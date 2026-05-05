As ações norte-americanas estão a reagir à divulgação dos resultados trimestrais, com uma volatilidade notável em empresas como a Eaton e a Shopify, onde a realização de lucros prevalece, apesar dos sólidos resultados financeiros. Shopify – ações caem mais de 6% após a divulgação dos resultados Receitas: 3,17 mil milhões de dólares (acima da estimativa de 3,09 mil milhões de dólares)

Resultado operacional: 382 milhões de dólares (acima dos 329,2 milhões de dólares)

MRR: 212 milhões de dólares (em linha com as estimativas)

GMV: 100,74 mil milhões de dólares (acima da estimativa de 98,77 mil milhões de dólares)

OPEX do 2.º trimestre: 35–36% da receita Fonte: xStation5 American Electric Power – ações ligeiramente em alta após a divulgação dos resultados Receitas: 6,02 mil milhões de dólares (acima dos 5,75 mil milhões de dólares)

Lucro por ação operacional: 1,64 dólares (acima dos 1,57 dólares)

Previsões para 2026: inalteradas

Lucro por ação no ano fiscal: 6,15–6,45 dólares (contra um consenso de 6,34 dólares) Fonte: xStation5 Pfizer Lucro por ação (EPS): 0,75 $ (acima dos 0,72 $)

Receitas: 14,45 mil milhões de dólares (acima dos 13,84 mil milhões de dólares)

Previsões para 2026: mantidas

Lucro por ação (EPS) no exercício fiscal: 2,80 $–3,00 $

Receitas no exercício fiscal: 59,5 mil milhões de dólares–62,5 mil milhões de dólares (contra 61,43 mil milhões de dólares) Fonte: xStation5 BioNTech Lucro por ação: -1,95 $

Receitas: 118,1 milhões de euros (abaixo dos 168,4 milhões de euros)

Prejuízo operacional: 677,5 milhões de euros (superior aos 658,6 milhões de euros estimados)

Previsão de receitas para o ano fiscal: 2,0 mil milhões de euros – 2,3 mil milhões de euros

Encerramento de instalações: Alemanha, Singapura, CureVac

Redução de pessoal: ~1.860 postos de trabalho

Poupança de custos: até 500 milhões de euros anualmente até 2029

Recompra de ações: até 1.000 milhões de dólares Fonte: xStation5 Marathon Digital – ações ligeiramente em alta após resultados sólidos Lucro por ação (EPS): 1,65 $ (acima dos 0,74 $)

EBITDA: 2,76 mil milhões de dólares (acima dos 2,29 mil milhões de dólares)

Recompra de ações: +5 mil milhões de dólares Fonte: xStation5 Eaton Lucro por ação (EPS): 2,81 $ (acima dos 2,75 $)

Receitas: 7,45 mil milhões de dólares (acima dos 7,13 mil milhões de dólares)

Setor Elétrico nas Américas: 3,6 mil milhões de dólares (acima dos 3,46 mil milhões de dólares)

Setor Aeroespacial: 1,18 mil milhões de dólares (acima dos 1,11 mil milhões de dólares)

Setor Elétrico Global: 1,95 mil milhões de dólares (acima dos 1,78 mil milhões de dólares)

EPS do 2.º trimestre: 3,00–3,10 dólares (contra uma estimativa de 3,14 dólares)

EPS do ano fiscal: 13,05–13,50 dólares

Crescimento orgânico: 9–11% (2.º trimestre e ano fiscal) DuPont Lucro por ação (EPS): 0,55 $ (acima dos 0,48 $)

Receitas: 1,68 mil milhões de dólares (acima dos 1,66 mil milhões de dólares)

Lucro por ação (EPS) do 2.º trimestre: ~0,59 $ (contra uma estimativa de 0,58 $)

EBITDA do 2.º trimestre: ~430 milhões de dólares (contra uma estimativa de 439,3 milhões de dólares)

EBITDA do ano fiscal: 1,73 mil milhões de dólares – 1,76 mil milhões de dólares

Receitas do ano fiscal: 7,16 mil milhões de dólares – 7,22 mil milhões de dólares

EPS do ano fiscal: 2,35 dólares – 2,40 dólares (revisto em alta de 2,25 dólares – 2,30 dólares) Fonte: xStation5 Archer-Daniels-Midland Receitas: 20,49 mil milhões de dólares (abaixo dos 20,61 mil milhões de dólares)

Lucro por ação: 0,71 dólares (acima dos 0,65 dólares)

Processamento de oleaginosas: 9,30 milhões de toneladas (contra 9,31 milhões)

Processamento de milho: 4,54 milhões de toneladas (contra 4,61 milhões) Source: xStation5

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