Os futuros do S&P 500 registam uma subida de 0,3%, os futuros do Nasdaq 100 de 0,2% e os futuros do Dow Jones de uns impressionantes 0,8%, com o Dow a caminho de recuperar a marca psicológica dos 50 000 pontos. Os principais motores destes ganhos são uma combinação dos resultados excecionais da Cisco, a estreia em grande estilo na bolsa da fabricante de chips de IA Cerebras e os sinais positivos do primeiro dia da cimeira Trump-Xi em Pequim. Os mercados europeus também estão em alta: o DAX sobe 1,3%, embora várias bolsas europeias estejam encerradas por feriado. O principal fator a impulsionar o sentimento hoje é a cimeira Trump-Xi em Pequim, um evento de importância histórica, tal como descrito por Jensen Huang, CEO da Nvidia, que integrou a delegação. Xi Jinping disse aos CEOs reunidos, incluindo Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, que «a porta da China para o mundo só se abrirá ainda mais». Uma viragem no mercado surgiu com uma notícia da Reuters de que os EUA dariam luz verde à venda dos chips H200 da Nvidia a cerca de 10 empresas chinesas, embora o Departamento do Tesouro se tenha distanciado desta informação, o mercado recebeu-a com entusiasmo. Ambos os países concordaram também que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto, e a China manifestou interesse em adquirir maiores quantidades de petróleo dos EUA, um sinal significativo para o mercado de matérias-primas. A nível setorial, a tecnologia está claramente a dominar, em particular os semicondutores, onde o índice SOX tem superado significativamente o desempenho do mercado em geral desde maio de 2025. A Nvidia subiu 2,4%, a TSMC 1,0% e a Broadcom 1,3%, enquanto todo o ecossistema de infraestruturas de IA está em alta. As empresas de comunicação social estão a apresentar o pior desempenho (a Google/Alphabet registou uma queda de 0,9%), assim como algumas empresas do setor da saúde, como a Doximity, que está a registar um declínio dramático. A prata registou uma queda de 2,56%, arrastando para baixo o segmento dos metais preciosos, enquanto os preços do petróleo bruto WTI subiram 0,8% para 101,78 dólares, a energia continua a ser uma peça volátil do quebra-cabeças da inflação. Informações sobre a empresa A Cisco (CSCO, +16/18%) é, sem dúvida, a estrela do dia, a empresa registou receitas recorde de 15,8 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 (+12% em relação ao ano anterior), superando as previsões do mercado, enquanto o lucro por ação (EPS) ficou em 1,06 dólares, contra as expectativas de 1,04 dólares. O principal catalisador é um aumento de mais de 50% nas encomendas de infraestruturas de IA, a Cisco prevê agora 9 mil milhões de dólares em encomendas de IA para todo o ano fiscal de 2026. A empresa anunciou um programa de reestruturação no valor de aproximadamente 1.000 milhões de dólares, no âmbito do qual irá despedir cerca de 4.000 funcionários (cerca de 5% da força de trabalho), concentrando os recursos em ótica, segurança e IA. O Barclays considera que é «demasiado cedo» para vender ações do setor dos semicondutores, e os resultados da Cisco corroboram a opinião de que o superciclo da infraestrutura de IA está em curso. Cisco (D1) As ações da Cisco estão em alta hoje, levando o preço das ações a novos máximos históricos. Fonte: xStation5 Informações empresariais: Nvidia (NVDA, +2,4%) está a subir na sequência de notícias da Reuters de que os EUA autorizaram a venda de chips H200 à China e de que o CEO Jensen Huang acompanhou pessoalmente Trump a Pequim, o mercado vê isto como um sinal de que um dos maiores mercados potenciais do fabricante está a ser desbloqueado. A volatilidade implícita do SPX sugere que os resultados da Nvidia, previstos para 21 de maio, continuam a ser o maior «risco de evento» no calendário, o mercado considera-os um catalisador muito mais significativo do que a própria cimeira.



está a subir na sequência de notícias da Reuters de que os EUA autorizaram a venda de chips H200 à China e de que o CEO Jensen Huang acompanhou pessoalmente Trump a Pequim, o mercado vê isto como um sinal de que um dos maiores mercados potenciais do fabricante está a ser desbloqueado. A volatilidade implícita do SPX sugere que os resultados da Nvidia, previstos para 21 de maio, continuam a ser o maior «risco de evento» no calendário, o mercado considera-os um catalisador muito mais significativo do que a própria cimeira. Cerebras Systems (CBRS) estreou-se na Nasdaq após angariar 5,55 mil milhões de dólares numa oferta pública inicial (IPO) com um preço de 185 dólares por ação, acima da faixa de preço inicialmente prevista, com uma procura 20 vezes superior à oferta, trata-se da maior IPO de 2026. A empresa, que fabrica chips para inferência de IA, conta com a Amazon e a OpenAI entre os seus clientes, e a transação está a impulsionar todo o setor.



estreou-se na Nasdaq após angariar 5,55 mil milhões de dólares numa oferta pública inicial (IPO) com um preço de 185 dólares por ação, acima da faixa de preço inicialmente prevista, com uma procura 20 vezes superior à oferta, trata-se da maior IPO de 2026. A empresa, que fabrica chips para inferência de IA, conta com a Amazon e a OpenAI entre os seus clientes, e a transação está a impulsionar todo o setor. Doximity (DOCS, -21/23%) registou uma das maiores quedas num único dia, a plataforma digital para médicos desiludiu com as suas previsões para o trimestre atual e para o ano completo, enquanto o EPS do 4.º trimestre, de 0,26 dólares, ficou aquém da expectativa de 0,28 dólares. Os investimentos em IA estão a exercer pressão sobre as margens, e a empresa recebeu uma série de descidas de notação por parte da Baird, Wells Fargo, Jefferies e KeyBanc, todas para classificações neutras.



registou uma das maiores quedas num único dia, a plataforma digital para médicos desiludiu com as suas previsões para o trimestre atual e para o ano completo, enquanto o EPS do 4.º trimestre, de 0,26 dólares, ficou aquém da expectativa de 0,28 dólares. Os investimentos em IA estão a exercer pressão sobre as margens, e a empresa recebeu uma série de descidas de notação por parte da Baird, Wells Fargo, Jefferies e KeyBanc, todas para classificações neutras. A StubHub (STUB, +14/16%) faz a sua estreia no mercado com resultados sólidos: a receita do primeiro trimestre atingiu 446 milhões de dólares contra uma previsão de 432 milhões, enquanto o EBITDA de 72,1 milhões de dólares superou a estimativa consensual de 65,1 milhões; a empresa confirmou também as suas previsões para o ano inteiro.

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