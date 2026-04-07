Os mercados bolsistas norte-americanos encontram-se sob pressão evidente à medida que se aproxima o prazo-limite do ultimato de Donald Trump ao Irão (02:00 CET, 8 de abril), com as esperanças de um acordo a desvanecerem-se após o Irão ter anunciado que cortou todos os canais de comunicação indiretos com os EUA em resposta às ameaças de Trump. A escalada das tensões geopolíticas está a pesar sobre as ações, ao mesmo tempo que impulsiona os preços do petróleo para cima, aumentando a incerteza em torno da orientação futura da política norte-americana. A retórica da Casa Branca está a aumentar o risco de um cenário de uso da força, embora os mercados ainda deixem margem para uma desaceleração limitada. Trump estabeleceu um prazo até às 20:00 ET para um acordo com o Irão sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, alertando que a incapacidade de chegar a um acordo poderia resultar na destruição das infraestruturas do Irão.

Comentários recentes do presidente dos EUA sugerem poucas probabilidades de um avanço, embora permaneça uma janela estreita para um desfecho alternativo.

Notícias da imprensa indicam que os EUA realizaram ataques na Ilha de Kharg, no Irão, intensificando ainda mais as tensões.

Os mercados de matérias-primas estão a reagir de forma acentuada: o WTI está a ser negociado acima dos 116 dólares (+3%), enquanto o Brent se mantém firmemente acima dos 110 dólares, apontando para um aumento do prémio de risco geopolítico.

Os analistas observam que, embora um acordo total pareça improvável, um cenário de pior cenário envolvendo ataques em grande escala à infraestrutura civil ainda pode ser evitado.

O UBS reduziu a sua meta para o S&P 500 no final de 2026 para 7.500, citando a crescente incerteza ligada ao conflito e aos preços da energia. O banco recomenda uma postura mais cautelosa, particularmente em relação a mercados sensíveis a choques energéticos, como a Europa e a Índia.

Os dados macroeconómicos foram decepcionantes, com as encomendas de bens duradouros a caírem 1,4% em relação ao mês anterior, abaixo das expectativas e contribuindo para o sentimento negativo.

Ao mesmo tempo, os dados de emprego da ADP revelaram um aumento de 27 mil postos de trabalho (contra os 10 mil anteriores), sugerindo que o mercado de trabalho não está em sobreaquecimento, mas também não constitui uma fonte generalizada de fraqueza — o que poderá reforçar os riscos de inflação.

Apesar do ambiente geral de aversão ao risco, algumas empresas selecionadas, como a Broadcom, continuam a apresentar um desempenho superior, apoiadas por uma forte exposição à inteligência artificial e pela conquista de novos contratos. Gráfico do US100 (intervalo de tempo D1) Fonte: xStation5 Notícias das empresas Universal Music Group (UMG) – as ações subiram cerca de 10% após a Pershing Square ter proposto uma aquisição no valor de 55,8 mil milhões de euros (64,4 mil milhões de dólares), o que implica um prémio de 78% em relação ao fecho de 2 de abril. A estrutura de pagamento em dinheiro e ações aponta para uma oferta de controlo impulsionada por investidores ativistas e para uma reavaliação significativa através de um prémio de controlo.

– as ações subiram cerca de 10% após a Pershing Square ter proposto uma aquisição no valor de 55,8 mil milhões de euros (64,4 mil milhões de dólares), o que implica um prémio de 78% em relação ao fecho de 2 de abril. A estrutura de pagamento em dinheiro e ações aponta para uma oferta de controlo impulsionada por investidores ativistas e para uma reavaliação significativa através de um prémio de controlo. Casey’s General Stores / Hologic – A Casey’s, uma cadeia de lojas de conveniência do Centro-Oeste e Sudoeste dos EUA, substituirá a Hologic no S&P 500 antes da abertura de quinta-feira, na sequência da aquisição da Hologic pela Blackstone e pela TPG. As ações da Casey’s registaram uma subida modesta, enquanto a negociação das ações da Hologic foi suspensa à medida que o negócio foi finalizado e a empresa saiu dos mercados públicos. Gráfico da Casey’s General Stores (intervalo de tempo D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.