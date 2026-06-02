O anúncio do IPO da SpaceX reacendeu o debate sobre quais serão as próximas empresas privadas a entrar em bolsa. Entre os nomes mais aguardados para uma eventual estreia nos mercados ainda este ano destacam-se a Anthropic e a OpenAI, duas das empresas que lideram a corrida global pela inteligência artificial.

Embora a OpenAI continue a liderar em notoriedade global através do ChatGPT, a Anthropic tem surpreendido tanto os investidores como os utilizadores com um crescimento explosivo da receita e uma valorização que já ultrapassa a da rival.

À medida que ambas se aproximam de uma potencial entrada em bolsa, os investidores enfrentam a seguinte questão: apostar na empresa com a marca mais forte ou naquela que apresenta os indicadores financeiros mais impressionantes?

A corrida ao próximo grande IPO tecnológico

Segundo a Reuters, a Anthropic apresentou oficialmente um pedido confidencial de IPO junto da SEC a 1 de junho de 2026. Sabe-se também que a criadora do Claude contratou o escritório de advogados Wilson Sonsini para assessorar a operação.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes, uma vez que este tipo de processo permite à empresa preparar a oferta pública sem revelar toda a informação financeira. Ainda assim, várias fontes apontam para o outono de 2026 como a data mais provável para a entrada em bolsa.

Quanto à entrada em bolsa da OpenAI, ainda não há notícias de que tenha apresentado um pedido formal de IPO. No entanto, a Reuters avançou que a empresa já está a trabalhar com bancos de investimento como a Goldman Sachs e a Morgan Stanley na preparação da documentação necessária para a operação. As fontes apontam para uma entrada em bolsa em setembro de 2026.

Duas empresas, duas estratégias de crescimento

Zulfugar Karimov / Unsplash

A Anthropic tem ganho terreno de forma consistente no segmento empresarial. O Claude Code, dirigido a programadores, e o Cowork, pensado para utilizadores menos técnicos, tornaram-se ferramentas amplamente adoptadas nas organizações mais exigentes. Esta estratégia tem sido determinante para expandir a base de clientes empresariais e reforçar a diferenciação face à concorrência.

Por outro lado, a OpenAI mantém uma vantagem clara no reconhecimento de marca junto do consumidor final através do ChatGPT, que continua a ser o produto de inteligência artificial mais reconhecido a nível global. Esta posição é difícil de replicar no curto prazo e confere à empresa uma base de utilizadores que a Anthropic ainda não atingiu na mesma escala.

Axios

Valorização da Anthropic supera a da OpenAI pela primeira vez

A Anthropic encerrou maio de 2026 com uma ronda de financiamento que a valorizou em 965 mil milhões de dólares, ultrapassando pela primeira vez a OpenAI. Apenas três meses antes, em fevereiro, a empresa estava avaliada em 380 mil milhões de dólares, ilustrando a velocidade da sua valorização. A ronda de financiamento foi liderada pela Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital.

O crescimento da receita é igualmente notável. Em finais de 2025, a Anthropic registava uma receita anualizada de cerca de 9 mil milhões de dólares. Em maio de 2026, esse número cruzou os 47 mil milhões, representando um crescimento superior a cinco vezes em apenas cinco meses. Para o segundo trimestre de 2026, a empresa comunicou aos seus investidores uma receita de 10,9 mil milhões de dólares, mais do dobro dos 4,8 mil milhões registados no primeiro trimestre.

No lado da OpenAI, a empresa fechou a sua própria ronda recorde de 122 mil milhões de dólares em março de 2026, saindo dessa operação com uma valorização de 852 mil milhões de dólares.

Apesar da escala financeira, a empresa não divulgou métricas de receita trimestrais equivalentes às da Anthropic, o que dificulta a comparação directa e reduz a transparência perante potenciais investidores.

Principais Indicadores Financeiros: Anthropic vs OpenAI

Anthropic brilha em termos de rentabilidade

A empresa está a caminho do seu primeiro trimestre com lucro operacional, projetado em 559 milhões de dólares para o segundo trimestre de 2026. Trata-se de um marco importante para o sector, que demonstra ser possível conciliar crescimento acelerado com sustentabilidade financeira, ainda que de forma transitória.

