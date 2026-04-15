As ações do setor da computação quântica estão a registar uma forte recuperação, atraindo de novo a atenção dos investidores nos mercados globais. A mais recente subida não é meramente especulativa, mas está a ser impulsionada por progressos tecnológicos concretos e por uma melhoria do sentimento macroeconómico. Em particular, o avanço da Nvidia na combinação da IA com sistemas quânticos reformulou as expectativas quanto à rapidez com que o setor poderá tornar-se comercialmente viável. Em consequência, o capital está a regressar a uma das áreas mais promissoras do mercado tecnológico. Ações do setor quântico registam forte subida As principais empresas de computação quântica dos EUA registaram ganhos de dois dígitos : IonQ (IONQ.US) D-Wave (QBTS.US) Rigetti (RGTI.US) Quantum Computing Inc. (QUBT.US)

: O impulso continuou nas negociações pré-mercado: QBTS +8%, IONQ +4,6%, QUBT +3,7%, RGTI +5% A recuperação coincidiu com o Dia Mundial da Computação Quântica, ampliando a visibilidade e o interesse dos investidores no setor. O avanço da Nvidia: catalisador-chave O principal gatilho foi o lançamento pela Nvidia de um novo sistema de IA de código aberto projetado para computação quântica. A família de modelos Ising da NVIDIA concentra-se na resolução de dois principais gargalos da indústria: Correção de erros Calibração do sistema

concentra-se na resolução de dois principais gargalos da indústria: Principais melhorias de desempenho: Decodificação de erros até 2,5 vezes mais rápida Precisão até 3 vezes superior

Jensen Huang enfatizou que a IA poderia tornar-se o «sistema operativo» das máquinas quânticas , permitindo sistemas escaláveis e fiáveis.

, permitindo sistemas escaláveis e fiáveis. A solução inclui: Calibração Ising – reduz o tempo de calibração de dias para horas Decodificação Ising – otimizada para velocidade ou precisão

A tecnologia já está a ser adotada por grandes players, incluindo: Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab Universidade de Cornell, Sandia Labs, Universidade de Chicago

Efeito de onda global e contexto de mercado A notícia impulsionou inicialmente as ações quânticas asiáticas , com: A Axgate e a ICTK da Coreia do Sul atingindo limites de +30% A QuantumCTek e a GuoChuang Software da China +8%+ A Fixstars do Japão também a ganhar cerca de +8%

, com: A recuperação foi reforçada pela melhoria do sentimento de risco global, ligada ao otimismo renovado em torno das negociações entre os EUA e o Irão. A combinação de ventos favoráveis macroeconómicos + avanços tecnológicos criou um forte catalisador para a entrada de capitais. Por que razão os investidores estão atentos Prevê-se que o mercado da computação quântica cresça de cerca de 1,7 mil milhões de dólares atualmente para mais de 11 mil milhões de dólares até 2030. Os sistemas quânticos poderiam resolver problemas complexos exponencialmente mais rápido do que os computadores clássicos, com implicações para: Criptografia

Segurança de dados

Simulações avançadas Isto suscita tanto oportunidades como riscos, particularmente em torno do futuro da encriptação e dos dados sensíveis. A atual recuperação reflete uma mudança do mero entusiasmo para um otimismo apoiado na tecnologia. A iniciativa da Nvidia sugere que a computação quântica poderá chegar a aplicações práticas mais cedo do que o esperado. No entanto, o setor continua a ser de alto risco e em fase inicial, o que significa que a volatilidade deverá permanecer elevada, apesar do forte impulso. Gráfico QBTS.US xStation5

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