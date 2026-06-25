Aumentos de preços da Apple: os custos da memória pesam sobre a empresa e os mercados

A Apple, fabricante e distribuidora (principalmente) de iPhones e computadores Mac, anunciou na quinta-feira aumentos significativos nos preços dos seus produtos — aumentos que atingiram várias dezenas de por cento.

O mercado reagiu negativamente, com as ações da empresa a registarem uma queda superior a 5%. APLE.US (D1) A valorização da empresa mantém-se numa tendência ascendente de longo prazo. As projeções FIBO indicam uma zona de forte resistência entre os 260 e os 240 dólares. Esta zona coincidirá com o limite inferior (potencial) do canal ascendente — o que significa que aprofundar a correção descendente se tornará um desafio cada vez maior para os vendedores. Vale também a pena destacar que a EMA100 cruzou a EMA200 de baixo para cima, o que pode ser interpretado como um forte sinal de alta. Fonte: xStation5 Num contexto de mercado normal, um aumento de preços desta natureza seria um sinal da confiança da empresa na procura pelos seus produtos, e os investidores teriam investido nas ações com a expectativa de margens mais elevadas. Neste caso específico, no entanto, a empresa afirma claramente que os aumentos de preços resultam da subida dos preços da memória RAM. Os computadores e os telemóveis têm de competir pela oferta de memória com os centros de dados e os enormes orçamentos das maiores empresas ligadas à IA. Consequentemente, o mercado não vê uma expansão das margens, mas sim apenas uma tentativa desesperada de as defender. Uma defesa que, convém referir, pode não ser eficaz. Porquê? Com base em estimativas aproximadas e análises independentes, o custo da memória RAM nos produtos da Apple ronda cerca de uma dúzia de por cento dos custos totais de produção; no entanto, esta percentagem aumenta à medida que a configuração de um determinado dispositivo se torna mais avançada. Ao mesmo tempo, ao longo do último ano, os preços das memórias no segmento em que a Apple opera subiram cerca de 150–200%. Aumentos de preços na ordem dos 20%, com uma percentagem dos custos na ordem dos 10–20%, significam que os atuais aumentos de preços apenas conseguem compensar o aumento dos custos, sem qualquer esperança de expansão das margens e com uma pressão prevista sobre o crescimento das vendas.

É também importante recordar que não há sinais de que este «ciclo» esteja a chegar ao fim, nem nas previsões nem nos resultados das empresas dos setores da memória ou dos semicondutores. Na pior das hipóteses, este poderá ser apenas o primeiro de muitos aumentos de preços.

Estes acontecimentos e as suas implicações podem, em parte, constituir um dos fatores de baixa para o mercado em geral. Os investidores devem, têm de e irão, cada vez mais, começar a ter em conta as cadeias de abastecimento levadas ao limite e o aumento dos custos dos componentes eletrónicos em todo o mercado, e não apenas para empresas específicas.

Essa especulação poderá repercutir-se, por exemplo, nas valorizações da Take-Two, cujas ações estão a subir devido às expectativas em torno do GTA VI. A escassez de componentes e os preços mais elevados podem desencorajar ou impedir muitos consumidores de experimentar o novo lançamento da Rockstar.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.