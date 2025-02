Kryptowaluty dla początkujących - jak inwestować w kryptowaluty?

Czas czytania: 33 minut(y)

Kryptowaluty to branża, która ze względu na wysokie stopy zwrotu i dynamiczne ruchy cenowe stała się niezwykle popularna wśród inwestorów - także początkujących. Jak wiadomo, rynek kryptowalut jest związany z zaawansowanymi technologiami takimi jak blockchain i jesteśmy świadomi, że kryptowaluty mogą stanowić pewną zagadkę dla początkujących.

Świat nieustannie się zmienia, a technologia jest czymś, co zmienia się najszybciej i czasami nawet osobom głęboko zainteresowanym trudno jest za nią nadążyć. Rozumiejąc to, w poniższym artykule dla początkujących inwestorów przedstawiliśmy podstawy rynku kryptowalut, wyjaśniając jednocześnie kilka ważnych terminów, z którymi może zetknąć się każdy początkujący inwestor. Przedstawiliśmy również, jak dokładnie wygląda proces transakcyjny na naszej platformie xStation.

Kryptowaluty - informacje dla początkujących

Waluty cyfrowe (kryptowaluty) zyskały znaczący udział w portfelach wielu inwestorów - zarówno detalicznych jak i instytucjonalnych. Jednocześnie, analitycy wciąż przestrzegają inwestorów przed zmiennością i nieprzewidywalnością tej grupy aktywów. Zanim zdecydujesz się kupić Bitcoina i zacząć inwestować w kryptowaluty, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Tak jak w przypadku każdej innej inwestycji, ważne jest aby dobrze poznać rynek oraz jego instrumenty jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji. Poniżej prezentujemy kwestie, z którymi powinieneś być zaznajomiony odpowiednio wcześniej. Jako początkujący inwestor, poświęć swój czas na zapoznanie się z naszą ofertą kryptowalut, takich jak Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano czy Uniswap. Pomocne może okazać się także zrozumienie technologii blockchain, której podstawy wcale nie są takie trudne. Świadomość inwestycyjna jest jedną z najważniejszych cech dobrego inwestora, a inwestując własne środki powinieneś znać odpowiedzi na pytania o to dlaczego to robisz i jaką wartość widzisz w Bitcoinie oraz innych projektach?

Być może najbardziej fundamentalnym pytaniem, jakie powinieneś sobie zadać przed zainwestowaniem w kryptowaluty, jest pytanie, dlaczego to robisz. Obecnie, dostępne są niezliczone narzędzia inwestycyjne ułatwiające inwestować w kryptowaluty.

Timing

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy masz już prawdopodobnie pewne pojęcie o branży kryptowalut i być może wybrałeś jeden lub kilka projektów, w które chcesz zainwestować. Następnym krokiem jest określenie odpowiedniego momentu na wejście w rynek - tzw. timing.

Świat walut cyfrowych porusza się szybko i jest znany z dużej zmienności. Jeśli widzisz gdzieś okazję - nie bój się z niej skorzystać, ale pamiętaj o podstawowych zasadach zarządzania ryzykiem.

Kryptowaluty mają tendencję do podążania za pewnymi schematami, rynek często zachowuje się w sposób cykliczny i czasami jest przewidywalny.

Niekwestionowanym liderem i najbardziej znanym aktywem wśród walut cyfrowych pozostaje Bitcoin, a pozostałe kryptowaluty mają tendencję do podążania za jego wyceną. W momentach, kiedy na wykresie Bitcoina pojawia się duża zmienność, mówimy o tak zwanej dominacji Bitcoina. To właśnie wtedy notuje on zazwyczaj największe wzrosty, a wielu inwestorów przerzuca się z inwestycji w altcoiny na rynek Bitcoina, by wziąć udział w "rajdzie".

Altcoiny z kolei notują najwyższe stopy zwrotu, gdy Bitcoin znajduje się na swoich lokalnych maksimach cenowych i porusza się w konsolidacji (jego wykres “porusza się w bok”), czekając na kolejny, duży impuls wzrostowy. W takich momentach niska zmienność cen Bitcoina popycha inwestorów do inwestycji w bardziej ryzykowne, mniejsze projekty.

Kiedy cena Bitcoina spada, altcoiny zazwyczaj również notują spadki, zazwyczaj głębsze niż Bitcoin. Istnieją jednak przykłady spekulacyjnych projektów, których wyceny wzrastają (czasami spektakularnie) gdy Bitcoin zniżkuje, zachęcając w ten sposób inwestorów do przeniesienia środków z taniejącego Bitcoina, do tych aktywów, które pozwolą "odrobić straty".

Doniesienia o włamaniu na kolejną giełdę, oszustwie lub manipulacji cenami mogą oczywiście powodować wstrząsy rynku kryptowalut, dlatego ważne jest, aby śledzić wiadomości rynkowe i reagować na zmieniającą się sytuację. Obecnie, toczy się kolejne dochodzenie SEC (amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) w sprawie najpopularniejszego na świecie stablecoina, Tether, który jest odzwierciedleniem dolara amerykańskiego na giełdach kryptowalutowych. Oczy wszystkich inwestorów rynku kryptowalut zwrócone są w tym kierunku.

Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem, a w najgorszym przypadku należy liczyć się z możliwością całkowitej porażki. Jednak stosując metody zarządzania ryzykiem i pracując nad swoją psychologią, można uniknąć znacznych strat i wyciągnąć więcej wniosków z rynku. Inwestowanie w wiedzę przynosi największe zyski.

Co to są kryptowaluty?

Kryptowaluty to aktywa cyfrowe, które można wykorzystać w trakcie zakupów online, jednak ze względu na dużą zmienność cen, częściej traktowane są one jako dobra inwestycyjne. Kryptowaluty zabezpieczone są za pomocą kryptografii, dzięki czemu nie można ich podrobić, ani podwójnie wydać.

