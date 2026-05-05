A Advanced Micro Devices apresenta os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 num momento em que a empresa enfrenta uma fase cada vez mais exigente do ciclo de investimento. Por um lado, beneficia de um dos impulsos de procura mais fortes da história no setor das infraestruturas informáticas impulsionadas pela IA. Por outro lado, está sob pressão para demonstrar que consegue traduzir essa procura em quota de mercado sustentável e escalável nos segmentos de maior valor acrescentado.

O mercado já não vê a Advanced Micro Devices apenas como um fabricante tradicional de semicondutores cujo desempenho é impulsionado pelo ciclo dos computadores pessoais ou dos servidores. Em vez disso, a empresa foi absorvida por uma narrativa mais ampla em torno da corrida global à inteligência artificial, onde a infraestrutura de centros de dados e a capacidade de fornecer poder de computação às maiores plataformas tecnológicas se tornaram os principais motores. Como resultado, cada relatório de resultados é agora menos uma avaliação do desempenho histórico e mais um teste para determinar se a AMD está a reforçar a sua posição na parte mais estratégica do mercado da IA.

Nesse contexto, mesmo resultados financeiros sólidos não garantem uma reação positiva do mercado se não forem acompanhados por uma melhoria na qualidade da composição das receitas. Os investidores distinguem cada vez mais entre o crescimento impulsionado pela recuperação cíclica e o crescimento resultante de uma mudança genuína na quota de mercado da IA. Esta distinção tornou-se uma componente central da avaliação da empresa.

Expectativas do mercado para o 1.º trimestre de 2026

Receitas: 10 mil milhões de dólares

Lucro por ação (EPS): 1,28 dólares

Segmento de centros de dados: 5,61 mil milhões de dólares

Segmento de jogos: 668 milhões de dólares

Segmento de clientes: 2,73 mil milhões de dólares

Segmento de sistemas incorporados: 868 milhões de dólares

Margem bruta: 55,1%

Despesas de I&D: 2,26 mil milhões de dólares

Despesas de capital (CapEx): aproximadamente 215 milhões de dólares

O consenso aponta para um trimestre relativamente estável com crescimento moderado. No entanto, no atual ambiente macroeconómico e setorial, não é o ritmo de crescimento que mais importa, mas a sua composição interna. Mais uma vez, o foco principal está no segmento de centros de dados, que se tornou o principal motor da narrativa de investimento e a principal fonte de potencial reavaliação.

O centro de dados e a IA como principal motor de crescimento

O segmento dos centros de dados continua a ser o pilar central da estratégia de investimento da AMD. É aqui que o mercado procura determinar se a empresa está realmente a aumentar a sua quota na parte mais valiosa do mercado da IA ou se continua a ser, principalmente, um beneficiário secundário do ciclo mais amplo de investimento em infraestruturas.

O ritmo de adoção da plataforma Instinct e a escalabilidade da sua implementação num ambiente altamente competitivo são variáveis-chave. Ao mesmo tempo, o negócio de CPUs para servidores EPYC continua a desempenhar um importante papel estabilizador, embora a sua importância seja cada vez mais vista como fundamental, em vez de como o principal motor do crescimento futuro.

Neste contexto, uma questão fundamental é se a AMD está a avançar para as camadas de maior valor do mercado de IA, incluindo o treino de modelos em grande escala e cargas de trabalho de inferência de margem elevada, ou se continua posicionada mais como um fornecedor de infraestruturas de segundo nível.

As CPUs como fator estabilizador

Os produtos de CPU continuam a servir como um estabilizador dos resultados, beneficiando do aumento do investimento em infraestruturas de servidores e de uma recuperação parcial da procura empresarial. Este segmento proporciona previsibilidade e uma base de receitas, mas já não é a principal fonte de reavaliação para a empresa.

Cada vez mais, a inteligência artificial está a tornar-se o vetor de crescimento dominante e o principal motor da valorização. Ao mesmo tempo, o segmento dos PC continua sob pressão cíclica e estrutural, em parte devido a restrições na cadeia de abastecimento de memória, que redirecionam a capacidade de produção para a infraestrutura de IA em detrimento das aplicações tradicionais.

CapEx das hiperescaladoras como espinha dorsal do ciclo

Todo o ciclo continua fortemente dependente dos gastos de capital das maiores empresas de tecnologia, que atuam como o principal indicador da procura em infraestruturas de computação. Níveis elevados e sustentados de investimento em centros de dados criam um ambiente de procura favorável, mas, ao mesmo tempo, intensificam a concorrência pela alocação dentro desses orçamentos.

Na prática, isto significa que a AMD opera num ambiente de procura estruturalmente forte, mas sem um aumento automático da quota de mercado. Esta discrepância tornou-se uma das principais fontes de volatilidade na narrativa de investimento.

A qualidade do crescimento como indicador-chave

No atual contexto de mercado, a importância do crescimento em si está a diminuir, enquanto o foco na sua origem e sustentabilidade está a aumentar. Os investidores não estão apenas a analisar o ritmo de expansão, mas também em que medida este resulta de ganhos genuínos em segmentos relacionados com a IA, em comparação com recuperações cíclicas em negócios mais tradicionais.

Como resultado, a AMD está a ser cada vez mais valorizada não como uma empresa de crescimento puro no sentido tradicional, mas como participante numa corrida estrutural para definir a arquitetura da futura infraestrutura informática.

Pontos-chave