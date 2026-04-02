O discurso de ontem de Donald Trump sobre o conflito com o Irão não acalmou os receios dos mercados; pelo contrário, parece ter sido precisamente o oposto. Wall Street regista perdas significativas em todos os principais índices. O Russell 2000 lidera as quedas, com os futuros a registarem uma descida superior a 2%. O S&P 500 e o Dow estão a aguentar-se melhor, com os futuros a reduzirem as perdas para 1,4%. Dados macroeconómicos: Foram divulgados dados do mercado de trabalho dos EUA: O relatório da Challenger indica que se prevê que os despedimentos nos EUA aumentem para 60,62 mil. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram abaixo das expectativas, nos 202 mil.

O BEA divulgou também dados sobre o comércio externo. As importações subiram para 372 mil milhões de dólares e as exportações para 66,31 mil milhões de dólares, resultando num saldo comercial (total) de 57,3 mil milhões de dólares, contra as expectativas de um défice de 60,5 mil milhões de dólares . US100 (D1) O preço mantém-se abaixo da MME200, o que reforça o cenário de baixa. A curto prazo, o nível-chave para os compradores é a manutenção dos 23 600 pontos. Se este nível for quebrado, os vendedores poderão assumir o controlo total e empurrar o preço para baixo, voltando a testar o nível dos 23 000 pontos. Fonte: xStation5 Notícias das empresas: Exxon (XOM.US) : As produtoras e refinarias de petróleo estão a subir devido às expectativas de preços mais elevados do petróleo. As ações registam uma subida de 2%.

: As produtoras e refinarias de petróleo estão a subir devido às expectativas de preços mais elevados do petróleo. As ações registam uma subida de 2%. Globalstar (GSAT.US) : O Financial Times relata que a Amazon tenciona adquirir a operadora de satélites. As ações registam uma subida de cerca de 15%.

: O Financial Times relata que a Amazon tenciona adquirir a operadora de satélites. As ações registam uma subida de cerca de 15%. Immunovant (IMVT.US) : A empresa farmacêutica registou uma queda de 7% após ter declarado que dois dos seus estudos em fase avançada revelaram uma ausência dos efeitos esperados dos seus produtos.

: A empresa farmacêutica registou uma queda de 7% após ter declarado que dois dos seus estudos em fase avançada revelaram uma ausência dos efeitos esperados dos seus produtos. Blue Owl (OBDC.US): Mais fundos de crédito privado estão a suspender os levantamentos. As ações registaram uma queda de até 6%.

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