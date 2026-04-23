A corrida pela inteligência artificial é frequentemente apresentada como uma competição por chips mais potentes, melhores modelos e centros de dados de maior dimensão. No centro desta narrativa encontram-se empresas como a NVIDIA, a Microsoft e a Alphabet, que constroem diretamente a espinha dorsal computacional da nova era.

No entanto, este é apenas um lado da história. Cada modelo de IA, cada cluster de GPU e cada centro de dados depende, em última análise, de um recurso fundamental: a energia. Sem um fornecimento de energia estável, sistemas de distribuição, refrigeração e infraestrutura de controlo, mesmo os chips mais avançados tornam-se inúteis.

É aqui que entra a Schneider Electric.

A empresa não concebe semicondutores nem desenvolve modelos de IA. Em vez disso, constrói a camada de infraestrutura física e digital que permite que esta tecnologia funcione à escala industrial.

O boom da IA traduz-se, portanto, para a Schneider, não numa procura por poder de computação, mas numa procura por energia e pelos sistemas que a fornecem, controlam e otimizam.

Por esta razão, a Schneider Electric pode ser considerada uma das beneficiárias mais importantes, embora indiretas, da revolução da IA — uma empresa que não ocupa o centro das atenções, mas que se situa no cerne da sua base física.

O que é, na verdade, a Schneider Electric

Para compreender adequadamente a Schneider Electric, é útil pensar nela em termos simples.

É uma empresa que ajuda a fornecer energia onde ela é necessária e, em seguida, controla a forma como essa energia é utilizada.

As suas soluções estão presentes em edifícios, fábricas, centros de dados e infraestruturas urbanas. Na prática, isto inclui tudo, desde sistemas de distribuição elétrica e equipamentos de fornecimento de energia até software que monitoriza e gere o consumo de energia em tempo real.

O ponto-chave é que a Schneider não vende apenas dispositivos individuais. Combina hardware, software e serviços num único sistema integrado.

Como resultado, o cliente não compra um produto, mas sim uma solução completa que torna as operações mais económicas, mais eficientes e mais fiáveis.

Isto tem uma importante implicação comercial. A venda de um único dispositivo gera receitas pontuais. A venda de um sistema completo conduz frequentemente a relações de longo prazo, serviços adicionais e receitas recorrentes ao longo do tempo.

Em termos simples, o modelo da Schneider Electric pode ser dividido em três elementos: o hardware, que fornece a infraestrutura física de energia; o software, que a controla e otimiza; e os serviços, que asseguram a manutenção e a melhoria contínua do sistema.

Esta combinação torna a empresa não apenas um fornecedor de hardware, mas um parceiro de infraestrutura de longo prazo.

Onde a Schneider Electric gera receitas

A Schneider Electric opera em quatro principais mercados finais.

O primeiro é o de edifícios, incluindo escritórios, hotéis, centros comerciais e outros imóveis comerciais. Aqui, a empresa fornece sistemas que ajudam a gerir o consumo de energia e a melhorar a eficiência. O segundo segmento, e atualmente o de crescimento mais rápido, é o dos centros de dados e redes. É aqui que o impacto da inteligência artificial é mais visível. Cada novo projeto de IA requer uma infraestrutura mais avançada e com maior consumo de energia. O terceiro segmento é a indústria. As empresas de manufatura estão a investir cada vez mais em automação e digitalização para melhorar a produtividade e a eficiência. O quarto é a infraestrutura, incluindo sistemas de energia, redes de transmissão e projetos de modernização em grande escala.

É importante referir que a Schneider não depende de um único segmento. Cada uma destas áreas contribui para o crescimento e proporciona diversificação.

No entanto, atualmente, o impulso mais forte reside claramente nos centros de dados, que estão a crescer mais rapidamente do que o resto do negócio e são impulsionados diretamente pela inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, os outros segmentos proporcionam estabilidade e reduzem a dependência de uma única tendência macroeconómica.

IA e centros de dados como principal motor de crescimento

O principal impulsionador do crescimento atual da Schneider Electric é a rápida expansão dos investimentos em centros de dados.

É aqui que a inteligência artificial deixa de ser um conceito abstrato e se torna infraestrutura física que deve operar no mundo real.

