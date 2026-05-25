Os últimos relatórios de mercado sugerem que as negociações entre os EUA e o Irão estão a avançar gradualmente no sentido de um quadro mais coerente para um eventual acordo, embora subsistam pontos de discórdia significativos. O Secretário de Estado Marco Rubio descreveu o estado atual das negociações como um «quadro bastante sólido» para um eventual acordo, sendo um dos seus elementos-chave a possível reabertura do Estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento estratégico responsável por cerca de um quinto dos fluxos globais de petróleo. O desenvolvimento mais importante neste contexto é o claro surgimento da China como potencial garante ou, pelo menos, como intermediário-chave no processo. O Irão está a sinalizar que não está disposto a comprometer-se com um acordo final sem salvaguardas políticas e económicas adicionais, enquanto Pequim se destaca naturalmente como o único ator capaz de manter canais de comunicação com Teerão e de exercer uma influência significativa através de mecanismos relacionados com o comércio e as sanções. Do ponto de vista do mercado, isto introduz várias implicações importantes. Em primeiro lugar, o envolvimento da China desloca efetivamente as negociações de um formato bilateral EUA/Irão para um quadro mais amplo de segurança energética, no qual Pequim se torna um garante informal dos fluxos através de Ormuz. Isto ajuda a explicar por que razão os cenários que envolvem a reabertura do estreito estão a ser mais rapidamente precificados nos mercados petrolíferos, dado o forte interesse da China em abastecimentos estáveis, enquanto um dos maiores importadores de crude da região. Em segundo lugar, está a emergir uma clara assimetria estratégica. Os Estados Unidos estão a pressionar para uma rápida reabertura de Ormuz e uma redução do risco marítimo como condição prévia para novas negociações nucleares. O Irão, por outro lado, está a tentar integrar esta questão num pacote mais amplo que não só inclui o alívio das sanções, mas também formaliza efetivamente o papel da China como garante do equilíbrio regional. Como resultado, o foco das negociações está a deslocar-se gradualmente do próprio programa nuclear para a arquitetura mais ampla da segurança energética e da logística. Para a China, isto cria uma posição potencialmente muito vantajosa. Sem entrar formalmente no conflito, Pequim poderia tornar-se um estabilizador fundamental dos fluxos de petróleo, reforçando a sua influência no Médio Oriente e, simultaneamente, reduzindo o risco de choques nos preços da energia. Na prática, os mercados estão a começar a precificar não só um acordo entre os EUA e o Irão, mas também um quadro trilateral implícito no qual a China atua como garante silenciosa da estabilidade do sistema. Consequentemente, o prémio de risco geopolítico no petróleo está a ser reduzido não apenas pelo progresso nas negociações nucleares, mas cada vez mais pelas expectativas de que a China possa ser integrada como um estabilizador estrutural de todo o processo. No entanto, a situação continua frágil, uma vez que qualquer escalada em torno das transferências de urânio, do calendário do alívio das sanções ou do controlo sobre o Estreito de Ormuz poderia rapidamente inverter o sentimento e reintroduzir a volatilidade nos mercados energéticos.

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