Kryptowaluty nie posiadają formy fizycznej, co oczywiście oznacza, że nie można wziąć Bitcoina do ręki i trzymać go w dłoni.

Każda kryptowaluta posiada swój charakterystyczny program lub kod. Nie można go skopiować, ale można go śledzić (wyjątek stanowią kryptowaluty oparte na anonimowości, takie jak Monero czy ZCash).

Jak działają kryptowaluty?

Kryptowaluty funkcjonują na własnych łańcuchach bloków (blockchain), a te z kolei bazują na łańcuchu komputerów tworzących sieć peer-to-peer. Jest to sieć, w której każdy użytkownik jest równy w hierarchii posiadając te same prawa. Oznacza to, że poszczególne sieci blockchain nie potrzebują centralnego administratora czy pośrednika transakcji.

Kryptowaluty są zdecentralizowane - co oznacza, że żaden rząd ani bank nie zarządza sposobem ich tworzenia, wartością (cena kreowana jest przez popyt) ani sposobem wymiany. Wszystkie transakcje kryptowalutowe są zabezpieczone przy użyciu, często bardzo zaawansowanych, zasad kryptografii.

Blockchain i kryptowaluty - czy to to samo?

Blockchain to technologia, która umożliwia istnienie kryptowalut. Blockchain to cyfrowy, rozproszony w sieci komputerowej rejestr transakcji. Jest to księga, w której w czasie rzeczywistym zapisywana jest historia danej kryptowaluty.

Łańcuch bloków (blockchain) to system zapisu informacji, który zapobiega włamaniom hackerskim. Każdy blok w blockchainie zawiera w sobie zapis kilku transakcji i za każdym razem, gdy w sieci dochodzi do nowej transakcji, zapis tej transakcji jest dodawany do rejestru utrzymywanego przez każdego jej użytkownika. W bazie danych blockchain można przechowywać dużą ilość informacji, które mogą być wykorzystywane przez i dostępne dla wielu użytkowników jednocześnie.

Jak przechowywać kryptowaluty?

Kryptowaluta może być przechowywana w czymś, co nazywa się "portfelem", do którego można uzyskać dostęp za pomocą "klucza prywatnego" - odpowiednika super bezpiecznego hasła - bez którego właściciel kryptowaluty nie ma dostępu do swojego portfela. Jeśli kod zostanie zapomniany lub zgubiony, ponowne wejście do portfela i wykorzystanie znajdujących się w nim środków nie jest możliwe.

W portfelu kryptowalutowym przechowywane są klucze prywatne, które dają użytkownikom dostęp do ich kryptowalut - umożliwiają wysyłanie i odbieranie kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum. Należy pamiętać, że same kryptowaluty użytkownika są przechowywane w blockchainie, a klucz prywatny jest wymagany do autoryzacji przelewów tychże do portfela innej osoby.

Przechowywanie kryptowalut na fizycznym portfelu kryptowalutowym jest obarczone ryzykiem kradzieży lub zgubienia takiego portfela..

Z drugiej strony, przechowywanie kryptowalut na giełdzie kryptowalutowej zwiększa ryzyko ataku hakerskiego i kradzieży środków.

Posiadanie otwartych pozycji u regulowanego brokera nie wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia któregokolwiek z powyższych ryzyk. Instrumenty, które oferujemy w XTB to instrumenty pochodne oparte na cenie kryptowalut, a nie kryptowaluty, dlatego hakerzy nie mogą ich ukraść. Wypłata środków z konta możliwa jest wyłącznie na zweryfikowany przez nas rachunek bankowy należący do Klienta.

Popularne kryptowaluty

Najpopularniejszą kryptowalutą, o której wszyscy wiedzą i mówią, jest Bitcoin.

Istnieją również inne kryptowaluty (tak zwane altcoiny), takie jak Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin, Stellar czy wiele innych. Wraz z rosnącą popularnością rynku kryptowalut pojawiły się tysiące innych altcoinów o różnej kapitalizacji rynkowej i zastosowaniu.

Bitcoin, poza stablecoinami jest najbardziej stabilną cenowo i najstarszą kryptowalutą. Uważa się jednak, że inne projekty, takie jak np. Ethereum, Solana czy Cardano mogą w przyszłości wyprzedzić Bitcoina pod względem popularności czy wyceny rynkowej.

Jak kupić Bitcoin i altcoiny?

Podobnie jak rynek akcji, rynek kryptowalut posiada własne giełdy i brokerów za pośrednictwem których inwestorzy mogą kupować i sprzedawać swoje kryptowaluty.

Aby rozpocząć handel CFD na kryptowaluty za pośrednictwem XTB, wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny i pomyślnie przejść proces weryfikacji. Po zdeponowaniu środków na rachunku inwestycyjnym, można rozpocząć handel.

XTB zapewnia również platformę edukacyjną dostępną z poziomu strony głównej oraz wiele godzin szkoleń i filmów wideo umieszczonych bezpośrednio na platformie transakcyjnej, aby pomóc Ci zrozumieć działanie, możliwości i ryzyko dźwigni finansowej w handlu CFD na kryptowaluty.

Czy można zdobyć Bitcoin za darmo?

Tak, nie trzeba kupować Bitcoinów, aby stać się ich posiadaczem. Bitcoin można również zdobyć (wykopać) wykonując skomplikowane równania kryptograficzne wykorzystując do tego moc obliczeniową komputerów w procesie zwanym miningiem Bitcoinów.

Mining Bitcoin polega na walidacji bloków danych i dodawaniu zapisów kolejnych transakcji do łańcucha bloków. Proces ten wymaga jednak dostępu do potężnej mocy obliczeniowej aby był efektywny.

