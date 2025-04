Como é que se pode ganhar dinheiro com as ações?

Ao possuir ações, pode beneficiar potencialmente do crescimento e sucesso da empresa. Existem várias maneiras pelas quais as ações podem gerar dinheiro: pagamento de dividendos (algumas ações pagam dividendos, que são pagamentos feitos aos acionistas com os lucros da empresa), valorização do capital (quando o preço de uma ação que possui aumenta, pode vendê-la para obter lucro), desdobramento de ações (quando uma empresa divide as suas ações, emite mais ações para os acionistas existentes, aumentando o número de ações que você detém. Tal também pode levar a um aumento no valor do seu investimento).