Todos os modelos de IA, sejam eles desenvolvidos pela Microsoft, Amazon ou Google, requerem enorme poder de computação. Esse poder de computação deve ser fornecido por centros de dados, que, por sua vez, requerem eletricidade estável, sistemas de refrigeração e ferramentas de gestão de infraestrutura.

É exatamente aqui que a Schneider atua.

A empresa não monetiza modelos de IA ou chips. Monetiza o facto de que estes sistemas têm de funcionar continuamente, em escala e sob uma procura de energia extremamente elevada.

Cada novo centro de dados requer um ecossistema energético de suporte completo: sistemas de energia de reserva, distribuição de energia, soluções de refrigeração e software que gere toda a infraestrutura.

À medida que os sistemas de IA se tornam mais avançados, a densidade de potência no interior dos centros de dados aumenta. Isto impulsiona diretamente a procura pelas soluções da Schneider.

É importante referir que este não é um efeito pontual. Os investimentos em IA são de longo prazo e multifásicos, o que significa que a procura por infraestruturas energéticas se estende por muitos anos.

Neste sentido, a Schneider opera na segunda camada da cadeia de valor da IA. Não concorre na criação de modelos, mas possibilita a implantação em escala industrial de sistemas de IA.

Vale também a pena referir que a procura não se limita aos novos centros de dados. Uma parte significativa do crescimento provém de atualizações e expansões de instalações existentes, que têm de se adaptar a uma maior densidade computacional e consumo de energia.

Desempenho financeiro

Em 2025, a Schneider Electric demonstrou uma combinação de crescimento estável e desempenho financeiro de alta qualidade.

A receita ultrapassou os 40 mil milhões de euros, o que representa um crescimento orgânico de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior. Este resultado é significativo para uma empresa desta dimensão, demonstrando que o crescimento continua a ser possível, apesar da sua envergadura global.

Ao mesmo tempo, a rentabilidade registou uma melhoria. As margens operacionais mantiveram-se a um nível elevado, indicando que a empresa não só está a aumentar a receita, como também a melhorar a eficiência e a gerar mais lucro por unidade de vendas.

O fluxo de caixa livre foi outro ponto de destaque, atingindo um nível recorde de cerca de 4,6 mil milhões de euros. Este é um dos indicadores mais importantes da qualidade do negócio, uma vez que demonstra que os lucros contabilísticos se traduzem em dinheiro real que pode ser reinvestido, distribuído ou utilizado para promover um maior crescimento.

O principal motor do desempenho foi o segmento da gestão de energia, em particular os centros de dados. Foi aqui que a procura impulsionada pela IA teve o impacto mais significativo.

Na última parte do ano, o segmento dos centros de dados cresceu significativamente mais rápido do que o resto do negócio, confirmando que o boom da IA se reflete diretamente nos resultados financeiros, não através dos chips, mas sim através da infraestrutura energética.

Geograficamente, a América do Norte continuou a ser a região mais forte, com um crescimento de cerca de 15% em relação ao ano anterior. Isto é particularmente importante, uma vez que é também onde se concentram a maioria dos investimentos em IA e centros de dados.

No geral, os resultados de 2025 apresentam um quadro consistente: a Schneider Electric é uma grande empresa industrial com bases estáveis e um forte motor de crescimento adicional impulsionado pela infraestrutura digital.

Riscos e oportunidades futuras

Embora a Schneider Electric esteja atualmente a beneficiar de um forte impulso de investimento em centros de dados e inteligência artificial, o futuro não é unidimensional.

No que diz respeito aos riscos, o fator mais importante é a natureza cíclica do investimento em infraestruturas. A construção de centros de dados e a modernização da rede elétrica são projetos intensivos em capital que levam tempo, o que significa que mesmo pequenos atrasos podem afetar os resultados trimestrais.

Outro risco é a atual concentração do crescimento em torno dos centros de dados e da IA. Se o ritmo do investimento em IA abrandar, parte deste impulso de crescimento poderá enfraquecer.

A empresa opera também num ambiente altamente competitivo, com intervenientes fortes como a Siemens e a ABB. Isto significa que a liderança tecnológica deve ser continuamente defendida.