Co można kupić za Bitcoin?

Podczas inwestowania w Bitcoin CFD na naszej platformie xStation nie możesz używać go do przeprowadzania transakcji na blockchain.

Dopóki nie zamkniesz zyskownej pozycji, dopóty pozycja ta "pracuje" wraz z ruchem ceny cyfrowego aktywa. Po zamknięciu pozycji środki są zwracane na Twoje saldo, które możesz wypłacić i cieszyć się zarobionymi pieniędzmi.

Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty mogą być jednak wykorzystywane do zawierania transakcji i kupowania dóbr fizycznych,

W Stanach Zjednoczonych sprzedawcy detaliczni, tacy jak Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia i PayPal umożliwiają dokonanie płatności za pomocą kryptowalut.

Jak stabilne są kryptowaluty?

Kryptowaluty nie są stabilne, zmienność rynku jest ogromna, co stanowi zarówno wadę, jak i zaletę - w zależności od punktu widzenia inwestora. Wielu początkujących inwestorów poszukuje ciekawych okazji inwestycyjnych, a przyglądając się wykresom, kryptowaluty rzeczywiście wydają się być instrumentami, które zapewniają wiele takich okazji.

Jednak warto pamiętać, że wszystko to przeplatane jest okresami silnych wzrostów i poważnych panik, podczas których większość inwestorów sprzedaje kryptowaluty. Przykładem może być cena Bitcoina w latach 2020/2021.

W marcu 2020 r. za jednego Bitcoina płacono średnio 4 000 USD, podczas gdy już w styczniu 2021 r. cena Bitcoina wzrosła dziesięciokrotnie - do poziomu 40 000 USD.

Kontynuując swoją hossę, pod koniec kwietnia 2021 r. BTC osiągnął rekordowy poziom 65 000 USD. Następnie w maju cena spadła i Bitcoin przez kilka miesięcy konsolidował się w okolicach 35 000 USD.

Jednak w październiku, cena Bitcoina ponownie zaczęła spektakularnie wzrastać i w listopadzie osiągnęła nowy rekord wszech czasów, testując poziom 69 000 USD. W grudniu 2021 roku Bitcoin ponownie znalazł się poniżej tego poziomu, osiągając wartość 40 000 USD.

Jako początkujący inwestor na rynku kryptowalut powinieneś wiedzieć, że mniejsze kryptowaluty były w tym czasie jeszcze bardziej niestabilne.

Mamy więc do czynienia z niezwykle zmiennym rynkiem, który stwarza możliwości zarówno dla inwestorów długoterminowych jak i traderów krótkoterminowych. Wiąże się to jednak oczywiście z większym ryzykiem inwestycyjnym.

Jak inwestować w kryptowaluty?

Jako początkujący inwestor na rynku kryptowalut masz do wyboru: inwestować w branżę technologiczną związaną z tym rynkiem poprzez inwestowanie w akcje związane z transformacją cyfrową lub handlować samymi kryptowalutami. Pomiędzy tymi metodami istnieje kilka różnic. Oczywiście, możesz korzystać z obu metod jednocześnie i próbować generować zyski zarówno z kryptowalut jak i akcji łącznie.

Inwestowanie w kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty jest możliwe poprzez zakup akcji spółek z branży blockchain i metaverse lub Exchange Traded Products (ETP), co postrzegane jest również jako mniej ryzykowne. Oczywiście, potencjalne zyski z takiej inwestycji mogą być mniejsze niż zyski z handlu CFD ze względu na brak dźwigni i mniejszą zmienność tradycyjnego rynku w stosunku do rynku kryptowalut.

Akcje związane z transformacją blockchain i metaverse nadal oferują wiele możliwości i dobre perspektywy dla inwestorów, którzy nie mają problemu z dużą zmiennością rynku. Jednocześnie, długoterminowy trend związany z transformacją cyfrową wydaje się być naprawdę obiecujący.

W aplikacji XTB mamy akcje wielu spółek związanych z blockchain, a wśród nich znaleźć można: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L) czy Bit Digital (BTBT.US).

Poprzez zakup akcji spółek giełdowych sektora transformacji cyfrowej inwestor może dołączyć do trendu Metaverse. Przykładów takich spółek jest kilka: Meta Platforms (FB.US), Nvidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US), Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US)czy Autodesk (ADSK.US).

Handel kryptowalutami

Aplikacja XTB daje możliwość handlowania nie tylko CFD na Bitcoin, ale też wiele innych popularnych kryptowalut.

Wielu początkujących inwestorów jest zainteresowanych handlem kryptowalutami. Początkujący inwestorzy mogą handlować kryptowalutami w aplikacji XTB, wykorzystując do tego CFD (ang. Contract For Differences) wraz z całym potencjałem dostępnej dźwigni finansowej. CFD można porównać do umowy, która wypłaca różnicę pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia danej transakcji bez fizycznej dostawy instrumentów będących przedmiotem handlu.

Handel kryptowalutami jest skierowany do świadomych ryzyka traderów oraz spekulantów, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są ogromne - nawet bez uwzględniania dźwigni finansowej. Za jej sprawą, początkujący na rynku kryptowalut inwestorzy mają szansę osiągnąć wysokie zyski, ale należy pamiętać, że mechanizm ten może również wywołać głębokie straty.

Handel CFD na kryptowaluty za pomocą aplikacji XTB daje korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki dźwigni finansowej, handel kryptowalutami za pomocą CFD wymaga tylko pewnej części całej pozycji. Na przykład, przy zastosowaniu dźwigni 1:2 masz możliwość otwarcia kontraktu o wartości 10 000 USD przy wykorzystaniu jedynie 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

Handel CFD daje inwestorom ekspozycję na rynek kryptowalut bez konieczności zakładania specjalnego konta na giełdzie kryptowalut oraz bez skomplikowanych metod deponowania środków.

