Mercados fechados nos EUA, futuros sobem com esperança de boas notícias

Hoje, Wall Street está encerrada devido ao Memorial Day, um feriado federal nos Estados Unidos. Consequentemente, as principais bolsas norte-americanas, como a NYSE e a Nasdaq, não estão em funcionamento, o que se traduz numa menor liquidez dos mercados globais e numa participação reduzida dos investidores. Apesar da ausência de negociação de ações à vista, os futuros sobre índices norte-americanos continuam a ser negociados normalmente e constituem, neste momento, o principal indicador do sentimento do mercado. Estes apresentam uma clara tendência de alta, o que aponta para uma melhoria do apetite pelo risco antes da próxima sessão regular. Os mercados estão também a ser apoiados pelos desenvolvimentos geopolíticos provenientes dos Estados Unidos. De acordo com relatórios recentes, o quadro de um acordo relativo à situação em torno do Estreito de Ormuz foi amplamente delineado. As declarações de alguns políticos, incluindo o Presidente dos EUA, Donald Trump, sugerem que já existem bases sólidas para novas negociações que poderão conduzir a uma diminuição das tensões na região e a uma potencial reabertura de uma rota marítima fundamental. Os preços do petróleo estão a reagir com quedas, à medida que os receios de perturbações no abastecimento provenientes do Médio Oriente diminuem. Ao mesmo tempo, os analistas salientam que, apesar do tom positivo, questões significativas permanecem por resolver, incluindo o programa nuclear do Irão e o controlo total sobre o estreito. Consequentemente, os progressos atuais devem ser encarados como um quadro inicial e não como um acordo definitivo. Vale também a pena notar que, em condições de liquidez reduzida causadas pelo encerramento do mercado norte-americano, os movimentos dos futuros podem ser mais voláteis e menos representativos do panorama geral do mercado. Os futuros do US500 (S&P 500) registam hoje ganhos notáveis, refletindo uma melhoria do sentimento entre os investidores. Os traders no mercado estão a reagir a sinais dos decisores políticos que sugerem que as tensões na região do Golfo Pérsico poderão abrandar a curto prazo, potencialmente dentro de dias. Isto levou o mercado a precificar um cenário de desaceleração e um regresso gradual a, pelo menos, uma normalização geopolítica parcial, apoiando os ativos de risco. Fonte: xStation5

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