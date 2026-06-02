O anúncio do IPO da SpaceX reacendeu o debate sobre quais serão as próximas empresas privadas a entrar em bolsa. Entre os nomes mais aguardados para uma eventual estreia nos mercados ainda este ano destacam-se a Anthropic e a OpenAI, duas das empresas que lideram a corrida global pela inteligência artificial.
Embora a OpenAI continue a liderar em notoriedade global através do ChatGPT, a Anthropic tem surpreendido tanto os investidores como os utilizadores com um crescimento explosivo da receita e uma valorização que já ultrapassa a da rival.
À medida que ambas se aproximam de uma potencial entrada em bolsa, os investidores enfrentam a seguinte questão: apostar na empresa com a marca mais forte ou naquela que apresenta os indicadores financeiros mais impressionantes?
A corrida ao próximo grande IPO tecnológico
Segundo a Reuters, a Anthropic apresentou oficialmente um pedido confidencial de IPO junto da SEC a 1 de junho de 2026. Sabe-se também que a criadora do Claude contratou o escritório de advogados Wilson Sonsini para assessorar a operação.
Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes, uma vez que este tipo de processo permite à empresa preparar a oferta pública sem revelar toda a informação financeira. Ainda assim, várias fontes apontam para o outono de 2026 como a data mais provável para a entrada em bolsa.
Quanto à entrada em bolsa da OpenAI, ainda não há notícias de que tenha apresentado um pedido formal de IPO. No entanto, a Reuters avançou que a empresa já está a trabalhar com bancos de investimento como a Goldman Sachs e a Morgan Stanley na preparação da documentação necessária para a operação. As fontes apontam para uma entrada em bolsa em setembro de 2026.
Duas empresas, duas estratégias de crescimento
A Anthropic tem ganho terreno de forma consistente no segmento empresarial. O Claude Code, dirigido a programadores, e o Cowork, pensado para utilizadores menos técnicos, tornaram-se ferramentas amplamente adoptadas nas organizações mais exigentes. Esta estratégia tem sido determinante para expandir a base de clientes empresariais e reforçar a diferenciação face à concorrência.
Por outro lado, a OpenAI mantém uma vantagem clara no reconhecimento de marca junto do consumidor final através do ChatGPT, que continua a ser o produto de inteligência artificial mais reconhecido a nível global. Esta posição é difícil de replicar no curto prazo e confere à empresa uma base de utilizadores que a Anthropic ainda não atingiu na mesma escala.
Valorização da Anthropic supera a da OpenAI pela primeira vez
A Anthropic encerrou maio de 2026 com uma ronda de financiamento que a valorizou em 965 mil milhões de dólares, ultrapassando pela primeira vez a OpenAI. Apenas três meses antes, em fevereiro, a empresa estava avaliada em 380 mil milhões de dólares, ilustrando a velocidade da sua valorização. A ronda de financiamento foi liderada pela Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital.
O crescimento da receita é igualmente notável. Em finais de 2025, a Anthropic registava uma receita anualizada de cerca de 9 mil milhões de dólares. Em maio de 2026, esse número cruzou os 47 mil milhões, representando um crescimento superior a cinco vezes em apenas cinco meses. Para o segundo trimestre de 2026, a empresa comunicou aos seus investidores uma receita de 10,9 mil milhões de dólares, mais do dobro dos 4,8 mil milhões registados no primeiro trimestre.
No lado da OpenAI, a empresa fechou a sua própria ronda recorde de 122 mil milhões de dólares em março de 2026, saindo dessa operação com uma valorização de 852 mil milhões de dólares.
Apesar da escala financeira, a empresa não divulgou métricas de receita trimestrais equivalentes às da Anthropic, o que dificulta a comparação directa e reduz a transparência perante potenciais investidores.
Principais Indicadores Financeiros: Anthropic vs OpenAI
Anthropic brilha em termos de rentabilidade
A empresa está a caminho do seu primeiro trimestre com lucro operacional, projetado em 559 milhões de dólares para o segundo trimestre de 2026. Trata-se de um marco importante para o sector, que demonstra ser possível conciliar crescimento acelerado com sustentabilidade financeira, ainda que de forma transitória.