Handel CFD na kryptowaluty daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, na których inwestorzy mogą zarabiać nawet wtedy, gdy ceny kryptowalut spadają. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii podczas sesji handlowych w zależności od aktualnej ceny Bitcoin. Na naszej platformie handlowej udostępniamy również wiele różnych wskaźników, takich jak RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie one mogą uczynić Twoje transakcje bardziej efektywnymi, nawet jeśli jesteś bardzo początkującym inwestorem.

Początkujący inwestor rynku kryptowalut znajdzie na naszej platformie xStation wiele popularnych kryptowalut takich jak: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Solana, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash czy Dogecoin.

Handel kryptowalutami online

Można zauważyć jak popularne w ostatnim czasie staje się handlowanie kryptowalutami czy inwestowanie w akcje spółek giełdowych sektora transformacji cyfrowej za pośrednictwem platform transakcyjnych online.

Dlatego też umożliwiamy handel zarówno na naszej platformie desktopowej, jak i mobilnej xStation. Korzystając z niej, nawet początkujący inwestorzy rynku kryptowalut mogą reagować na dynamiczne ruchy rynkowe i handlować cenami kryptowalut w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca na świecie, bez wychodzenia z domu. Naszym priorytetem było zapewnienie bezpiecznych, szybkich i intuicyjnych platform, z których mogą korzystać zarówno początkujący, jak i doświadczeni traderzy.

Obie platformy zostały zbudowane przez naszych programistów w taki sposób, aby spełniały wymagania początkujących traderów.

Co wpływa na ceny kryptowalut?

Dla początkujących, kryptowaluty wydają się być niebezpieczną, lecz jednak działającą na wyobraźnię inwestycją. Wizja zakupu kryptowaluty za kilkaset dolarów, by stać się milionerem gdy jej cena gwałtownie wzrośnie budzi chciwość. Zanim jednak wejdziemy na rynek, warto zadać sobie pytanie, co tak naprawdę wpływa na ceny kryptowalut i w jakich okresach warto zacząć inwestować w kryptowaluty?

Podaż i popyt

Podobnie jak w przypadku akcji czy innych instrumentów, podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę kryptowalut jest liczba kupujących oraz sprzedających, a także ich skłonność do niesprzedawania posiadanych kryptowalut. Niska podaż i wysoki popyt skutkują wzrostem ceny, z kolei wysoka podaż i niski popyt skutkują jej spadkiem.

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut fiat, takich jak dolary czy euro, podaż niektórych kryptowalut jest ograniczona. Zdarza się również, że z czasem ulega ona stopniowemu spowolnieniu. To z kolei oznacza, że gdy popyt na daną kryptowalutę jest szczególnie wysoki, jej cena może zacząć gwałtownie rosnąć - zwłaszcza jeśli niewiele osób chce sprzedać, a wielu nowych inwestorów jest zdecydowanych kupić.

Ważne są również inne czynniki, takie jak wydarzenia dotyczące danej kryptowaluty i kamienie milowe osiągane przez stojący za kryptowalutą projekt. Takie wydarzenia mogą powodować okresowe, dynamiczne wzrosty lub spadki cen, a do podobnych wydarzeń można zaliczyć rajd cenowy Cardano z przełomu lata i jesieni 2021 r., kiedy rynek rósł pod wpływem planowanego wprowadzenia do sieci Cardano innowacyjnych "inteligentnych kontraktów".

Koszt wydobycia

Kryptowaluty oczywiście nie powstają z powietrza, ale są wydobywane w procesie zwanym górnictwem (ang. mining). Górnicy wydobywają kryptowaluty za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu o dużej mocy obliczeniowej, zwanego koparkami. Gdy proces ten zaczyna być coraz droższy dla górników, może to wpłynąć na cenę danej kryptowaluty.

Regulacje rządowe

Jednym z głównych czynników wpływających na ceny kryptowalut praktycznie od momentu ich powstania jest postawa organów regulacyjnych. W niektórych przypadkach wiadomości o regulacjach mogą pozytywnie wpłynąć na cenę, w innych niekoniecznie.

Jeśli przepisy stają się zbyt restrykcyjne dla aktywów cyfrowych, wywołuje to presję ze strony sprzedających i wprowadza negatywny sentyment na rynku kryptowalut. Z drugiej strony, pozytywne wypowiedzi o tej klasie aktywów ze strony dużych banków lub rządów poszczególnych państw mogą stać się katalizatorem dla wzrostu cen.

Media

Media, określane mianem czwartej władzy, są potężnym narzędziem, które może wpływać na popyt i nastroje inwestorów. To, jak media piszą o kryptowalutach, zawsze wpływa na ceny i ogólne tendencje wśród kupujących. Gdy media ostrzegają przed inwestowaniem i nazywają kryptowaluty bańką, inwestorzy są bardziej skorzy do sprzedawania swoich kryptoaktywów. Bardzo często dotyczy to nowych inwestorów, którzy reagują emocjonalnie na tego typu wiadomości. Negatywna narracja medialna może prowadzić do okresów paniki i manii, które są wykorzystywane przez dużych inwestorów do zakupów w dołku lub sprzedaży na szczycie swoich kryptowalut.

Z drugiej strony, obecność kryptowalut w mediach sprawia, że ludzie zapoznają się z nową technologią, co może rozbudzić zainteresowanie nowymi produktami finansowymi, a to skutkuje zwiększonym potencjałem wzrostu kapitalizacji całego sektora.

