Hoje foram publicados os dados finais do PMI da Austrália relativos ao mês de março. O relatório deu um sinal claro de deterioração das condições económicas. O valor voltou a situar-se em território de contração (<50), registando 49,8 (face aos 51,0 de fevereiro). Trata-se da primeira descida em cinco meses. Os detalhes do relatório confirmam um quadro fraco: as novas encomendas caíram pela primeira vez em vários meses, a produção voltou a diminuir e o emprego também entrou em território negativo, indicando um abrandamento generalizado da atividade. Ao mesmo tempo, o principal fator por trás da desaceleração não é apenas a procura interna, mas também a pressão sobre os custos e a crise energética. Os preços dos fatores de produção subiram para os níveis mais elevados em vários anos devido aos preços mais elevados do petróleo e aos custos de transporte. Isto cria um ambiente de estagflação para a Austrália — crescimento em desaceleração a par de uma inflação crescente, impulsionado em grande parte por perturbações na cadeia de abastecimento energética global. Apesar do sinal macroeconómico fraco, o mercado acionista reagiu na direção oposta. O AU200 (S&P/ASX 200) subiu cerca de +2,2% para 8.680 pontos, apoiado por um movimento global de apetite pelo risco e esperanças de uma desescalada do conflito no Médio Oriente. A recuperação foi impulsionada principalmente pelo setor mineiro e pelas ações cíclicas, refletindo a forte exposição da Austrália às matérias-primas e à procura global. No entanto, esta recuperação seguiu-se a um mês de março muito fraco, em que o índice caiu quase 10%. As ações australianas são particularmente sensíveis a choques geopolíticos, à volatilidade dos preços do petróleo e às expectativas de crescimento global, tornando-as um barómetro útil do conflito no Médio Oriente.

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