A OpenAI, em contraste, projecta não atingir a rentabilidade antes de 2030, esperando acumular perdas superiores a 600 mil milhões de dólares até lá, à medida que investe em capacidade computacional para escalar os seus modelos.
Importa, contudo, sublinhar que a própria Anthropic deverá regressar a território deficitário à medida que acelera os investimentos em infraestrutura para responder à procura crescente.
O interesse pelas ações da Anthropic aumentou consideravelmente. Os dados da Caplight, plataforma que acompanha a atividade no mercado privado de ações, mostram que o interesse pela Anthropic disparou mais de 650% nos últimos 12 meses.
A batalha de milhares de milhões pelos centros de dados
A corrida ao poder computacional é, provavelmente, o factor mais determinante para o sucesso a longo prazo de ambas as empresas.
A Anthropic enfrentou constrangimentos de capacidade nos últimos meses que limitaram a sua capacidade de servir clientes, mas respondeu a estas limitações através de acordos estratégicos com a SpaceX, Google, Broadcom e AWS, que representarão centenas de milhares de milhões de dólares em custos nos próximos anos. O acordo com a SpaceX prevê, por si só, um investimento de 15 mil milhões de dólares anuais em capacidade computacional.
A OpenAI moveu-se mais cedo nesta frente, fechando acordos de centros de dados no outono de 2025, e prevê gastar 50 mil milhões de dólares em recursos computacionais apenas em 2026. Esta antecipação representa uma vantagem de infraestrutura que a Anthropic está ainda a recuperar.
Os riscos que podem mudar a narrativa
Riscos da Anthropic
Do lado da Anthropic, o maior risco estrutural reside na complexidade da sua arquitectura de financiamento, com múltiplas camadas de dívida e relações circulares entre clientes, fornecedores e investidores que, em caso de deterioração das condições de mercado, poderiam revelar fragilidades significativas.
Acresce um litígio ativo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o uso militar da sua tecnologia, bem como preocupações regulatórias globais associadas ao modelo Mythos.
Riscos da OpenAI
No caso da OpenAI, a principal vulnerabilidade é a ausência de rentabilidade até 2030, num contexto em que a Anthropic já demonstrou capacidade de gerar lucro operacional. A controvérsia de governação exposta no julgamento movido por Elon Musk, ainda que arquivado, levantou questões sobre o conflito entre a missão original sem fins lucrativos e a actual estrutura comercial.
A perda da liderança de valorização para a Anthropic poderá também fragilizar a narrativa do IPO da empresa junto de potenciais investidores institucionais.
Veredicto: qual chega ao IPO em melhor posição?
As duas empresas aproximam-se de uma potencial entrada em bolsa com perfis bastante distintos. A OpenAI continua a deter a marca mais forte do setor da inteligência artificial e uma posição dominante junto do consumidor final através do ChatGPT, uma vantagem competitiva que poucos concorrentes conseguiram replicar até agora.
A Anthropic, por sua vez, tem vindo a destacar-se pela rentabilidade. A empresa não só ultrapassou a OpenAI em valorização no mercado privado, como também apresentou uma aceleração expressiva da receita e os primeiros sinais de rentabilidade operacional, fatores que tendem a ser particularmente valorizados pelos investidores em contexto de IPO.
Se a OpenAI realizasse a sua entrada em bolsa amanhã, é provável que continuasse a captar a maior atenção mediática. No entanto, para investidores focados nos fundamentos financeiros, a Anthropic surge atualmente com uma narrativa de crescimento mais convincente, sustentada por métricas de receita robustas e uma trajetória mais próxima da rentabilidade.
A questão já não é se Anthropic e OpenAI chegarão à bolsa, mas qual das duas conseguirá convencer o mercado de que merece ocupar o lugar de próxima gigante tecnológica da era da inteligência artificial.
Calendário económico: Dados da inflação na Zona Euro em destaque
Destaques da manhã (02.06.2026)
Robinhood sobre pressão do supremo tribunal
Anthropic preenche o pedido confidencial de IPO
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.