Kryzysy finansowe

Momenty spowolnienia w gospodarce to sytuacje, które mają szczególnie negatywny wpływ na ceny najbardziej ryzykownych aktywów. Kiedy zaczyna się kryzys, najwięksi inwestorzy starają się chronić swój kapitał i porzucają wysoce niepewne produkty inwestycyjne, co jeszcze bardziej podsyca panikę.

Niemniej jednak, kryzysy zazwyczaj okazują się dobrą okazją do kupna, ponieważ od dziesięcioleci rynek pokazuje, że w ostatecznym rozrachunku ceny indeksów czy akcji i tak podążają w górę. Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich instrumentów, ponieważ zdarzają się firmy, które bankrutują, a w poprzednich cyklach widzieliśmy już upadek dużych kryptowalut, które zniknęły z rynku w wyniku załamania.

Jak kupić kryptowaluty w XTB?

Nawet początkujący są w stanie z łatwością znaleźć i rozpocząć handel kryptowalutami za pomocą platformy transakcyjnej xStation. W tym celu stworzyliśmy specjalną zakładkę, która pozwala na znalezienie dowolnego instrumentu z oferty XTB, wyświetla informacje o jego cenach oraz prezentuje wykres cenowy wraz z wieloma, przydatnymi narzędziami.

W zakładce Market Watch możliwe jest znalezienie interesującej nas kryptowaluty zarówno poprzez okno, w którym możemy wpisać bezpośrednią nazwę kryptowaluty, jak i poprzez zakładkę CRT, gdzie możemy znaleźć wszystkie dostępne w ofercie kryptowaluty i wybrać odpowiednią.

W zakładce Market Watch możemy również skorzystać z funkcji "Informacje o instrumencie", "Otwórz wykres" czy "Dodaj do ulubionych", które ułatwiają handel.

Za pomocą przycisków SELL i BUY możemy zobaczyć ceny sprzedaży oraz kupna dla danej kryptowaluty i oczywiście dokonać transakcji. Cena kupna jest nazywana ceną ASK, a cena sprzedaży ceną BID. Długie pozycje na kryptowalutach otwieramy klikając oczywiście BUY i wybierając wolumen transakcji. Pozycje krótkie, odpowiednie gdy chcemy zyskać na zniżkującej cenie wybranego instrumentu, otwiera się klikając SELL i wybierając wolumen transakcji.

Kiedy dokonasz już wyboru odpowiedniej kryptowaluty, możesz skorzystać z profesjonalnego okna zleceń, które oblicza wartość transakcji i pokazuje aktualne notowania. Aby to zrobić, przejdź do opcji "Otwórz okno zlecenia". W oknie tym znajdziesz wbudowany kalkulator, który pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych poprzez wykonywanie obliczeń związanych z zakupem.

Za pomocą tego kalkulatora masz możliwość precyzyjnego poziomu wejścia zarówno dla zleceń natychmiastowych jak i oczekujących. Zlecenia oczekujące można wybrać, wchodząc w kalkulatorze w zakładkę "Zlecenia oczekujące". Zakładka ta znajduje się po prawej stronie od zakładki "Zlecenia rynkowe", w którym dokonasz zleceń natychmiastowych. Dzięki zleceniom oczekującym możesz dołączyć otworzyć pozycję, zarówno gdy przewidujesz wzrost ceny (zlecenia Buy Stop, Buy Limit) lub jej spadek (zlecenia Sell Stop, Sell Limit).

Na platformie xStation możesz również otwierać defensywne zlecenia Stop Loss i Take Profit. Takie zlecenia pozwalają Ci realizować strategie i chronią Cię przed nagłymi, nieprzewidywalnymi ruchami na rynku poprzez minimalizowanie strat lub czerpanie potencjalnych zysków z Twoich pozycji.

Oferujemy również zlecenie "trailing stop", czyli zlecenie obronne, które porusza się wraz z ceną kryptowaluty w określonej przez Ciebie odległości, co pozwala na automatyczne "prowadzenie" pozycji. Więcej informacji na temat zleceń defensywnych SL i TP oraz trailing stop.

Zlecenia te mogą być łatwo składane nawet przez bardzo początkujących inwestorów z poziomu wykresu, zakładki "Otwarte pozycje" lub wpisując "otwarte okno zleceń" za pomocą kalkulatora w silniku Market Watch xStation.

Pytania i odpowiedzi dla początkujących

Technologia może być dziedziną, która wymaga wiedzy, aby ją właściwie zrozumieć. Szukając informacji o kryptowalutach dla początkujących inwestorów natknąłeś się na terminy, które brzmią dla Ciebie obco i których nie potrafisz nawet wyjaśnić? Z pewnością nie jest to prosty temat dla początkujących traderów, ale postanowiliśmy przygotować krótki poradnik, który wyjaśnia najważniejsze koncepty związane z kryptowalutami. Oczywiście proces miningu dotyczy również innych kryptowalut, takich jak Ethereum i Cardano, zwanych "altcoinami".

Termin "halving" dotyczy tylko kryptowalut, które mają z góry określoną maksymalną podaż, takich jak np. Cardano czy Bitcoin. Poniżej skupimy się na przypadku Bitcoina jako najpopularniejszej kryptowaluty, w odniesieniu do której najczęściej można usłyszeć o tych terminach.

Czym jest wydobywanie Bitcoina i halving

Górnictwo z definicji odnosi się do wydobywania surowców z ziemi, ale w przypadku kryptowalut, mining wiąże się z przetwarzaniem transakcji blockchain - wykonywaniem złożonych obliczeń łańcuchowych. Wiąże się to poniesieniem kosztów energii, sprzętu i oprogramowania. Transakcje mają miejsce w systemie peer-to-peer.

W nagrodę za przetworzenie transakcji umieszczonych w bloku (a więc wykonanie pracy o pewnym poziomie trudności), górnicy otrzymują Bitcoiny.

