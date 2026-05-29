A Dell Technologies (DELL.US) divulgou os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027, que reforçam a sua posição como uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial. A fabricante de servidores, infraestruturas de centros de dados e computadores pessoais registou receitas recorde, um crescimento explosivo dos lucros e elevou significativamente as suas previsões para o ano inteiro. O negócio de servidores de IA da empresa continua a ser o principal motor de crescimento, com a administração a prever agora aproximadamente 60 mil milhões de dólares em receitas anuais com servidores de IA. Os resultados demonstram também uma forte procura por infraestruturas de TI tradicionais, soluções de armazenamento e computadores empresariais.

A reação do mercado foi imediata, com as ações da Dell a subirem quase 40% em pre-market, depois de a empresa ter superado praticamente todas as expectativas de Wall Street.

Principais destaques

A receita do primeiro trimestre aumentou 88% em relação ao ano anterior , atingindo um recorde de 43,8 mil milhões de dólares .

, atingindo um recorde de . O EPS ajustado (não GAAP) subiu 214% em relação ao ano anterior , para 4,86 dólares .

, para . As encomendas de servidores de IA atingiram 24,4 mil milhões de dólares durante o trimestre.

durante o trimestre. A receita de servidores de IA totalizou 16,1 mil milhões de dólares .

. A carteira de encomendas de IA expandiu-se para um recorde de 51,3 mil milhões de dólares .

. A Dell elevou a sua previsão de receita para o ano inteiro para 165–169 mil milhões de dólares , um novo recorde da empresa.

, um novo recorde da empresa. A administração espera aproximadamente 60 mil milhões de dólares em receitas de servidores de IA durante o atual ano fiscal.

durante o atual ano fiscal. As ações subiram quase 40% após a divulgação dos resultados.

A IA está a tornar-se o maior negócio da Dell

Há apenas alguns anos, a Dell era associada principalmente a computadores pessoais e hardware empresarial. Hoje, uma parte cada vez maior do seu negócio gira em torno da infraestrutura de suporte à inteligência artificial.

Durante o trimestre, a Dell assegurou 24,4 mil milhões de dólares em encomendas de servidores de IA, gerando simultaneamente 16,1 mil milhões de dólares em receitas de servidores de IA. Mais importante ainda, a empresa encerrou o trimestre com uma carteira de encomendas relacionadas com IA de 51,3 mil milhões de dólares, um valor recorde.

De acordo com o Diretor de Operações Jeff Clarke, a procura por soluções de IA continua a acelerar. A administração enfatizou que o pipeline de projetos potenciais continua a ser várias vezes maior do que a carteira de encomendas atual. Os clientes da Dell incluem hiperescaladores e fornecedores de computação, como a CoreWeave e a Nscale, bem como empresas que estão a construir infraestruturas privadas de IA e organizações que desenvolvem os seus próprios modelos de IA.

Resultados financeiros superaram largamente as expectativas

A Dell gerou 43,8 mil milhões de dólares em receitas durante o primeiro trimestre, em comparação com 23,3 mil milhões de dólares no ano anterior. Este valor excedeu significativamente as estimativas consensuais de Wall Street, que se situavam em aproximadamente 35,5 mil milhões de dólares.

A rentabilidade foi ainda mais impressionante. O EPS ajustado atingiu 4,86 dólares, bem acima das expectativas dos analistas de 2,99 dólares.

Outros destaques incluem:

O resultado operacional aumentou 154% para 4,2 mil milhões de dólares .

para . O lucro líquido subiu 194% para 3,2 mil milhões de dólares .

para . O lucro bruto aumentou 57% para 7,9 mil milhões de dólares.

Estes resultados demonstram que a Dell não só está a vender mais hardware, como também a beneficiar da natureza de margens mais elevadas dos produtos de infraestrutura de IA.

A infraestrutura de IA impulsiona todo o negócio de centros de dados

O segmento com melhor desempenho continua a ser o Infrastructure Solutions Group (ISG), que inclui servidores, equipamento de rede e sistemas de armazenamento.

A receita do ISG disparou 181% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 29 mil milhões de dólares, enquanto o lucro operacional subiu 206%, para 3,1 mil milhões de dólares.

É importante referir que o crescimento não se limita aos servidores de IA. A receita proveniente de servidores tradicionais e soluções de rede aumentou 92%, para 8,5 mil milhões de dólares.

