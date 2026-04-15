A abertura do mercado norte-americano está a ser marcada por ganhos ligeiros esta quarta-feira. Os compradores estão claramente a começar a perder momentum para ultrapassar o próximo nível de resistência, o que é compreensível, tendo em conta a subida de cerca de 12% desde o mínimo local. Os preços dos futuros dos principais índices (US500, US100) estão a oscilar dentro de uma amplitude estreita de cerca de 0,2%. A época de divulgação de resultados continua, e os resultados do setor financeiro estão a ser divulgados gradualmente. Embora a maioria dos bancos e sociedades de investimento tenha conseguido reportar receitas e lucros acima das expectativas, as margens de juro líquidas são, em muitos casos, significativamente mais fracas. Isto pode ser um abrandamento temporário do mercado ou o início de um abrandamento estrutural. Apesar da incerteza, o mercado está a ser apoiado pelas declarações de D. Trump, que afirma que a paz no Golfo Pérsico é apenas uma questão de tempo. Dados macroeconómicos: O Índice Empire de Nova Iorque ficou em 11, contra expectativas de -0,5 (anterior: -0,2).

No decorrer do dia, os investidores terão também acesso aos inventários semanais de petróleo bruto e destilados.

Perto do final da sessão, serão publicados o chamado «Beige Book» e os fluxos líquidos do TIC.

Informações adicionais poderão também advir de um discurso da membro do FOMC, Bowman. US100 (D1) O preço mantém-se próximo de uma forte zona de resistência em torno dos 26 000 pontos. O mercado poderá necessitar, neste momento, de uma consolidação antes de se tornar possível uma quebra acima dos máximos recentes — esta perspetiva é corroborada por um RSI claramente elevado. Se os compradores pretendem manter a iniciativa, é necessário que se mantenha, pelo menos, em torno dos 25 800 pontos.

Fonte: xStation5 Notícias das empresas: Broadcom (AVGO.US) : A empresa anunciou uma expansão da sua parceria com a Meta relacionada com infraestruturas de IA. As ações subiram cerca de 3% na abertura.

: A empresa anunciou uma expansão da sua parceria com a Meta relacionada com infraestruturas de IA. As ações subiram cerca de 3% na abertura. Robinhood (HOOD.US) : A plataforma de negociação financeira registou uma subida superior a 5% após a autoridade reguladora dos EUA (SEC) ter levantado as restrições aos depósitos mínimos para a chamada negociação intradiária.

: A plataforma de negociação financeira registou uma subida superior a 5% após a autoridade reguladora dos EUA (SEC) ter levantado as restrições aos depósitos mínimos para a chamada negociação intradiária. Cloudflare (NET.US): A empresa registou uma subida de cerca de 2% após ter recebido uma recomendação positiva.

A empresa registou uma subida de cerca de 2% após ter recebido uma recomendação positiva. Micron (MU.US) : Um vice-presidente da empresa vendeu ações no valor de 10 milhões de dólares; as ações registaram uma descida de cerca de 2%.

: Um vice-presidente da empresa vendeu ações no valor de 10 milhões de dólares; as ações registaram uma descida de cerca de 2%. Rigetti Computing (RGTI.US) : As publicações da Nvidia relativas a novos modelos focados no avanço da tecnologia quântica estão a apoiar as empresas do setor. As ações registam uma subida superior a 4%.

: As publicações da Nvidia relativas a novos modelos focados no avanço da tecnologia quântica estão a apoiar as empresas do setor. As ações registam uma subida superior a 4%. Snap (SNAP.US): A empresa anunciou despedimentos que afetam 16% da sua força de trabalho. O preço das ações registou uma subida de cerca de 7% nas negociações pré-mercado.

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