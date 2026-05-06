Análise Técnica: Bitcoin ganha força e chega à resistência importante

A Bitcoin subiu hoje para quase 83 000 dólares, aproximando-se da zona de resistência chave definida pela média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200, linha vermelha). Após atingir esse nível, o otimismo arrefeceu e o preço recuou cerca de 1.000 dólares, com o BTC a ser negociado atualmente em torno dos 81.400 dólares por token. A questão fundamental agora é se os otimistas ainda têm impulso suficiente para ultrapassar a barreira técnica que separa a tendência de baixa mais ampla de um potencial regresso a condições de alta. Uma recuperação mais duradoura nos mercados de criptomoedas exigiria provavelmente preços do petróleo mais baixos e, consequentemente, maior estabilidade no conflito no Médio Oriente. Tal cenário continua a ser possível, embora seja difícil avaliar se a sua probabilidade é realmente tão elevada quanto sugerido pelas recentes manchetes da imprensa norte-americana. A resposta do Irão ao relatório da Axios pareceu relativamente cautelosa e longe de ser entusiasta.

Por outro lado, se o Irão concordar com pelo menos parte das principais exigências dos EUA relativamente ao controlo do Estreito de Ormuz, à liberdade das rotas marítimas e à supervisão das instalações nucleares e do enriquecimento de urânio, a Bitcoin poderá receber mais um catalisador de alta. Um apoio adicional poderá advir da melhoria do enquadramento regulatório nos Estados Unidos na sequência da Lei Clarity, dos fluxos contínuos para os ETF, da fraqueza estrutural do dólar americano e das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro, e de um retorno mais generalizado do ímpeto para ativos negativamente correlacionados com o dólar. Recentemente, o dólar tem vindo a fortalecer-se principalmente devido a dados macroeconómicos sólidos e ao aumento dos preços da energia. Se essa tendência enfraquecer, os ativos de risco, como a Bitcoin, poderão beneficiar significativamente. De uma perspetiva técnica, a zona de suporte chave para a Bitcoin mantém-se em torno dos 79 000–80 000 dólares, que funcionou como resistência principal durante um longo período antes de se transformar em suporte. Os níveis de suporte mais baixos situam-se perto dos 75 000–76 000 dólares e, posteriormente, em torno dos 70 000 dólares. No lado positivo, uma quebra confirmada acima da EMA200 poderia abrir caminho para os 90 000 dólares e, potencialmente, apagar o impulso de baixa mais alargado que teve início em janeiro de 2026. Bitcoin (intervalo D1) Fonte: xStation5

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