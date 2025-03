Kryptowaluty - handel CFD na kryptowalutach

Czas czytania: 5 minut(y)

Kryptowaluty są formą cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywanej elektronicznie. W przeciwieństwie do tradycyjnych, fizycznych walut, jak euro czy dolary, kryptowaluty nie są drukowane, tym samym nie są namacalne, czyli nie mają swojej formy fizycznej. Zamiast tego są tworzone przez informatyków na całym świecie, z wykorzystaniem programów rozwiązujących problemy matematyczne. Często mówi się o tzw. “kopaniu” kryptowalut, z tym że w porównaniu do gorączki złota, kilofy i łopaty zostały zastąpione poprzez komputery.

Sposób, w jaki kryptowaluty są szyfrowane, stanowi rewolucję na polu technologii informacyjnej – technologia, która stoi za kryptowalutami nosi nazwę blockchain.

Technologię tę w prosty sposób można zwizualizować jako wieżę budowaną z klocków. Wieża symbolizuje obecny status kont kryptowalutowych (kto i ile ich posiada), widziany przez wszystkich użytkowników Bitcoina. Każdy nowy blok zawiera informację o wszystkich nowych transakcjach, które zmieniają aktualny status kont.

Nowy blok w celu ułożenia na wieży, musi zostać odpowiednio zaszyfrowany i dopasowany. Po całym skomplikowanym procesie, polegającym na wykonywaniu obliczeń matematycznych w globalnej sieci komputerów, blok zostaje dołączony i w rezultacie nowe transakcje zostają sfinalizowane. W systemie Bitcoina dochodzi do transferu środków zadeklarowanych wcześniej przez użytkowników.

Jeśli spróbowalibyśmy usunąć lub przenieść blok z dołu wieży, cała struktura zostałaby zniszczona, ponieważ każdy blok w wieży posiada informację z poprzedniego bloku zaszyfrowaną w nim samym. Wstawienie bloku z inną informacją (innym szyfrem) skutkowałoby niedopasowaniem do poprzedniego. Co więcej, wszystkie kolejne bloki uległyby rozłączeniu. W rezultacie informacje zawarte w wieży byłyby traktowane jako nieprawdziwe. To właśnie dlatego technologię blockchain uznaje się jako przełom w dziedzinie bezpieczeństwa.

Pierwszą kryptowalutą był wyżej wymieniony Bitcoin, który powstał w 2009 roku i do dzisiaj jest najbardziej znaną kryptowalutą. W ciągu ostatniej dekady nastąpił niesamowity wzrost popularności kryptowalut, a obecnie jest ich już ponad 900 rodzajów dostępnych w internecie.

Handel kryptowalutami - które kryptowaluty są dostępne w XTB?

Rozwój nowej technologii nie zakończył się jedynie na jednej kryptowalucie. Sukces Bitcoina doprowadził do rozwoju wielu alternatywnych kryptowalut, często określanych jako altcoiny (ang. altcoins). Większość altcoinów oferuje alternatywne spojrzenie na protokół Bitcoina, stanowiąc interesujące rozwiązanie oparte na własnych zasadach. Pomaga również fakt, że większość z nich nadal jest tańsza oraz łatwiejsza do kupienia czy wykopania. Spójrzmy na najważniejsze altcoiny:

Ethereum - często nazywany „Bitcoinem 2.0", jest alternatywą dla Bitcoina. Wartość tej waluty wzrosła gwałtownie, gdy pojawiły się pewne problemy z BTC oraz gdy ogłoszono aktualizację całego systemu Bitcoina. Sytuacja ta sprawiła, że płatności dokonywane tą walutą są prostsze i szybsze.

Ripple – kryptowaluta peer-to-peer z otwartym kodem źródłowym, który oferuje te same funkcje co Bitcoin, ale ma również zaawansowane możliwości, takie jak błyskawiczne transakcje.

Podczas, gdy Bitcoin nadal pozostaje najbardziej popularną kryptowalutą, zainteresowanie handlem kryptowalutami takimi jak Ethereum, Ripple, Litecoin oraz innymi silnie rośnie. Kryptowaluty z pewnością są finansową rewolucją, oferują wiele innowacyjnych funkcji oraz ciągle ulegają poprawie.

Czy w XTB możesz wymienić kryptowaluty?



W XTB nie wymieniamy kryptowalut. Jesteśmy jednym z wiodących europejskich brokerów, który zapewnia inwestorom natychmiastowy dostęp do wszystkich rynków, w tym kryptowalut, forex, indeksów, akcji, towarów i innych. Co to właściwie oznacza? W przeciwieństwie do rynku wymiany kryptowalut, XTB jest nadzorowane przez największe na świecie instytucje nadzoru, w tym Financial Conduct Authority, KNF, BaFin i CMB. Dlatego możesz bezpiecznie inwestować z nami swój kapitał. Po drugie, oferujemy CFD na kryptowaluty (sprawdź, jakie inne CFD mamy w ofercie), co oznacza, że ​​nie musisz kopać kryptowalut. Wystarczy zainwestować i spekulować o przyszłych zmianach cen bez posiadania podstawowego składnika aktywów. Więc jeśli uważasz, że wartość danej kryptowaluty może wzrosnąć, możesz otworzyć długą pozycję (możesz ją kupić). Z drugiej strony, jeśli uważasz, że dana kryptowaluta może stracić swoją wartość, możesz otworzyć krótką pozycję (sprzedać ją). Ponadto CFD umożliwiają inwestowanie z dźwignią finansową (sprawdź dźwignię na poszczególnych instrumentach), co oznacza, że ​​potrzebujesz 50% kwoty niezbędnej do zakupu kryptowaluty, aby zacząć w nią inwestować.

Jak handlować i inwestować w kryptowaluty?

Pierwsze co musisz zrobić, aby rozpocząć handel na kryptowalutach, to założenie rachunku inwestycyjnego. Proces otwarcia konta w XTB jest prosty i zajmuje nie więcej niż 15 minut. Przygotuj niezbędne dokumenty (dowód osobisty lub paszport), kliknij przycisk “Otwórz konto” w prawym górnym rogu na naszej strony, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny. Inwestowanie możesz rozpocząć od razu po zakończeniu procedury otwarcia konta i weryfikacji dokumentów.

Jeśli chcesz wypróbować jedną z naszych platform handlowych lub przetestować strategię inwestycyjną bez ryzyka, sprawdź nasze konto demo. Konto demo jest tymczasowe i posiada wirtualny depozyt, którym możesz zarządzać bez ponoszenia realnych strat. Możesz testować platformę xStation na koncie demo z komputera stacjonarnego, komórki, smartwatcha lub tabletu. Przeczytaj więcej o naszej platformie transakcyjnej.

Jeśli już posiadasz konto w naszym domu maklerskim i masz dostęp do jednej z naszych platform, odwiedź sekcję edukacji, gdzie znajdziesz instrukcje, jak zawrzeć pierwszą transakcję. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat innych funkcji naszych platform, a także zdobyć wiedzę o innych rynkach, czy analizie technicznej albo fundamentalnej.

Przez kogo regulowane jest XTB?

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących instrumenty CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są nadzorowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority, KNF, BaFin oraz CMB.

Jesteśmy jednym z wiodących domów maklerskich w Europie, z 5-cio gwiazdkową oceną na Trustpilot, wielokrotnie nagradzaną platformą inwestycyjną, ponad 14-sto letnim doświadczeniem, biurami w ponad 10 krajach oraz rozbudowaną ofertą edukacyjną.