W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.
|
Nazwa ciasteczka
|
Opis
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Czas ekspiracji: 1 dzień
|adobe_unique_id
|Czas ekspiracji: 364 dni
|SESSID
|Czas ekspiracji: 1 dzień
|test_cookie
|Czas ekspiracji: 1 godzina
|__hssc
|Czas ekspiracji: 1 godzina
|__cf_bm
|Czas ekspiracji: 1 godzina
|leavingBranchPopup
|countryIsoCode
|intercom-id-iojaybix
|Czas ekspiracji: 270 dni
|intercom-session-iojaybix
|Czas ekspiracji: 6 dni
|intercom-device-id-iojaybix
|Czas ekspiracji: 270 dni
|TS5b68a4e1027
|xtbCookiesSettings
|Czas ekspiracji: 364 dni
|xtbLanguageSettings
|Czas ekspiracji: 364 dni
|userPreviousBranchSymbol
|Czas ekspiracji: 364 dni
|_vis_opt_test_cookie
|__cfruid
|_cfuvid