzony rzetelną edukacją oraz dokładną analizą sytuacji na wykresie.

Jak kupić Bitcoin? Podsumowanie

Jak widać, istnieje wiele metod uzyskania ekspozycji na zmienność Bitcoina - zakup samej kryptowaluty okazuje się być tylko jedną z nich. Jak pokazała historia, sam moment zakupu Bitcoina paradoksalnie nie był aż tak ważny. W odpowiednio długim horyzoncie czasowym trudno było stracić na inwestycji w tę kryptowalutę. Dlatego tak dużą popularnością cieszy się, wspomniana wyżej, strategia kup i trzymaj. Wymaga ona jednak ówczesnego przygotowania i zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo. Zdecentralizowana i praktycznie anonimowa natura sieci Bitcoina sprawia, że raz utraconych środków, praktycznie nie można odzyskać.

Gwałtowne przyspieszenie wzrostu ceny Bitcoina po 2017 roku spowodowało wysyp historii o ludziach, którzy posiadając niegdyś setki lub nawet tysiące BTC (pozyskanych w czasach gdy ich cena była jeszcze bardzo niska), z różnych powodów nie mogli ich odzyskać. Najczęstszym powodem było utracenie dostępu do portfela kryptowalut lub jego uszkodzenie. Inwestorzy nierzadko też tracili swoje środki w trakcie ataków hackerskich na giełdy kryptowalut. Dlatego też, jeśli chcemy kupić Bitcoin powinniśmy:

przeskanować wcześniej komputer lub nośnik na którym przetrzymywać będziemy kryptowaluty

zainstalować lub zakupić portfel kryptowalut

odpowiednio zabezpieczyć klucz prywatny oraz hasła dostępu

Korzystanie z CFD na kryptowaluty nie wymaga posiadania portfela, a za bezpieczeństwo środków inwestora dba regulowany podmiot rynku finansowego - taki jak na przykład XTB. Możliwość wykorzystania zmienności Bitcoina w obu kierunkach (zarówno wzrostów jak i spadków) czyni z kontraktów na różnicę kursową idealny instrument dla inwestorów poszukujących możliwości aktywnej spekulacji na rynku kryptowalut.