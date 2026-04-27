Abertura de Wall Street: Semana quente para os mercados

Wall Street entra na última segunda-feira do mês, que marca também o início de uma semana caracterizada por uma elevada sensibilidade dos mercados. Ao mesmo tempo, três fatores-chave estão a convergir: a situação geopolítica envolvendo o Irão, as expectativas em relação aos resultados das maiores empresas tecnológicas e a reunião da Reserva Federal na quarta-feira. Tal combinação não costuma criar um único fator dominante no mercado, mas sim um ambiente em que os mercados reagem mais rapidamente às informações que surgem e demonstram uma tolerância significativamente menor a desvios entre as expectativas e os dados reais.

O fator mais imediato continua a ser a situação em torno do Irão, onde relatos sugerem possíveis tentativas de atenuar as tensões. A cobertura mediática aponta para propostas que poderiam incluir um abrandamento temporário do conflito e o adiamento de negociações nucleares mais diretas em troca da abertura do Estreito de Ormuz. Qualquer sinal de estabilização ou escalada tem um impacto direto nos preços das matérias-primas e no sentimento geral de risco geopolítico, traduzindo-se em movimentos de curto prazo nos mercados financeiros.

O segundo foco principal são os resultados das maiores empresas de tecnologia, que atualmente atuam como o principal motor do sentimento do mercado acionista. Esta semana, serão divulgados os resultados da Microsoft, Meta, Amazon e Google. As expectativas para o setor são extremamente elevadas, uma vez que os investidores já não se concentram apenas em resultados acima das expectativas, mas principalmente em saber se a escala de crescimento confirma a narrativa da inteligência artificial. De acordo com o consenso, espera-se que o setor tecnológico apresente um crescimento de lucros muito forte, superando significativamente o desempenho do mercado em geral, a par de uma expansão contínua das receitas e de uma melhoria das margens, apesar dos enormes gastos de investimento em infraestruturas de IA. Num ambiente deste tipo, mesmo resultados sólidos podem não ser suficientes se não corresponderem às expectativas elevadas, enquanto qualquer desilusão poderá desencadear ajustes acentuados nas valorizações.

O terceiro fator principal a moldar o sentimento é a reunião da Reserva Federal de quarta-feira. As decisões e comunicações da Fed têm um impacto direto nas condições financeiras globais, uma vez que determinam o custo de capital e as expectativas quanto à futura política monetária. A questão-chave nesta fase é se o banco central manterá uma postura cautelosa em relação à inflação e ao crescimento económico ou se sinalizará uma maior flexibilidade no futuro. Para o setor tecnológico, que é altamente sensível às taxas de juro, mesmo mudanças subtis no tom podem ter um impacto significativo nas avaliações.

Em geral, isto cria uma semana em que três forças independentes atuam simultaneamente nos mercados. Por um lado, o risco geopolítico relacionado com o Irão influencia os preços das matérias-primas e o apetite geral pelo risco. Por outro lado, a época de divulgação de resultados das principais empresas tecnológicas põe à prova a credibilidade da narrativa de crescimento da inteligência artificial. A terceira componente é a política da Reserva Federal, que molda a fixação de preços dos ativos globais através do custo do dinheiro. Num ambiente deste tipo, é improvável que os mercados se movam numa única direção, reagindo, em vez disso, de forma dinâmica às expectativas em mudança, com a volatilidade a ser impulsionada mais pela interpretação da informação do que pelos dados em si.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados ligeiramente em baixa hoje, com os mercados a mostrarem cautela apesar de uma época de resultados relativamente forte que continua a apoiar um cenário acionista amplamente positivo. Os investidores estão a reduzir modestamente a exposição antes de quarta-feira, quando serão divulgados os resultados de grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft, a Meta, a Amazon e a Google, a par da decisão da Reserva Federal. Como resultado, prevalece uma atitude de esperar para ver, e o sentimento a curto prazo permanece ligeiramente defensivo.

Notícias das empresas

Microsoft (MSFT.US) está em queda após relatos de que a OpenAI está a reestruturar os termos da sua parceria e que a Microsoft deixará de receber um acordo de partilha de receitas dos negócios da OpenAI. Anteriormente, este acordo era um dos principais benefícios financeiros que a Microsoft obtinha do crescimento da OpenAI. O mercado interpretou isto como uma redução parcial do ganho financeiro direto que a Microsoft recebe do boom da inteligência artificial, mesmo que a parceria global entre as empresas continue muito estreita.

Domino’s Pizza (DPZ.US) está em queda após os resultados do primeiro trimestre de 2026 terem desapontado, principalmente nas vendas comparáveis nas mesmas lojas, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. O resultado foi interpretado como um sinal de menor procura por parte dos consumidores. A maior decepção veio do mercado norte-americano, juntamente com um desempenho internacional ligeiramente mais fraco.

A Verizon (VZ.US) está a subir depois de surpreender o mercado com um saldo positivo líquido de novas adesões de assinantes de serviços móveis. No primeiro trimestre de 2026, a empresa adicionou cerca de 55 000 assinantes pós-pagos, contra as expectativas de um declínio. A Verizon também elevou a sua previsão de lucros para o ano inteiro de 2026, o que os investidores interpretaram como um sinal de melhoria nas tendências operacionais e de uma estratégia promocional eficaz.

A Supermicro (SMCI.US) está a anunciar a abertura do seu maior campus até à data no Vale do Silício, concebido para acelerar a entrega de infraestruturas de centros de dados de IA de próxima geração. Espera-se que a expansão aumente significativamente a capacidade de produção e integração da empresa em servidores e sistemas de IA.

A Alphabet (GOOGL.US) está em destaque após relatos de que poderá cooperar com a MediaTek na produção de chips TPU de 8.ª geração.