A Mastercard é a ação em destaque deste mês de abril. Em 2025, a empresa voltou a demonstrar a força do seu modelo de negócio, beneficiando da digitalização dos pagamentos, da expansão internacional e do crescimento dos serviços de valor agregado (VAS). Este conjunto de fatores traduziu-se num desempenho financeiro sólido, com crescimento consistente de receitas, lucros e fluxos de caixa.
Assista à análise completa de Vítor Madeira no vídeo abaixo ou continue lendo a análise detalhada da Mastercard.
Resultados financeiros: crescimento consistente de receitas, lucros e margens em 2025
A Mastercard encerrou 2025 com resultados robustos, superando expectativas e reforçando a sua posição como um dos principais players globais no setor de pagamentos.
Em termos gerais, a empresa registou um crescimento de dois dígitos nas principais métricas financeiras, com destaque para a receita total de $32,8 mil milhões (+16% YoY) e um lucro líquido de $15 mil milhões (+16%). Paralelamente, o lucro operacional cresceu 21%, atingindo $18,9 mil milhões, refletindo a forte alavancagem operacional do negócio.
Margens elevadas e eficiência operacional sustentam rentabilidade da Mastercard
A rentabilidade continua a ser um dos principais pilares da Mastercard. A empresa mantém margens operacionais elevadas, com 57,6% em 2025, um nível que evidencia um forte poder de pricing e eficiência operacional.
No quarto trimestre, apesar de alguma pressão associada ao aumento de custos e incentivos, a margem operacional manteve-se elevada em 55,8%, acima dos níveis registados no ano anterior.
Este desempenho mostra que, mesmo num contexto de maior taxa efetiva de impostos (19,4% em 2025), a empresa conseguiu preservar a expansão de margens, sustentada por crescimento de receitas e controlo disciplinado dos custos.
Pagamentos internacionais e volume de transações impulsionam crescimento operacional
O crescimento da Mastercard é sustentado por tendências estruturais e por forte atividade operacional. No quarto trimestre de 2025, vários indicadores confirmaram esta dinâmica:
- Crescimento de 14% no volume cross-border, refletindo a recuperação e expansão das transações internacionais
- Aumento de 10% nas transações processadas, evidenciando maior utilização da rede
- Crescimento de 7% no GDV e 9% no volume de compras
Estes dados reforçam a ideia de uma procura resiliente e de um ecossistema de pagamentos global em expansão.
Serviços de valor agregado (VAS) emergem como principal motor de crescimento
A diversificação do negócio continua a ser um fator-chave para a Mastercard, permitindo-lhe capturar crescimento em diferentes frentes.
A rede de pagamentos manteve um crescimento sólido (+12% YoY), suportada por um volume total (GDV) de $2,8 biliões. No entanto, o grande destaque vai para o segmento de VAS & Solutions, que cresceu 23% e continua a ganhar peso no mix da empresa.
Dentro deste segmento, destacam-se:
- Soluções digitais e autenticação (+23%)
- Segurança (+21%)
- Business insights (+19%)
Este posicionamento permite à Mastercard não só crescer mais rapidamente, mas também melhorar a qualidade das suas receitas, com maior componente recorrente e margens superiores.
Fluxo de caixa elevado sustenta estratégia de crescimento e retorno
Um dos pontos mais fortes da Mastercard é a sua capacidade de geração de fluxo de caixa. Em 2025, a empresa gerou $17,16 mil milhões, um crescimento perto dos 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A margem de FCF de cerca de 52.3% evidencia uma conversão extremamente eficiente de resultados em caixa, o que permite à empresa financiar simultaneamente crescimento e retorno ao acionista.
Recompra de ações e dividendos reforçam retorno ao acionista
A Mastercard mantém uma estrutura financeira equilibrada, com níveis confortáveis de liquidez e uma alavancagem controlada.
Ao longo de 2025, a empresa reforçou o retorno ao acionista através de:
- $14,2 mil milhões em recompra de ações
- $2,3 mil milhões em dividendos
Adicionalmente, apresenta um ROE de 24,5%, evidenciando elevada rentabilidade do capital próprio.
Mastercard vs Visa: crescimento mais rápido face a maior escala da concorrência
Quando comparada com a Visa, a Mastercard apresenta um perfil interessante. Por um lado, cresce mais rapidamente (16% vs 11% em receitas).
Por outro, a Visa continua a beneficiar de maior escala e margens ligeiramente superiores. Além disso, o facto da Visa ter maior volume de negócios resulta em lucros superiores.
Esta dinâmica mostra que a Mastercard está a ganhar terreno, especialmente em áreas como pagamentos internacionais e serviços digitais, onde tem vindo a diferenciar-se.
Principais catalisadores para 2026
Para 2026, a Mastercard apresenta vários catalisadores de crescimento, sobretudo ligados à inovação tecnológica e expansão global.
Entre os principais vetores destacam-se:
- Crescimento contínuo dos serviços de valor agregado (+23%)
- Expansão da tokenização (+25%)
- Adoção de IA na deteção de fraude (+30%)
- Desenvolvimento de pagamentos instantâneos e infraestrutura em tempo real
Além disso, a empresa continua a apostar na expansão internacional e na inclusão financeira, especialmente em mercados emergentes.
Riscos a Monitorizar
Apesar do cenário positivo, existem alguns riscos que merecem atenção dos investidores:
- Aumento da taxa efetiva de impostos (Pillar 2)
- Crescimento dos rebates e incentivos, que podem pressionar margens
- Riscos legais e litígios em mercados como EUA e Reino Unido
Análise Técnica
As ações da Mastercard têm demonstrado uma tendência altista no médio/longo prazo, contudo nos últimos meses têm demonstrado uma dinâmica descendente, tendo corrigido cerca de 20% desde o seu máximo histórico de Agosto de 2025. Ainda assim, a dinâmica de queda é lenta e não demonstra por enquanto perigo para quem está no médio/longo prazo.
No entanto, no curto prazo, os níveis de suporte importantes a vigiar serão os 480$ e os 460$, uma vez que uma quebra deste segundo nível pode desencadear movimentos bruscos no preço até à zona dos 430$. No que toca às subidas, a resistência chave será a zona dos 530$, uma quebra em alta poderia significar que a tendência baixista de curto prazo terminou. Contudo, em primeira instância ainda se encontra a SMA50(linha amarela) que deverá servir como a primeira linha de resistência.
Conclusão
A Mastercard apresenta um perfil de crescimento sólido, sustentado por um modelo de negócio altamente escalável, forte geração de caixa e capacidade de inovação.
A expansão dos serviços de valor agregado e o crescimento do negócio internacional colocam a empresa numa posição favorável para continuar a crescer acima da média do setor. Ainda assim, fatores como pressão fiscal e ambiente regulatório devem ser acompanhados de perto.
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