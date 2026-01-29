O mercado da prata está a apresentar uma clara divergência entre os fluxos institucionais e a procura retalhista. Os ETF's de prata reduziram as suas participações em cerca de 5,1 milhões de onças troy na última sessão, marcando o quinto dia consecutivo de saídas e elevando as vendas líquidas totais desde o início do ano para quase 29 milhões de onças. Isto aponta para a realização de lucros ou reequilíbrio de carteiras por parte de grandes investidores após uma recuperação de preços excepcionalmente forte. Apesar disso, o sentimento geral em relação aos metais preciosos continua otimista, apoiado por um dólar americano mais fraco, expectativas em torno da política monetária dos EUA e crescente incerteza geopolítica, fatores que estão a impulsionar todo o complexo de metais, juntamente com o ouro. As participações em ETF's de prata têm diminuído desde meados de dezembro de 2025. Apesar disso, a prata subiu 65% no acumulado do ano, impulsionada pela forte procura do retalho e especulativa. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Do ponto de vista dos preços, a prata continua extremamente forte. Os preços subiram para novos máximos históricos acima de 119 dólares por onça e já estão quase 65% mais elevados desde o início do ano, após uma recuperação significativa de 146% em 2025. Gráfico: retorno anual do índice da prata desde 2010 Gráfico anual do preço da prata. Fonte: XTB Research Fonte: XTB Research Mensalmente, a prata apresentou dois ganhos extraordinários, +25,9% em dezembro de 2025 e +64,9% em janeiro de 2026. Janeiro também é historicamente o mês mais forte para a prata, mesmo excluindo este ano recorde. Em contrapartida, fevereiro e março têm apresentado correções com mais frequência. A procura física da prata está a explodir na Ásia, particularmente em Hong Kong e no sul da China, onde os investidores cada vez mais veem a prata como uma alternativa mais barata ao ouro, que está a atingir preços recordes. As lojas esgotam as barras de prata em poucas horas, e os fabricantes de joias estão a mudar a produção do ouro para a prata. Gráfico SILVER (D1) Fonte: xStation 5

