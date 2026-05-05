Principais conclusões Parceria entre a Intel e a Apple : As ações da Intel subiram 10 % na sequência de notícias sobre conversações exploratórias com a Apple para fabricar processadores nos EUA, o que representa um potencial marco para o negócio de fundição da Intel.



: As ações da Intel subiram 10 % na sequência de notícias sobre conversações exploratórias com a Apple para fabricar processadores nos EUA, o que representa um potencial marco para o negócio de fundição da Intel. Recorde do mercado e geopolítica : O S&P 500 atingiu novos máximos históricos, à medida que o frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão se mantinha, levando a uma retração nos preços do petróleo bruto WTI para cerca de 103 dólares por barril.



: O S&P 500 atingiu novos máximos históricos, à medida que o frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão se mantinha, levando a uma retração nos preços do petróleo bruto WTI para cerca de 103 dólares por barril. Arrefecimento do setor de serviços: O índice ISM de serviços recuou para um mínimo de cinco meses, situando-se em 53,6, sinalizando um abrandamento da expansão, enquanto o sentimento empresarial foi prejudicado por uma queda acentuada nas perspetivas da PayPal.

Wall Street abriu em alta na terça-feira, com o S&P 500 a caminho de estabelecer um novo recorde, ao subir 0,6% para 7.245 pontos no início das negociações. Se o índice mantiver estes níveis, ultrapassará o seu anterior recorde de fecho de 7.230, alcançado na sexta-feira. Enquanto os futuros do mercado em geral oscilavam perto dos seus níveis de abertura, o Nasdaq 100, com forte presença do setor tecnológico, demonstrou uma força mais acentuada, avançando 1%, à medida que o setor continuava a impulsionar a recuperação de cinco semanas. O sentimento do mercado tem sido impulsionado por um frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão, que parece estar a manter-se apesar dos recentes confrontos no Estreito de Ormuz e dos ataques com mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. Esta relativa estabilidade incentivou um regresso aos ativos de risco, levando o petróleo West Texas Intermediate (WTI) a cair aproximadamente 3,5%, para cerca de 103 dólares por barril. A retração dos preços da energia, com o Brent a cair para os 111 dólares, acalmou ligeiramente os receios imediatos de uma inflação impulsionada pela energia. No plano macroeconómico, o índice de serviços do Institute for Supply Management (ISM) caiu para um mínimo de cinco meses, situando-se em 53,6 em abril, indicando um arrefecimento moderado na economia dos serviços. Embora o setor continue em expansão, o crescimento das novas encomendas abrandou significativamente, caindo mais de 7 pontos para 53,5. Mais preocupante para os decisores políticos é o indicador de preços, que se manteve em 70,7, igualando o seu nível mais alto desde 2022, sugerindo que as pressões de custos no setor dos serviços permanecem obstinadamente elevadas. Os investidores aguardam agora o relatório de emprego não agrícola de sexta-feira para obterem mais orientações sobre a política de taxas de juro da Reserva Federal. Perspetivas técnicas para o S&P 500 (US500) O S&P 500 (US500) foi negociado em torno dos 7.245 pontos após a abertura, enquanto o Nasdaq 100 (US100) registou ganhos mais acentuados de 1%. Os analistas técnicos estão atentos ao nível dos 7.300 pontos como um ponto de resistência chave, enquanto o suporte imediato é identificado em torno da marca dos 7.220 pontos. Destaques empresariais Intel (INTC.US) : As ações subiram 10% na sequência de notícias de que a Apple manteve conversações exploratórias sobre a utilização das instalações de fabrico da Intel nos EUA para os processadores dos seus principais dispositivos. Os analistas sugerem que um acordo representaria um marco importante para a unidade de fundição da Intel, que tem enfrentado dificuldades em angariar grandes clientes externos para além da sua parceria com a Terafab, de Elon Musk.



: As ações subiram 10% na sequência de notícias de que a Apple manteve conversações exploratórias sobre a utilização das instalações de fabrico da Intel nos EUA para os processadores dos seus principais dispositivos. Os analistas sugerem que um acordo representaria um marco importante para a unidade de fundição da Intel, que tem enfrentado dificuldades em angariar grandes clientes externos para além da sua parceria com a Terafab, de Elon Musk. AMD (AMD.US) : As ações subiram 2,6% antes da divulgação dos resultados financeiros, prevista para após o fecho do mercado. O título vem de seu maior ganho mensal desde 2001, o que, segundo alguns analistas, o deixa com um «preço de perfeição».



: As ações subiram 2,6% antes da divulgação dos resultados financeiros, prevista para após o fecho do mercado. O título vem de seu maior ganho mensal desde 2001, o que, segundo alguns analistas, o deixa com um «preço de perfeição». Pfizer (PFE.US) : A gigante farmacêutica registou poucas alterações após divulgar vendas no primeiro trimestre que excederam as estimativas. A forte procura pelos seus medicamentos «blockbuster» já consolidados ajudou a compensar a queda esperada nas receitas provenientes de produtos relacionados com a Covid.



: A gigante farmacêutica registou poucas alterações após divulgar vendas no primeiro trimestre que excederam as estimativas. A forte procura pelos seus medicamentos «blockbuster» já consolidados ajudou a compensar a queda esperada nas receitas provenientes de produtos relacionados com a Covid. PayPal (PYPL.US) : As ações caíram 9,5% depois de a empresa ter alertado para tendências na parte inferior das suas previsões para o ano inteiro, apesar de ter superado as estimativas de lucros do primeiro trimestre.



: As ações caíram 9,5% depois de a empresa ter alertado para tendências na parte inferior das suas previsões para o ano inteiro, apesar de ter superado as estimativas de lucros do primeiro trimestre. Pinterest (PINS.US) : As ações subiram 17% na sequência de uma previsão que sinalizou um forte crescimento da publicidade e vendas no primeiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas.



: As ações subiram 17% na sequência de uma previsão que sinalizou um forte crescimento da publicidade e vendas no primeiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas. Palantir (PLTR.US) : As ações caíram 4,2%; embora a empresa tenha revisto em alta a sua previsão de receitas para o ano, ficou aquém das estimativas para as vendas comerciais nos EUA.



: As ações caíram 4,2%; embora a empresa tenha revisto em alta a sua previsão de receitas para o ano, ficou aquém das estimativas para as vendas comerciais nos EUA. GameStop (GME.US): A retalhista registou uma queda de 2,6% depois de o investidor Michael Burry ter revelado que tinha vendido toda a sua posição. Burry referiu preocupações relativamente à dívida que a empresa poderia contrair na sequência da sua oferta de 56 mil milhões de dólares para adquirir a eBay Inc.

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