Hoje, os investidores de Wall Street receberam sinais contraditórios da economia dos EUA, analisados num contexto de condições geopolíticas frágeis no Médio Oriente e de preços do petróleo persistentemente elevados. Os dados revelaram que as despesas de consumo nos EUA em fevereiro aumentaram, tal como esperado, 0,5% em relação ao mês anterior, enquanto a inflação subjacente do PCE se manteve em 0,4%, indicando que o consumo continua a apoiar a economia, apesar das pressões significativas sobre os custos das famílias. O rendimento pessoal diminuiu 0,1% e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram acima das previsões, sugerindo que o mercado de trabalho começa a mostrar sinais de um ligeiro arrefecimento.

O Produto Interno Bruto no quarto trimestre cresceu mais lentamente do que o estimado anteriormente, atingindo apenas 0,5% em termos anualizados. Durante o mesmo período, os gastos das famílias aumentaram apenas 1,9%, sinalizando um claro abrandamento do crescimento económico, embora os consumidores continuem a apoiar a expansão. A inflação, medida pelo deflator do PIB e pelo PCE subjacente, permanece moderada em 3,7% em termos trimestrais e 2,7% em termos homólogos.

Estes números são sobrepostos por uma situação geopolítica altamente frágil. Após o anúncio de um cessar-fogo condicional entre os EUA e o Irão, que se destinava a dar algum alívio aos mercados, as declarações das partes revelaram-se contraditórias. O Irão acusa Israel de continuar a realizar ataques no sul do Líbano, ameaçando retirar-se da trégua, enquanto o lado anglo-israelita sustenta que as ações de Israel no Líbano não faziam parte do acordo formal e, por conseguinte, não violam os seus termos. Esta discrepância mantém a paz frágil e os riscos de escalada regional elevados.

Os preços do petróleo permanecem elevados, sustentando as pressões de custos na economia e afetando a inflação. Os elevados custos energéticos traduzem-se em despesas de transporte e produção mais elevadas, limitando a margem para cortes nas taxas de juro e enfraquecendo o apetite de risco dos investidores. Os mercados acionistas estão cautelosos, com o S&P 500 e o Nasdaq ligeiramente em baixa, refletindo a incerteza dos investidores enquanto equilibram dados macroeconómicos sólidos, mas em desaceleração, num contexto geopolítico instável.

O crescimento do PIB no 4.º trimestre foi mais fraco do que inicialmente estimado, e o consumo privado está a crescer moderadamente. A inflação mantém-se estável, mas não está a cair o suficiente para indicar claramente os próximos passos da Reserva Federal. Os dados de hoje não facilitam as decisões da Reserva Federal sobre as taxas de juro, mas os mercados concordam que os próximos dados serão muito mais importantes e provavelmente fornecerão sinais mais claros sobre a direção da política monetária.

Fonte: xStation5

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US 500 (D1)

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) registam hoje ligeiras perdas. O mercado está a reagir não só aos dados macroeconómicos dos EUA, moderadamente mais fracos, que sugerem um abrandamento do crescimento económico, mas principalmente ao aumento da incerteza geopolítica em torno do Irão e do Médio Oriente. As tensões regionais e as declarações contraditórias sobre o cessar-fogo condicional mantêm os investidores cautelosos, limitando a propensão ao risco.

Notícias de empresas

CoreWeave (CRWV.US) anunciou uma parceria de longo prazo alargada com a Meta Platforms (META.US) através de um novo acordo no valor aproximado de 21 mil milhões de dólares, que prevê o fornecimento de capacidade de computação em nuvem para projetos de IA até ao final de 2032. O acordo vem reforçar a parceria já existente e sublinha as crescentes necessidades de infraestrutura de IA da Meta, bem como o papel da CoreWeave como fornecedor-chave de serviços de computação.

A Chevron (CVX.US) está a valorizar nas negociações pré-mercado após anunciar que, embora a produção do primeiro trimestre tenha caído em parte devido ao impacto da guerra no Irão, os preços mais elevados do petróleo e do gás impulsionaram significativamente os lucros da atividade upstream. A empresa espera que os lucros da extração sejam 1,6 a 2,2 mil milhões de dólares superiores aos do trimestre anterior, apesar das restrições de volume decorrentes de paragens na Ásia Central e da menor produção no Médio Oriente.

As ações da Applied Digital (APLD.US) estão em baixa na sequência dos resultados fiscais do terceiro trimestre, apesar do crescimento das receitas e da melhoria do desempenho operacional. O resultado líquido continua negativo, mas o EBITDA ajustado está a subir, e a administração destaca a expansão no segmento de centros de dados de IA e o desenvolvimento de novos campus de infraestruturas de IA.

A Oracle (ORCL.US) está a expandir a sua oferta baseada em IA, introduzindo um conjunto de aplicações orientadas por agentes concebidas para automatizar tarefas nas áreas de finanças, RH, cadeia de abastecimento e atendimento ao cliente. As novas ferramentas visam melhorar a eficiência operacional das empresas que utilizam a Oracle Cloud e atrair mais clientes para a plataforma.

A Amazon (AMZN.US) e a Eli Lilly (LLY.US) estão no centro das atenções depois de a Amazon Pharmacy ter anunciado que começará a vender um comprimido para emagrecer recentemente aprovado pela FDA. O produto estará disponível em locais da Amazon com entrega no mesmo dia, abrindo um novo segmento de mercado para a Amazon e podendo afetar a procura pelos produtos da Eli Lilly.