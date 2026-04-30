A Amazon divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026, revelando que a empresa continua a manter uma posição operacional muito sólida. No entanto, a reação do mercado continua claramente negativa. As ações estão em queda nas negociações após o fecho da bolsa, sugerindo que os investidores não estão a questionar a qualidade do negócio em si, mas sim a mostrar-se desapontados com a ausência de uma aceleração mais acentuada nos principais segmentos de crescimento.

A receita situou-se nos 181,5 mil milhões de dólares, contra as expectativas de 177,2 mil milhões de dólares, representando um resultado significativamente superior ao consenso e confirmando a expansão contínua da escala de negócios. O resultado operacional atingiu 23,85 mil milhões de dólares, também significativamente acima das previsões, enquanto a margem operacional aumentou para 13,1%, refletindo melhorias contínuas na eficiência geral do negócio. O lucro por ação situou-se nos 2,78 dólares, contra as expectativas de 1,62 dólares; no entanto, este valor foi substancialmente impulsionado por um ganho pontual relacionado com a reavaliação do investimento da Amazon na Anthropic, o que distorce o quadro da rentabilidade operacional subjacente.

Principais destaques financeiros do 1.º trimestre de 2026

Receitas: 181,5 mil milhões de dólares contra os 177,23 mil milhões de dólares esperados, um resultado claramente superior e um crescimento de escala estável e contínuo

Resultado operacional: 23,85 mil milhões de dólares contra os 20,75 mil milhões de dólares esperados, indicando uma eficiência operacional superior ao esperado e uma maior rentabilidade

Margem operacional: 13,1% contra 11,7% esperados, confirmando uma estrutura de custos melhorada e uma maior contribuição de segmentos mais rentáveis

EPS: 2,78 dólares contra 1,62 dólares esperados, mas significativamente inflacionado por um ganho pontual, limitando a sua interpretação como um resultado puramente operacional

AWS: 37,59 mil milhões de dólares contra os 36,68 mil milhões de dólares esperados, +28% em termos homólogos contra os 25,7% esperados, confirmando a continuidade de um forte impulso no segmento da nuvem

Despesas de capital: 44 mil milhões de dólares de um total planeado de cerca de 200 mil milhões de dólares para o ano completo de 2026

Segmentos de negócio

A Amazon Web Services continua a ser o principal pilar de crescimento e o foco central da narrativa em torno da inteligência artificial. O segmento gerou 37,6 mil milhões de dólares em receitas, o que representa um crescimento de 28% em relação ao ano anterior e superou as expectativas. Esta é também a taxa de crescimento mais forte registada nos últimos trimestres, confirmando a procura sustentada por infraestruturas na nuvem e serviços relacionados com a IA. No entanto, embora o crescimento se mantenha forte, não se verificou uma aceleração significativa face às expectativas dos investidores, o que limitou a reação positiva do mercado.

O segmento de comércio eletrónico continua a ser uma base estável do negócio da Amazon. A receita da loja online atingiu 64,25 mil milhões de dólares, também acima das previsões, destacando a resiliência do negócio principal de retalho, apesar da concorrência crescente. O crescimento foi também visível nos serviços a vendedores terceiros e na publicidade, que atingiram 17,24 mil milhões de dólares em receita e continuam a registar um crescimento de dois dígitos, aumentando gradualmente a sua contribuição para a rentabilidade global.

Despesas de capital e perspetivas

Um elemento fundamental do relatório é a dimensão do investimento de capital, que reflete a corrida global em curso no domínio da inteligência artificial e das infraestruturas informáticas. A Amazon está atualmente a implementar um dos programas de investimento mais agressivos do setor tecnológico, prevendo-se que as despesas de capital totais atinjam cerca de 200 mil milhões de dólares em 2026. Só no primeiro trimestre, as despesas de capital ultrapassaram os 44 mil milhões de dólares, o que destaca a rápida expansão dos centros de dados e das infraestruturas da AWS.

A crescente dimensão dos gastos de capital significa que o mercado está a desviar o seu foco do desempenho atual dos lucros para a questão de quão rapidamente estes investimentos se traduzirão numa aceleração sustentada do crescimento da nuvem e numa monetização significativa da IA.

Perspetivas e conclusões

A Amazon continua a ser uma das empresas de tecnologia mais diversificadas e operacionalmente eficientes do mundo. O crescimento estável do comércio eletrónico, o papel cada vez mais importante da publicidade e a forte posição da AWS proporcionam uma base sólida para uma maior expansão. No entanto, a reação atual do mercado mostra que resultados sólidos, por si só, já não são suficientes num ambiente de expectativas extremamente elevadas em torno da IA e da computação em nuvem.

A empresa apresentou resultados financeiros muito sólidos, mas não conseguiu gerar uma aceleração clara na narrativa de crescimento que os investidores procuravam.

A reação do mercado reflete também uma mudança mais ampla na forma como a Amazon está a ser avaliada. Cada vez mais, não basta superar as expectativas; o que importa é se a empresa apresenta uma aceleração visível nos seus segmentos mais promissores. Os investidores estão agora focados principalmente na dinâmica de crescimento da AWS e no ritmo da monetização da IA, tratando estes aspetos como fatores-chave para uma futura reavaliação.

Ao mesmo tempo, a dimensão das despesas de capital tornou-se uma fonte adicional de incerteza. Embora estrategicamente justificadas, as crescentes despesas de capital estão a suscitar dúvidas sobre a rapidez com que estes investimentos se traduzirão num maior fluxo de caixa livre e numa melhoria da rentabilidade a médio prazo.

Consequentemente, a Amazon permanece numa fase de transição, em que a variável-chave será a velocidade da transformação da AWS no contexto da inteligência artificial, bem como a capacidade de converter investimentos de capital recorde numa aceleração sustentada do crescimento das receitas e dos lucros.