Wraz z rozwojem sieci i liczbą wydobytych Bitcoinów (zatwierdzonych bloków) wartość nagrody dla górników ulega zmianie. Początkowo wynosiła ona 25 Bitcoinów za blok, by stopniowo zmniejszyć się do obecnych 6,25 BTC za blok.

Do zmniejszenia nagrody o połowę (halvingu) doszło już trzykrotnie - po raz pierwszy w listopadzie 2012 r., drugi raz w lipcu 2016 r. i po raz ostatni w maju 2020 r. Kolejne zmniejszenie nagrody nastąpi prawdopodobnie w 2024 roku.

Bitcoin nie jest tradycyjną walutą - regulowaną i emitowaną przez bank centralny. Takim jak na przykład amerykańska Rezerwa Federalna, która kontroluje podaż dolara w USA.

Wprowadzenie na rynek większej ilości pieniądza fiat (takiego jak dolar) spowoduje dewaluację waluty. Jeżeli jednak wzrost podaży pieniądza przewyższa wzrost gospodarczy, powoduje to inflację. Oznacza to, że pieniądz jest wtedy coraz mniej wart. Aby kupić tę samą liczbę produktów, trzeba wydać więcej pieniędzy niż wcześniej.

Bitcoin nie jest walutą kontrolowaną przez bank centralny, choć w obiegu znajduje się wiele Bitcoinów. Duży popyt i odgórnie ograniczona liczba Bitcoinów, a także malejące nagrody za ich wydobycie mogą pozytywnie wpływać na cenę rynkową kryptowaluty.

Strumień nowych Bitcoinów przyznawanych górnikom przechodzi halving co każde 21 000 000 bloków lub około 4 lata, jeśli mierzyć to według ram czasowych wyznaczonych przez Satoshi Nakamoto - twórcę Bitcoina.

Ze względu na swój deflacyjny charakter, Bitcoin jest obecnie uważany za magazyn wartości i może stanowić miejsce przechowywania wartości pieniądza w czasie inflacji, która dotyka waluty fiat.

Jaki jest wpływ halvingu na cenę Bitcoina?

Wiadomym jest, że jeśli nie sprzedamy posiadanych bitcoinów wcześniej, mogą doświadczyć one wzrostu wartości. Jak dotąd, halving wywoływał bezpośredni wpływ na cenę Bitcoina. Ponieważ nagrody maleją, a koszt wydobycia pozostaje taki sam lub nawet wzrasta ze względu na znaczny wzrost cen energii - spada ROI (stopa zwrotu z inwestycji). Taka sytuacja może zniechęcić mniejszych górników do dalszego wydobywania Bitcoina, ponieważ ci, którzy mają dostęp do tańszej energii i większą moc, mają dużą przewagę nad konkurencją.

Dane z łańcucha pokazują, że górnicy nie sprzedają swoich bitcoinów na obecnym poziomie, co może być bardzo ważnym sygnałem dla byków i nowych graczy zainteresowanych rynkiem kryptowalut.

Analiza wykresu cenowego pokazuje również, że w ciągu kilkunastu miesięcy po halvingu, cena Bitcoina zaczynała silnie wzrastać. Trudno jednak powiedzieć, czy sytuacja powtórzy się w 2024 roku, ale na pewno halving i związana z tym reakcja górników sprawią, że Bitcoin ponownie stanie się tokenem deflacyjnym i będzie mieć to wpływ na jego cenę.

Co to jest fork kryptowaluty?

Bitcoin jest zdecentralizowaną siecią płatniczą i kryptowalutą opartą na sieci peer-to-peer. Działa ona w oparciu o specjalny protokół składający się z kodów obliczeniowych. Są one wykorzystywane jako predefiniowane zasady działania całej sieci. Sieć Bitcoin ma oprogramowanie typu open source. Dzięki temu dostęp do zawartych w nim kodów jest darmowy i powszechnie dostępny dla każdego, kto chce je przeglądać i wykorzystywać.

Podstawą tego jest blockchain - rozproszona księga, która tworzy stale rosnący, pojedynczy łańcuch bloków. Ponieważ Bitcoin jest siecią zdecentralizowaną, wszyscy jej uczestnicy wspólnie ustalają zasady zatwierdzania transakcji w celu osiągnięcia konsensusu. Na tej podstawie powstaje pojedynczy, współdzielony łańcuch zweryfikowanych danych, na który wszyscy się zgadzają i który jest zawsze poprawny. Jeśli ten łańcuch ulega zmianie - rozwidla się lub rozdziela i mamy do czynienia z forkiem danej kryptowaluty. Fork (podział sieci) może być przypadkowe lub celowe.

Zwyczajne podziały i zmiany w zasadach protokołu

Fork na blockchainie jest zwykle uzgadniany zbiorowo za każdym razem, gdy dokonywana jest aktualizacja oprogramowania. Każdy komputer w sieci uruchamia oprogramowanie potrzebne do weryfikacji łańcucha bloków i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Im więcej komputerów jest jednocześnie w sieci i weryfikuje łańcuch, tym bezpieczniejsza jest sieć.

Co najważniejsze, każdy węzeł musi mieć uruchomione to samo oprogramowanie, aby mieć dostęp do tej samej wersji łańcucha. Innymi słowy, każdy pełny węzeł (członek sieci) z uruchomionym podstawowym oprogramowaniem Bitcoin (np. Bitcoin Core) ma dostęp do księgi bloków Bitcoin i w ten sposób może weryfikować transakcje Bitcoin oraz mieć dostęp do pełnej historii transakcji. Istnieją jednak dwa podstawowe powody forków:

Zautomatyzowany fork

Ponieważ Bitcoin jest siecią rozproszoną i zdecentralizowaną, problem pojawia się, gdy górnicy odkrywają blok w tym samym czasie, co skutkuje powstaniem dwóch oddzielnych łańcuchów. Jest to jednak rozwidlenie tymczasowe - łańcuch, który jako pierwszy znajdzie następny blok, staje się najdłuższym łańcuchem, a więc automatycznie staje się prawdziwy. Dlatego krótszy łańcuch zostanie porzucony przez sieć.

