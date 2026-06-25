A Rockstar Games revelou finalmente o seu trunfo: o preço oficial do GTA 6 e as opções de pré-venda. A Edição Standard custa $79,99, enquanto a Edição Ultimate tem um preço de $99,99, estabelecendo um novo padrão de referência para os grandes títulos AAA de consola. As pré-vendas têm início a 25 de junho, e o lançamento global na PlayStation 5 e na Xbox Series X|S continua previsto para 19 de novembro de 2026.

O preço do GTA 6 ultrapassou a barreira dos 80 dólares

A Rockstar confirmou que a edição padrão do GTA 6 custará 79,99 dólares, enquanto a Edição Ultimate digital custará 99,99 dólares. Isto não só confirma o limite superior da gama de preços sugerida pelos vazamentos, como também marca a primeira vez que um grande jogo para consola adota amplamente um preço superior a 70 dólares no lançamento.

Na prática, a Take-Two está a estabelecer uma nova referência de preço para o segmento AAA, testando até onde pode ser empurrado o limite do que os jogadores estão dispostos a aceitar. Ao mesmo tempo, a ausência de edições de colecionador «supercaras» na linha de lançamento sugere que a empresa prefere concentrar-se numa estrutura de preços simples, com dois níveis, e na subsequente monetização através do GTA Online e de conteúdos adicionais.

Pré-encomendas: o primeiro teste à procura

As pré-encomendas do GTA 6 têm início a 25 de junho de 2026, e o jogo será lançado a 19 de novembro de 2026 exclusivamente para a PlayStation 5 e a Xbox Series X|S. A ausência de uma versão para PC no lançamento está em linha com a prática anterior da Rockstar, a versão para PC surgiu mais tarde do que nas outras plataformas nas edições anteriores, tornando-se um evento de vendas separado.

A edição digital estará disponível para pré-carregamento a partir de 12 de novembro, o que, dado o seu tamanho superior a 100 GB, reveste-se de importância prática para os jogadores. Para os investidores, os números-chave serão os dados relativos às pré-encomendas e a repartição das compras entre as edições Standard e Ultimate, estes proporcionarão a primeira indicação real da dimensão das receitas no ano do lançamento.

A economia dos preços mais elevados e do GTA+ gratuito

Do ponto de vista da modelação financeira, o fator mais importante é que o aumento do preço base de 70 para 80 USD melhora a rentabilidade unitária de cada cópia do jogo. Se considerarmos a estimativa do Bank of America de 45 milhões de cópias vendidas no exercício financeiro de 2027, um acréscimo de 10 USD por unidade equivale matematicamente a aproximadamente 450 milhões de USD em receitas brutas adicionais, antes de se terem em conta as taxas das plataformas e os impostos.

Todas as pré-encomendas e compras efetuadas durante o período de lançamento incluem o pacote Vintage Vice City e um mês de subscrição gratuita do GTA+. Trata-se de um clássico «gancho» de subscrição: quanto mais jogadores aproveitarem o mês gratuito, maior será a base de utilizadores a partir da qual a Rockstar poderá converter jogadores para planos pagos. O Bank of America está a elevar as suas previsões de resultados precisamente devido ao potencial do novo GTA Online 2.0 e a uma monetização mais agressiva do serviço ativo, considerando isto como a chave para o crescimento dos lucros da TTWO em 2027/2028.

Um código na caixa, sem disco, e a batalha contra o mercado secundário

O aspeto mais controverso da oferta diz respeito às edições «físicas». A edição em caixa do GTA 6 deverá conter apenas um código de download para o jogo, sem disco Blu-ray, nem mapa em papel ou outros itens clássicos de coleção. Isto provocou uma forte indignação entre os jogadores colecionadores online, para quem uma caixa sem disco simboliza o fim da era dos suportes físicos.

Outro ponto de controvérsia é o bloqueio por código regional, por exemplo, uma chave da edição do Reino Unido não será ativada numa conta polaca da PlayStation, tal como confirmado pelos primeiros relatos sobre as ofertas no retalho. Na prática, isto significa que a editora não só está a eliminar o mercado tradicional de discos em segunda mão, como também a restringir a capacidade das lojas e dos jogadores de importarem edições mais baratas de outros países. Para alguns membros da comunidade, este é mais um sinal fortemente anti-consumidor, embora, de uma perspetiva empresarial, faça parte de uma estratégia para maximizar as receitas de cada região, o que beneficia os acionistas.

No entanto, vale a pena ter em conta duas coisas. Em primeiro lugar, a informação atual diz respeito às edições em pré-venda, o que não exclui a possibilidade de que, no futuro, venham a ser lançadas edições limitadas com um disco físico ou conteúdo físico mais abrangente. Em segundo lugar, do ponto de vista da empresa, o afastamento dos suportes físicos é uma forma de travar o mercado secundário, o que poderia reduzir significativamente o potencial de vendas a longo prazo, especialmente para um jogo com uma vida útil tão longa como o GTA.

Em conjunto com o GTA+ enquanto serviço de subscrição, a Ultimate Edition, que expande o jogo com conteúdo adicional, e o próprio GTA Online enquanto plataforma de serviços, a Take-Two está a enviar uma mensagem clara: o foco deve recair sobre fontes de receitas recorrentes e de longo prazo, e não apenas sobre vendas pontuais de caixas. Para uma empresa de jogos com um prestígio tão elevado, isto parece ser um acerto em cheio.

O GTA 6 como chave para a avaliação da Take-Two

O contexto histórico não pode ser subestimado. O GTA V já vendeu mais de 200 milhões de exemplares, tornando-se um dos produtos de entretenimento mais vendidos da história, enquanto a série, no seu conjunto, vendeu um total de cerca de 400 milhões de exemplares. O Red Dead Redemption 2 acrescentou mais de 60 a 70 milhões de exemplares a esse total, confirmando que a Rockstar é capaz de lançar jogos com uma longa vida útil.

Nesta base, a Take-Two prevê que o exercício financeiro de 2027, ano em que o lançamento do GTA 6 estará plenamente concretizado, irá gerar aproximadamente 8/8,2 mil milhões de dólares em receitas líquidas, em comparação com cerca de 6,7 mil milhões de dólares em 2026. Vários bancos de investimento, incluindo o Bank of America, elevaram as suas previsões e preços-alvo para a TTWO nas últimas semanas, com base precisamente em estimativas mais elevadas para as vendas do jogo e para a monetização online.

O mercado bolsista já está a reagir, no dia em que foram anunciados os detalhes relativos ao preço e às pré-encomendas, o preço das ações da Take-Two subiu vários por cento nas negociações pré-mercado, o que demonstra o quão sensível é o sentimento dos investidores a cada novo detalhe relativo ao GTA 6. Para os acionistas, a questão fundamental agora não é apenas «quantas cópias serão vendidas no primeiro ano», mas, acima de tudo, durante quanto tempo e com que intensidade o GTA 6 e o novo GTA Online serão capazes de impulsionar os resultados da empresa.

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