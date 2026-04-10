Abertura de Wall Street: Calma volta aos mercados antes da época de resultados

A sessão final de uma semana turbulenta em Wall Street começa com um clima de calma e otimismo cauteloso. Desde o mínimo registado a 31 de março, os principais índices norte-americanos já recuperaram cerca de 9%, regressando aos níveis observados antes do início da guerra no Irão, apesar da ausência de perspetivas concretas de paz na região. Hoje, a maioria dos contratos de futuros sobre os principais índices oscila em torno dos níveis de abertura, limitando os ganhos a cerca de 0,2%. Embora os preços do petróleo se mantenham próximos do nível de 100 dólares por barril, o mercado parece estar a voltar a centrar a sua atenção no setor tecnológico e na IA. Ao mesmo tempo, a próxima semana marca o início oficial de mais uma época de divulgação de resultados. O setor financeiro será o primeiro a apresentar os seus resultados; na segunda-feira, teremos os resultados da Goldman Sachs e da FB Financial. Dados macroeconómicos O BLS divulgou os dados da inflação dos EUA (março). Em linha com as expectativas do mercado, o crescimento dos preços acelerou visivelmente no contexto do conflito com o Irão, mas o valor acabou por ficar ligeiramente abaixo do consenso do mercado. É também possível observar uma diferença clara entre a inflação global e a inflação subjacente, indicando quais as categorias de consumo que mais contribuem para o aumento dos preços. Inflação do IPC (ano a ano): 3,3% (previsão: 3,4%; anterior: 2,4%)

Inflação do IPC subjacente (ano a ano): 2,6% (previsão: 2,7%; anterior: 2,5%) US100 (D1) Fonte: xStation5 O gráfico mostra um retorno rápido e decisivo do controlo dos compradores após a recuperação do nível dos 23 000 pontos. As médias móveis EMA estão a regressar a um momentum de alta, e o MACD está a enviar um sinal claro de alta. O cenário base parece ser um teste aos 26 000 pontos; no entanto, os otimistas devem estar atentos a um RSI em alta. Fonte: xStation5 Notícias das empresas CoreWeave (CRWV.US) : A operadora de infraestruturas na nuvem anunciou uma parceria com a Anthropic. Espera-se que um dos principais desenvolvedores de modelos de IA alugue capacidade computacional à empresa. As ações subiram cerca de 3%.

: A operadora de infraestruturas na nuvem anunciou uma parceria com a Anthropic. Espera-se que um dos principais desenvolvedores de modelos de IA alugue capacidade computacional à empresa. As ações subiram cerca de 3%. Lumentum Holdings (LITE.US) : O CEO da empresa referiu a forte procura pelas suas soluções, impulsionada pela procura relacionada com a IA. As ações subiram mais de 2%.

: O CEO da empresa referiu a forte procura pelas suas soluções, impulsionada pela procura relacionada com a IA. As ações subiram mais de 2%. Nike (NKE.US) : O conglomerado de vestuário recebeu uma recomendação negativa de uma empresa de investimento. As ações registam uma queda de cerca de 1%.

: O conglomerado de vestuário recebeu uma recomendação negativa de uma empresa de investimento. As ações registam uma queda de cerca de 1%. Palantir (PLTR.US) : Um dos principais fornecedores de soluções de IA para governos e grandes empresas regista mais uma queda significativa. As ações estão a cair principalmente devido a preocupações com a concorrência das soluções da Anthropic.

: Um dos principais fornecedores de soluções de IA para governos e grandes empresas regista mais uma queda significativa. As ações estão a cair principalmente devido a preocupações com a concorrência das soluções da Anthropic. Organon (OGN.US) : A empresa farmacêutica registou uma subida superior a 20% após o Economic Times ter publicado um artigo a relatar que a Sun Pharmaceutical poderá adquirir a empresa por 12 mil milhões de dólares.

: A empresa farmacêutica registou uma subida superior a 20% após o Economic Times ter publicado um artigo a relatar que a Sun Pharmaceutical poderá adquirir a empresa por 12 mil milhões de dólares. CrowdStrike (CRWD.US) e Palo Alto (PANW.US): Ambas estão novamente em queda devido a preocupações com as capacidades do modelo «Claude Mythos» da Anthropic.

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