Zmiany w zasadach protokołu nadrzędnego

Ten typ podziału sieci jest celową zmianą kodu wprowadzoną przez programistów i jest zmianą trwałą. Dlaczego takie zmiany mogą być potrzebne? Na przykład z powodu dodania nowych funkcji rozszerzających funkcjonalność sieci lub z powodu zmiany podstawowej reguły, takiej jak zwiększenie rozmiaru bloku.

Rodzaje forków

Rodzaj forku jest bardzo ważny. Jeśli programiści Bitcoin Core zaktualizują kod Bitcoina, aby zainstalować nowe funkcje lub zmienić ważne parametry, zaktualizowane oprogramowanie może nie być już kompatybilne ze starszą wersją oprogramowania.

Hard Fork (twardy fork)

Po takiej aktualizacji starsze oprogramowanie nie jest już kompatybilne ze swoimi starszymi wersjami. Zazwyczaj jest to poważna zmiana, w której zasady konsensusu zostają zmienione w sposób uniemożliwiający zachowanie kompatybilności z poprzednimi wersjami tego samego oprogramowania.

Przykładem tego typu rozwidlenia może być Casper w sieci kryptowalut Ethereum. Dokonuje on poważnej zmiany zasad protokołu z modelu Proof of Work na model Proof of Stake. Węzły, które pozostają niezdecydowane w kontekście aktualizacji, nie są automatycznie kompatybilne z zaktualizowanymi węzłami Casper i są odrzucane.

Na szczęście hard forki Ethereum nie są zazwyczaj kontrowersyjne, a większość sieci zgadza się na aktualizację. W przeciwnym razie pełny węzeł działający na zaktualizowanym oprogramowaniu Casper nie miałby dostępu do tej samej księgi, co pełny węzeł działający na starszej wersji. Ponieważ każdy węzeł miałby inne reguły konsensusu, działałby w zasadzie na oddzielnym blockchainie.

Wszyscy uczestnicy muszą zaktualizować oprogramowanie do nowej wersji, aby nadal uczestniczyć w sieci i weryfikować nowe transakcje. Ci, którzy nie zaktualizują swojego oprogramowania zostają usunięci z sieci. Taki podział powoduje trwałe rozejście się blockchaina. Dopóki istnieje wsparcie dla drugiego łańcucha w postaci górników w nim uczestniczących - oba łańcuchy będą istniały jednocześnie.

Planowane hard forki

Gdy w planie projektu kryptowaluty uwzględniono jakąkolwiek zmianę protokołu, możemy mówić o planowanym hard forku. W takiej sytuacji nie ma wątpliwości co do zasadności podziału sieci. Mamy bowiem do czynienia z aktualizacją, która ma na celu zwiększenie możliwości i funkcjonalności blockchaina.

Cała społeczność, z deweloperami na czele, przechodzi na nowy łańcuch, ponieważ aktualizacja wymaga zmiany w bazowej bazie kodu. W ten sposób stary łańcuch umiera, ponieważ nikomu nie opłaca się go wspierać ze względu na brak zachęt. Przykładem takiego widelca może być fork Byzantium z 28 lutego 2019 r. w blockchainie Ethereum, który spowodował obniżenie nagrody za wydobycie z 3 ETH do 2 ETH. Taki fork zazwyczaj wiąże się ze spadkiem inflacji kryptowaluty, a tym samym zazwyczaj ze znacznym wzrostem jej ceny.

Innym przykładem może być również hard fork Ethereum o nazwie London z sierpnia 2021 roku. Mechanizm spalania, który został wprowadzony jako część aktualizacji Ethereum London na początku sierpnia, zniszczył już ponad milion Ether.

W ramach hard forka London, na początku sierpnia w blockchainie Ethereum wprowadzono EIP-1559, mechanizm spalania części opłat transakcyjnych. Od tego czasu do dnia 25 listopada 2021 r. spalono 1 008 431 ETH. Fork ten jest kolejnym etapem przejścia blockchainu Ethereum na deflacyjny model Proof of Stake.

Kontrowersyjne hard forki

Kontrowersje wokół twardego podziału sieci jest zazwyczaj wynikiem nieporozumień i sporów, które występują w danej społeczności. Wynikiem tych nieporozumień jest utworzenie przez niektóre węzły nowego łańcucha, który wprowadza znaczące zmiany w kodzie, w tym możliwość stworzenia odrębnej kryptowaluty. Większość znanych hard forków należy do tej kategorii.

Przykładem jest utworzenie Ethereum Classic. Włamanie do Ethereum DAO (skradziono ETH o wartości 55 mln USD) wywołało gorącą debatę w społeczności, która była przeciwna odwróceniu skutków włamania, w końcu podzieliła się i stworzyła nowy blockchain znany jako Ethereum Classic.

Co ważne, posiadacze oryginalnej kryptowaluty często otrzymują proporcjonalne ilości nowej kryptowaluty utworzonej w wyniku hard forka. Po podziale sieci Ethereum wszyscy posiadacze ETH otrzymali ETC proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich ETH.