Ao mesmo tempo, estes riscos são contrabalançados por oportunidades significativas.

A Europa está cada vez mais focada na independência tecnológica e energética. Isto implica o desenvolvimento de centros de dados locais, hubs de computação regionais e a modernização de infraestruturas críticas. Nesse cenário, a procura por sistemas de gestão de energia, automação e infraestruturas digitais poderá crescer não só por parte dos gigantes tecnológicos globais, mas também de programas de investimento europeus liderados pelo governo e pelo setor privado.

A Schneider está bem posicionada neste ambiente, uma vez que opera tanto a nível global como com forte presença na Europa. Isto permite-lhe beneficiar tanto da procura global impulsionada pela IA como das tendências regionais em matéria de política industrial.

Ao mesmo tempo, o crescimento da IA não se limita aos hiperescaladores. O aumento do investimento provém também de centros de dados de média dimensão e regionais, expandindo o mercado global.

Outro fator de apoio a longo prazo é a quota crescente de software e serviços na composição das receitas, o que melhora a estabilidade e reduz a ciclicidade.

Consequentemente, a Schneider Electric situa-se na intersecção de múltiplas megatendências: inteligência artificial, eletrificação, digitalização e o impulso para a independência tecnológica na Europa.

Avaliação

Apresentamos uma avaliação da Schneider Electric utilizando um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF). Deve-se salientar que esta avaliação tem apenas fins informativos e não deve ser interpretada como uma recomendação de investimento ou uma avaliação precisa.

A Schneider Electric é líder global em tecnologias de gestão de energia e automação, beneficiando de tendências estruturais de longo prazo, tais como a digitalização, a eletrificação, a inteligência artificial e o aumento do investimento em centros de dados e infraestruturas de energia. A empresa combina hardware, software e serviços, o que lhe permite gerar fluxos de caixa estáveis e uma quota crescente de receitas recorrentes.

A avaliação baseia-se num cenário de referência de receitas e lucros projetados, incorporando o crescimento contínuo em centros de dados, infraestruturas e automação industrial. Os pressupostos relativos ao custo de capital (WACC) e ao crescimento a longo prazo são conservadores e refletem um perfil de negócio estável, mas ainda em expansão.

Com base no preço atual da ação de 270 euros e numa avaliação DCF de 305 euros, o potencial de valorização estimado é de aproximadamente 13 por cento. Isto indica uma valorização moderada, mas positiva, corroborando a visão de que a Schneider Electric é uma empresa de alta qualidade que combina a estabilidade de um grande negócio industrial com a exposição a megatendências tecnológicas de longo prazo.

Perspetiva do gráfico

Analisando o desempenho do preço das ações da Schneider Electric ao longo do período analisado, observamos uma clara tendência ascendente que se mantém estável e bem estruturada, apesar de correções periódicas.

A longo prazo, as ações movem-se num padrão de máximos e mínimos cada vez mais elevados, indicando um domínio sustentado dos compradores. As correções que ocorreram ao longo do caminho foram, na sua maioria, de natureza técnica e não alteraram a direção geral da tendência.

O gráfico mostra também um apoio gradual das médias móveis, que, ao longo do tempo, se alinham numa configuração típica de uma tendência ascendente. As retrações em direção a estes níveis foram frequentemente utilizadas pelo mercado como oportunidades de entrada, reforçando ainda mais a tendência.

De uma perspetiva fundamental, esta estrutura é consistente com o desempenho da empresa. A Schneider Electric opera num ambiente de procura crescente de energia, automação e infraestruturas de centros de dados, o que se traduz numa procura estável e em sólidas perspetivas de crescimento das receitas.

É particularmente importante que a valorização do preço não seja impulsionada por um único impulso, mas sim por várias tendências paralelas, incluindo o desenvolvimento da inteligência artificial, a modernização das redes elétricas e a digitalização da indústria e dos edifícios.

A combinação destes fatores significa que o gráfico reflete não só uma melhoria do sentimento do mercado, mas também um fortalecimento gradual de uma trajetória de crescimento a longo prazo.

Fonte: xStation5