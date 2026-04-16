Ações da Netflix a subirem mais de 18% desde o início de 2026 📊 Resultados do 1T em destaque

A Netflix (NFLX.US) divulgará os seus resultados do primeiro trimestre de 2026 após o encerramento do mercado, no dia 16 de abril. A empresa chega a esta divulgação com uma forte dinâmica na cotação das ações e expectativas elevadas por parte dos investidores, o que significa que o simples facto de cumprir o consenso poderá não ser suficiente para sustentar a recuperação. A questão fundamental não é apenas se a Netflix irá cumprir as expectativas em termos de receitas e lucro por ação, mas se conseguirá confirmar a sustentabilidade dos seus dois principais motores de crescimento: as assinaturas e a publicidade.

Wall Street espera receitas de aproximadamente 12,16–12,20 mil milhões de dólares, o que implica um crescimento de cerca de 15% em relação ao ano anterior. O consenso para o EPS situa-se em cerca de 0,76–0,78 dólares. O mercado está, portanto, a precificar um trimestre sólido e, com as ações já a registarem uma subida superior a 18% desde o início do ano, o foco desloca-se de simplesmente «superar as estimativas» para a qualidade do crescimento e as perspetivas para os próximos trimestres.

Resultados do primeiro trimestre de 2026 da Netflix: mercado à procura de confirmação da sustentabilidade do crescimento

A Netflix divulgará os seus resultados do primeiro trimestre de 2026 após o fecho do mercado a 16 de abril. A empresa entra no relatório com um forte impulso de mercado, com as ações a subirem significativamente desde o início do ano. Um apoio adicional ao sentimento veio da decisão da empresa de desistir de uma transação planeada envolvendo a Warner Bros. Discovery, o que resultou numa taxa de rescisão de 2,8 mil milhões de dólares. No entanto, para os investidores, o efeito pontual é menos importante do que a capacidade da Netflix de confirmar a sustentabilidade do seu modelo de crescimento num ambiente de preços mais elevados, crescente dependência da publicidade e expectativas elevadas para o ano inteiro.

O consenso aponta para um trimestre sólido, mas as expectativas são elevadas

Wall Street espera receitas na ordem dos 12,16–12,20 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de cerca de 15% em relação ao ano anterior. O EPS consensual está estimado em 0,76–0,78 dólares. Este cenário sugere que o mercado já antecipa um trimestre forte, o que significa que o simples facto de cumprir as expectativas pode não ser suficiente para impulsionar uma reação positiva do preço das ações. O foco estará na qualidade do crescimento, na estrutura de monetização e nos comentários da administração sobre os próximos trimestres. O sentimento dos analistas também permanece construtivo, com a maioria das recomendações ainda positivas e os preços-alvo das principais corretoras acima dos níveis de negociação atuais.

O crescimento do número de assinantes após os aumentos de preço será o primeiro grande teste

A área mais importante do relatório será o ritmo de crescimento do número de assinantes pagos após os recentes aumentos de preço. A Netflix combinou com sucesso a expansão de escala com uma melhor monetização nos últimos trimestres, mas o mercado quer agora ver se este modelo se mantém resiliente após as alterações de preços de março. Os comentários sobre a rotatividade e a distribuição regional do crescimento serão particularmente importantes. Os investidores procurarão confirmação de que os mercados internacionais — especialmente a Ásia e outras regiões de alto crescimento — continuam a compensar o mercado mais maduro dos EUA. Se a empresa demonstrar resiliência na sua base de utilizadores apesar dos preços mais elevados, isso reforçaria a narrativa de expansão contínua das receitas.

A publicidade está a tornar-se o segundo pilar de crescimento

O segundo foco principal será o desenvolvimento do segmento de publicidade. Para o mercado, a publicidade já não é uma característica secundária do modelo de subscrição, mas é cada vez mais vista como um segundo pilar central. Os investidores irão avaliar não só a taxa de crescimento das receitas de publicidade, mas também a adoção do nível suportado por publicidade e o seu impacto no ARPU e na composição global da carteira de clientes. Se a administração demonstrar que a publicidade está a crescer sem enfraquecer significativamente a qualidade das receitas de assinatura, isso poderá sustentar uma maior expansão da valorização. Por outro lado, comentários mais fracos sobre a publicidade poderão suscitar preocupações de que as expectativas atuais sejam demasiado otimistas.