A OpenAI, em contraste, projecta não atingir a rentabilidade antes de 2030, esperando acumular perdas superiores a 600 mil milhões de dólares até lá, à medida que investe em capacidade computacional para escalar os seus modelos.

Importa, contudo, sublinhar que a própria Anthropic deverá regressar a território deficitário à medida que acelera os investimentos em infraestrutura para responder à procura crescente.

Caplight Data

O interesse pelas ações da Anthropic aumentou consideravelmente. Os dados da Caplight, plataforma que acompanha a atividade no mercado privado de ações, mostram que o interesse pela Anthropic disparou mais de 650% nos últimos 12 meses.

A batalha de milhares de milhões pelos centros de dados

A corrida ao poder computacional é, provavelmente, o factor mais determinante para o sucesso a longo prazo de ambas as empresas.

A Anthropic enfrentou constrangimentos de capacidade nos últimos meses que limitaram a sua capacidade de servir clientes, mas respondeu a estas limitações através de acordos estratégicos com a SpaceX, Google, Broadcom e AWS, que representarão centenas de milhares de milhões de dólares em custos nos próximos anos. O acordo com a SpaceX prevê, por si só, um investimento de 15 mil milhões de dólares anuais em capacidade computacional.

A OpenAI moveu-se mais cedo nesta frente, fechando acordos de centros de dados no outono de 2025, e prevê gastar 50 mil milhões de dólares em recursos computacionais apenas em 2026. Esta antecipação representa uma vantagem de infraestrutura que a Anthropic está ainda a recuperar.

Os riscos que podem mudar a narrativa

Riscos da Anthropic

Do lado da Anthropic, o maior risco estrutural reside na complexidade da sua arquitectura de financiamento, com múltiplas camadas de dívida e relações circulares entre clientes, fornecedores e investidores que, em caso de deterioração das condições de mercado, poderiam revelar fragilidades significativas.

Acresce um litígio ativo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o uso militar da sua tecnologia, bem como preocupações regulatórias globais associadas ao modelo Mythos.

Riscos da OpenAI

No caso da OpenAI, a principal vulnerabilidade é a ausência de rentabilidade até 2030, num contexto em que a Anthropic já demonstrou capacidade de gerar lucro operacional. A controvérsia de governação exposta no julgamento movido por Elon Musk, ainda que arquivado, levantou questões sobre o conflito entre a missão original sem fins lucrativos e a actual estrutura comercial.

A perda da liderança de valorização para a Anthropic poderá também fragilizar a narrativa do IPO da empresa junto de potenciais investidores institucionais.

Veredicto: qual chega ao IPO em melhor posição?

As duas empresas aproximam-se de uma potencial entrada em bolsa com perfis bastante distintos. A OpenAI continua a deter a marca mais forte do setor da inteligência artificial e uma posição dominante junto do consumidor final através do ChatGPT, uma vantagem competitiva que poucos concorrentes conseguiram replicar até agora.

A Anthropic, por sua vez, tem vindo a destacar-se pela rentabilidade. A empresa não só ultrapassou a OpenAI em valorização no mercado privado, como também apresentou uma aceleração expressiva da receita e os primeiros sinais de rentabilidade operacional, fatores que tendem a ser particularmente valorizados pelos investidores em contexto de IPO.

Se a OpenAI realizasse a sua entrada em bolsa amanhã, é provável que continuasse a captar a maior atenção mediática. No entanto, para investidores focados nos fundamentos financeiros, a Anthropic surge atualmente com uma narrativa de crescimento mais convincente, sustentada por métricas de receita robustas e uma trajetória mais próxima da rentabilidade.

A questão já não é se Anthropic e OpenAI chegarão à bolsa, mas qual das duas conseguirá convencer o mercado de que merece ocupar o lugar de próxima gigante tecnológica da era da inteligência artificial.