Os mercados acionistas registaram uma recuperação em resposta aos sinais de acalmia nas tensões geopolíticas entre os EUA e o Irão. O anúncio da suspensão temporária das ações militares provocou imediatamente uma queda acentuada nos preços do petróleo e uma forte recuperação nos mercados acionistas globais. Wall Street iniciou a sessão de quinta-feira num clima claramente favorável ao risco. Os investidores começaram a precificar um cenário de menor perturbação no abastecimento energético, preços do petróleo mais baixos e uma postura mais dovish da Reserva Federal, fatores que melhoraram o sentimento geral do mercado. Ao mesmo tempo, esta evolução continua a ser condicional e de natureza de curto prazo, mantendo a incerteza elevada, ainda não é claro se um acordo de paz definitivo entre Washington e Teerão se seguirá após o período de duas semanas. A questão fundamental é se o cessar-fogo poderá traduzir-se numa resolução diplomática duradoura. No entanto, os investidores já estão a voltar a apostar em setores anteriormente sobrevendidos, em particular nas ações do setor tecnológico. O Dow Jones subiu 1.380 pontos (quase 3%), o S&P 500 ganhou mais de 2,5% e o Nasdaq 100 subiu quase 3%; o contrato US500 registou uma subida de 2,1%

O petróleo WTI caiu mais de 17% para cerca de 93,4 dólares, enquanto o Brent desceu mais de 16% para aproximadamente 91,7 dólares

O principal catalisador foi a decisão de Donald Trump de suspender os ataques ao Irão por duas semanas

O cessar-fogo está condicionado à reabertura do Estreito de Ormuz, tendo o Irão já concordado com uma retoma temporária do trânsito de energia sob coordenação militar

Israel também aceitou o cessar-fogo (de acordo com relatos da imprensa)

Um apoio adicional veio das discussões em torno de potenciais sanções e alívio tarifário para o Irão

As ações do setor tecnológico e cíclico lideraram as valorizações (incluindo a Nvidia, a Amazon, a Tesla, o JPMorgan e a Boeing)

O setor energético registou uma queda, com a Exxon Mobil (-7%), a Chevron (-6%) e a gigante do GNL Cheniere também sob pressão US500 (D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Notícias da empresa Delta Air Lines As ações subiram cerca de 12% nas negociações pré-mercado, impulsionadas principalmente pela queda acentuada dos preços do petróleo A redução dos custos do combustível de aviação melhora significativamente as expectativas de margem operacional a curto prazo A empresa divulgou resultados do primeiro trimestre acima das expectativas do mercado, reforçando o otimismo No entanto, as previsões para o segundo trimestre ficaram abaixo do consenso, indicando cautela por parte da administração Atualmente, o mercado está a dar mais peso à dinâmica dos custos de combustível do que às previsões a curto prazo A Delta continua altamente sensível à volatilidade dos preços da energia e à procura dos consumidores no setor das viagens A sustentabilidade da queda dos preços do petróleo e a estabilização geopolítica serão fundamentais para uma maior valorização



Levi Strauss As ações valorizaram mais de 9% na sequência de resultados trimestrais superiores ao esperado Tanto as receitas como os lucros excederam as previsões, apontando para uma sólida execução operacional Um destaque estrutural fundamental é que as vendas diretas ao consumidor representam agora 50% da receita total O modelo DTC melhora o controlo das margens e reduz a dependência dos canais grossistas A empresa elevou as suas orientações de lucros para o ano inteiro, sinalizando uma confiança crescente na procura Os resultados sugerem resiliência no segmento do vestuário, apesar de um contexto macroeconómico volátil Os principais riscos incluem a pressão dos consumidores e um potencial abrandamento nas despesas discricionárias



Exxon Mobil As ações caíram mais de 5,5% nas negociações pré-mercado, na sequência da queda acentuada dos preços do petróleo Este movimento reflete uma fraqueza mais generalizada em todo o setor energético após o anúncio do cessar-fogo entre os EUA e o Irão Os preços mais baixos do crude reduzem diretamente as receitas e margens esperadas a montante A queda do petróleo para abaixo dos 100 dólares por barril altera as premissas de curto prazo para todo o setor A Exxon tinha anteriormente beneficiado da subida dos preços da energia durante a escalada do conflito A atual retração destaca a forte correlação da empresa com a geopolítica e os preços das matérias-primas O desempenho futuro dependerá da durabilidade do cessar-fogo e da estabilidade do abastecimento global de petróleo



Freshpet A TD Cowen elevou a classificação das ações para «comprar», citando um impulso de vendas mais forte do que o esperado As ações subiram mais de 5% nas negociações pré-mercado, na sequência da elevação da classificação As vendas a retalho no acumulado do ano aumentaram 13%, acima da orientação da empresa para 2026, de 7 a 10% As preocupações com a concorrência da Costco e da Farmer’s Dog são consideradas exageradas A escala e as vantagens competitivas da empresa sustentam o seu posicionamento no mercado Os analistas também destacam o melhor controlo de custos como um catalisador adicional O preço-alvo de 80 dólares implica um potencial de valorização de cerca de 27%, sustentando o sentimento otimista



Clean Harbors O Citi elevou a classificação das ações para “comprar” e aumentou o seu preço-alvo para 346 dólares Isto implica um potencial de valorização de cerca de 16% em relação ao preço de fecho anterior As ações valorizaram aproximadamente 3% nas negociações pré-mercado na sequência da reclassificação Espera-se que o aumento da produção química nos EUA impulsione o crescimento Esta tendência está parcialmente ligada a perturbações no abastecimento no Médio Oriente O segmento de Serviços Ambientais poderá superar as orientações atuais A empresa tem uma exposição significativa ao setor químico (14% das receitas), especialmente em serviços técnicos de margem elevada



Royal Caribbean O JPMorgan reduziu a sua estimativa de EPS para 2026 para 16,62 dólares e baixou o preço-alvo para 341 dólares Apesar da revisão em baixa, a nova avaliação ainda implica um potencial de valorização de cerca de 27% O banco manteve a classificação «sobreponderar», sinalizando uma perspetiva positiva a longo prazo A empresa enfrenta uma «tríade geopolítica»: procura mais fraca, custos de combustível mais elevados e perturbações operacionais As tensões no Médio Oriente reduziram a conversão de reservas para cruzeiros europeus Outros fatores adversos incluem cerca de 270 milhões de dólares em custos de combustível e perdas em investimentos As ações recuperaram cerca de 8% após a notícia do cessar-fogo, destacando uma forte sensibilidade macroeconómica

Royal Carribean (D1) Fonte: xStation5

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