Neste contexto, os investidores irão também acompanhar a expansão dos conteúdos ao vivo, o que poderá aumentar a atratividade da oferta publicitária da Netflix. Durante o trimestre, a empresa expandiu a sua programação ao vivo, incluindo a transmissão de um concerto dos BTS a partir de Seul e do World Baseball Classic de 2026. O mercado irá avaliar se esses conteúdos podem sustentar um maior crescimento das receitas publicitárias e reforçar o posicionamento da Netflix junto dos anunciantes.

As margens e a disciplina de custos continuam a ser fundamentais para o caso de investimento

A terceira área de foco será a rentabilidade operacional e o controlo de custos. A Netflix previu uma margem operacional de cerca de 32% para o trimestre, e os investidores irão avaliar se a empresa consegue manter a disciplina de custos enquanto continua a financiar um elevado nível de investimento em conteúdos. Isto é fundamental, uma vez que a atual tese de investimento já não se baseia exclusivamente no crescimento em escala, mas na capacidade da empresa de traduzir essa escala em maior fluxo de caixa e rentabilidade mais previsível. Uma margem superior à prevista poderá reforçar o sentimento positivo, enquanto sinais de pressão sobre os custos provavelmente pesarão sobre as ações.

Será também importante se a administração sinalizar um equilíbrio contínuo entre o investimento em conteúdos e a rentabilidade. A empresa indicou anteriormente que os conteúdos e a publicidade serão os principais motores de crescimento, e o mercado avaliará se esta estratégia continua a sustentar o desempenho financeiro sem aumentar significativamente a pressão sobre os custos.

As orientações para o ano inteiro podem ser mais importantes do que o próprio trimestre

Em última análise, o elemento mais importante do relatório pode não ser os resultados do primeiro trimestre em si, mas os comentários da administração sobre as orientações para o ano inteiro de 2026. O consenso atual pressupõe um crescimento das receitas na ordem dos 12–14% para o ano, e o mercado estará altamente sensível a qualquer indício de uma revisão em alta. Dado o forte desempenho do preço das ações e as expectativas elevadas, é provável que as orientações futuras — em vez dos números trimestrais — impulsionem a reação pós-resultados. A incapacidade de elevar as orientações, mesmo com resultados sólidos no primeiro trimestre, poderá desencadear uma correção.

O mercado procura confirmação, não apenas números sólidos

Do ponto de vista do mercado, este é um relatório de alto risco. A Netflix precisa de demonstrar não apenas crescimento, mas que esse crescimento se mantém sustentável após os aumentos de preços, que a publicidade está a crescer conforme o esperado e que há margem para melhorar as expectativas para o ano inteiro. Se estes elementos forem confirmados, a empresa poderá manter a sua liderança no setor dos media. Caso contrário, a fasquia elevada estabelecida pelas expectativas atuais poderá rapidamente pesar sobre as ações.

Em termos práticos, este relatório irá testar se a Netflix consegue simultaneamente aumentar os preços, expandir a sua base de assinantes pagantes, expandir a publicidade e manter uma forte rentabilidade. Aos níveis de valorização atuais e após uma forte subida do preço das ações, os investidores já não procuram apenas um trimestre sólido. Procuram a confirmação de que é possível alcançar mais crescimento e de que o prémio de valorização existente continua justificado.

Análise técnica das ações da Netflix

As ações da Netflix estão a ser negociadas cerca de 10% acima da média móvel de 200 dias (EMA200), o que poderá funcionar como um nível de suporte fundamental num cenário de queda. As ações aproximaram-se recentemente de uma resistência perto dos 108 dólares. Uma quebra acima deste nível poderá sinalizar uma aceleração da tendência de alta, enquanto um movimento abaixo dos 100 dólares sugeriria um enfraquecimento do impulso a médio prazo.

Fonte: xStation5