Isto reflete uma onda mais ampla de modernização da infraestrutura, à medida que as grandes empresas expandem a capacidade de computação e atualizam os centros de dados para suportar cargas de trabalho de IA. A administração também observou que o aumento da inferência de IA e dos sistemas baseados em agentes está a aumentar a procura por CPUs tradicionais, que executam muitas tarefas de suporte juntamente com aceleradores de GPU.

A Dell está a construir um ecossistema completo de IA

A estratégia da Dell vai muito além da venda de servidores. A empresa está a desenvolver uma plataforma abrangente de IA que inclui infraestrutura, armazenamento, gestão de dados e soluções integradas desenvolvidas com parceiros estratégicos.

As parcerias atuais incluem:

NVIDIA

Google Cloud

OpenAI

xAI

Palantir

ServiceNow

Mistral

CrowdStrike

Uma das iniciativas emblemáticas da Dell é a Dell AI Factory com a NVIDIA, que permite às empresas implementar ambientes de IA fora das plataformas de nuvem pública.

Isto responde a uma importante tendência do setor, à medida que as organizações adotam cada vez mais implementações de IA no local devido a preocupações com a segurança dos dados, a eficiência de custos e a conformidade regulamentar.

O negócio de PCs também está a regressar ao crescimento

Embora a IA atraia a maior parte da atenção dos investidores, a Dell também apresentou resultados sólidos no seu negócio tradicional de PCs.

As receitas do Grupo de Soluções para Clientes (CSG) aumentaram 17% para 14,6 mil milhões de dólares.

O segmento de PCs comerciais gerou 13 mil milhões de dólares em receitas, um aumento de 18%, marcando o seu sétimo trimestre consecutivo de crescimento.

A administração destacou que uma grande parte da base instalada global de PCs tem agora mais de quatro anos, criando um ciclo natural de atualização. A procura adicional está a ser impulsionada pela migração empresarial para o Windows 11 e pelo crescente interesse em PCs com IA.

A oferta, e não a procura, é a principal limitação

Uma das mensagens mais notáveis da administração foi que a procura já não é o fator limitante do crescimento.

A Dell apontou a escassez de:

Memória DRAM

Memória flash NAND

Processadores

Vários componentes de centros de dados

De acordo com Jeff Clarke, a empresa continua a operar num ambiente inflacionário e ajusta regularmente os preços. Ao mesmo tempo, muitos clientes estão a acelerar as compras para garantir a capacidade de infraestrutura para os próximos anos.

A situação assemelha-se às fases iniciais do boom da computação em nuvem, quando a escassez de componentes se tornou o principal estrangulamento para os fornecedores de infraestrutura.

A Dell eleva as previsões para o ano inteiro

A administração reviu significativamente em alta as suas perspetivas financeiras.

A Dell espera agora:

Receitas de 165–169 mil milhões de dólares

Aproximadamente 60 mil milhões de dólares em receitas de servidores de IA

em receitas de servidores de IA EPS ajustado de cerca de 17,90 dólares

Em termos práticos, isto representa um aumento de aproximadamente 27 mil milhões de dólares nas receitas projetadas em comparação com as previsões anteriores.

Para o segundo trimestre, a Dell espera:

Receitas de 44–45 mil milhões de dólares

Receitas de servidores de IA de aproximadamente 15,5 mil milhões de dólares

A Dell está a emergir como uma das maiores vencedoras do boom da IA

Não há muito tempo, os investidores viam a Dell principalmente como um fabricante de computadores pessoais. Os resultados mais recentes demonstram que a empresa evoluiu para se tornar um dos mais importantes fornecedores de infraestruturas que impulsionam o ecossistema de IA. Uma carteira de encomendas recorde, um crescimento acelerado em todos os principais segmentos de negócio e a projeção da administração de 60 mil milhões de dólares em receitas de IA sugerem que o ciclo de investimento em IA generativa ainda se encontra numa fase inicial. Para a Dell, o principal desafio já não é encontrar clientes, mas sim garantir componentes suficientes para satisfazer o volume de procura sem precedentes. Como se pode ver no gráfico, as ações da Dell registaram uma subida significativa de quase 130% desde o início do ano, mas uma abertura 40% mais alta indicaria um resultado anual ainda maior, mais próximo de um ganho de 200% desde o início do ano.

Fonte: xStation5