Innym przykładem jest Bitcoin Cash. Ten hard fork został zaaranżowany przez część społeczności, która chciała, aby Bitcoin znacznie lepiej się skalował, zwiększając rozmiar bloku 8-krotnie, do 8 MB. Miało to na celu umożliwienie przetwarzania większej liczby transakcji, a tym samym obniżenie opłat ponoszonych przez użytkowników. W wyniku hard forka powstała nowa waluta o nazwie Bitcoin Cash. Bitcoin w historii przeszedł wiele podziałów, ta grafika przedstawia wszystkie z nich:

Miękkie forki

W przeciwieństwie do twardych forków, istnieją również podziały sieci, które są zgodne ze starszymi wersjami oprogramowania. Miękkie forki to aktualizacje oprogramowania, które wspierają jego starsze wersje.

Przykładem może być słynny SegWit w Bitcoinie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bogaty zestaw ulepszeń, które miały na celu, między innymi, zwiększenie maksymalnej przepustowości Bitcoina.

Forki są stałym elementem zmian zachodzących w świecie kryptowalut, często są oznaką postępu technologicznego i zapowiedzią nadchodzących zmian w funkcjonalności i przyszłości poszczególnych kryptowalut.

Co to jest Metaverse?

Metaverse staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów, a kryptowaluty prawdopodobnie staną się główną walutą tych nowych, wirtualnych światów. Metaverse będzie budować wirtualną rzeczywistość, wzbogaconą o media społecznościowe i technologię blockchain, aby stworzyć miejsca, w których gracze będą chcieli spędzać czas. Już teraz powstają wirtualne światy z całymi, wirtualnymi gospodarkami i rynkami nieruchomości, choć wiele z nich dopiero się rozwija. Odnotowano już kilka przypadków zakupu wirtualnych działek za sumy rzędu kilku milionów dolarów.

Metawersum składa się z wirtualnych światów, w których ludzie mogą robić wiele rzeczy, które robią także w prawdziwym życiu. Rozwój technologii VR może znacznie rozszerzyć możliwości metawersum i przyciągnąć jeszcze większą liczbę graczy do wirtualnej rzeczywistości.

Główną formą wymiany w metawersum będą prawdopodobnie kryptowaluty.

Uczestnicy metawersum - wirtualnego świata - będą mogli pracować, bawić się, robić zakupy, ćwiczyć i nawiązywać kontakty towarzyskie. Będą mogli zakładać własne firmy, kupować ziemię, tworzyć sztukę i chodzić na koncerty - a wszystko to w wirtualnym środowisku.

Rozwój technologii VR może znacznie rozszerzyć doświadczenia związane z metawersum i przyciągnąć jeszcze więcej graczy do wirtualnej rzeczywistości.

Kryptowaluty będą prawdopodobnie główną formą wymiany w metawersum. Działają one jak wirtualna gotówka w wirtualnych światach. Transakcje są niemal natychmiastowe, a stojąca za nimi technologia blockchain ma za zadanie budować zaufanie i zapewniać bezpieczeństwo. Przyjęcie kryptowalut w wirtualnej rzeczywistości może pozytywnie wpłynąć na wycenę całego rynku kryptowalut, w tym Bitcoina, który jest uważany za magazyn wartości dla wszystkich zainteresowanych technologią blockchain.

Po decyzji Facebooka o zmianie marki na Meta, rynek kryptowalut zareagował silnymi wzrostami. Proces przechodzenia do Metaverse jest już od dłuższego czasu rozszerzany nie tylko przez Facebooka, ale także przez takie firmy jak Disney i Microsoft.

Metaverse i platformy takie jak Portals w Solana Blockchain również są miejscem, gdzie może odbywać się handel i adopcja popularnych tokenów NFT.

Rynek ten stwarza również szanse na wzrost popularności tokenów opartych na modelu play-to-earn. Statystyki pokazują, że nowe pokolenia urodzone po 2010 roku, zwane Generacją Alpha, korzysta z technologii przez ponad 8 godzin dziennie, a gry cieszą się ogromną popularnością.

Niektórzy inwestorzy upatrują szansy w rozwoju tego sektora rynku kryptowalut i widzą w nim szansę na masowe zaadaptowanie zdecentralizowanych finansów, a także na unormowanie sytuacji prawnej całego rynku.

Godziny handlu krypto

Kiedy można handlować kryptowalutami? Ta informacja jest szczególnie ważna dla day traderów. Handel kryptowalutami w XTB jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z jedną przerwą techniczną w piątek, która zaczyna się od 22:00 CET do 04:00 CET w nocy z piątku na sobotę. Cena spot kryptowaluty pozostaje wówczas statyczna. W pozostałych godzinach handlu ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście, najlepszym czasem na handel kryptowalutami są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa.

Gdy na rynku jest duży obrót i zwiększa się wolumen transakcji, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości o każdej kryptowalucie, regulacje, informacje z prasy lub nawet spadek lub wzrost samej ceny Bitcoina. Inwestorzy powinni wiedzieć, że rynek kryptowalut jest czasami skorelowany z amerykańskim indeksem akcji technologicznych US100, a nastroje rynkowe wpływają na sektor kryptowalut.

Jeśli jednak jesteś inwestorem długoterminowym, nie musisz śledzić chwilowych wahań na rynku. Na naszej platformie masz możliwość zakupu akcji spółek branży blockchain, takich jak Coinbase (COIN.US), Marathon Blockchain (MARA.US) lub innych dużych i rozpoznawalnych akcji z sektora transformacji cyfrowej, takich jak Meta Platforms (FB.US) lub Adobe (ADBE.US). W tych przypadkach, jako początkujący inwestor, nie musisz patrzeć na wahania cen kryptowalut i po prostu stać się długoterminowym inwestorem w technologię blockchain lub sektor transformacji cyfrowej. Handel jest dostępny, gdy giełdy, na których notowane są akcje, są otwarte, dla akcji amerykańskich godziny otwarcia to 15:30 - 22:30 CET.