Panorama do mercado
Os bancos europeus estão a perder parte do seu anterior apelo junto dos investidores, apesar de continuarem a ser negociados a valorizações relativamente atrativas em comparação com o mercado em geral, à medida que continuam a aumentar as preocupações com o abrandamento do crescimento económico na Europa, a expansão mais fraca do crédito e a pressão sobre as margens num ambiente de taxas de juro potencialmente mais baixas. Após vários anos de fortes ganhos, o setor entrou numa fase clara de rotação de capitais, com os investidores a redirecionarem cada vez mais as suas alocações para outras áreas, tais como as ações do setor tecnológico e relacionadas com as matérias-primas. Esta semana, a atenção centra-se particularmente na decisão do Banco Central Europeu de quinta-feira, uma vez que as suas orientações sobre a trajetória futura das taxas de juro poderão influenciar significativamente as expectativas quanto à rentabilidade dos bancos. Ao mesmo tempo, as perspetivas para o setor continuam fortemente dependentes das condições macroeconómicas na Europa, uma vez que quaisquer novos aumentos das taxas poderão apoiar os resultados, enquanto um crescimento mais fraco e o aumento do risco de crédito poderão rapidamente anular esse benefício.
Sessão Europeia
A sessão de negociação desta terça-feira na Europa caracteriza-se por um tom cautelosamente positivo, com os principais índices a recuperarem perdas anteriores e a registarem ganhos modestos num contexto de melhoria do sentimento, apesar da incerteza geopolítica em curso em torno das negociações entre os EUA e o Irão e da subida dos preços do petróleo. O FTSE 100 do Reino Unido subiu cerca de 0,5%, o CAC 40 da França registou um ganho de 0,2%, o DAX da Alemanha subiu 0,2%, enquanto o IBEX de Espanha apresentou um desempenho superior, com um ganho de cerca de 1%. No entanto, os mercados continuam sensíveis a qualquer falta de progresso nas negociações de paz e ao risco de novos aumentos nos preços da energia.
EUA–Irão
O petróleo bruto Brent mantém-se acima da marca dos 100 dólares por barril, apoiado pela escalada das tensões no conflito entre os EUA e o Irão. Teerão propôs um acordo que envolve a reabertura de uma rota marítima fundamental em troca do levantamento do bloqueio dos EUA aos portos e navios iranianos, mas sem quaisquer concessões quanto ao seu programa nuclear, o que continua a ser inaceitável para a administração Trump.
Ao mesmo tempo, o Presidente dos EUA retirou os planos de enviar uma delegação ao Paquistão para mais uma ronda de negociações, enfraquecendo ainda mais as perspetivas de um avanço diplomático e reforçando a postura de linha dura de Washington. Consequentemente, com as negociações num impasse e o risco de maior instabilidade regional a persistir, o mercado petrolífero continua altamente sensível, mantendo os preços do Brent elevados.
Empresas
A BP (BP.UK) superou significativamente as expectativas do mercado no primeiro trimestre, registando um forte aumento nos lucros impulsionado pelos preços mais elevados do petróleo e pela elevada volatilidade associada ao conflito entre os EUA e o Irão. O resultado líquido ajustado subiu para 3,2 mil milhões de dólares, contra 1,38 mil milhões de dólares no ano anterior, ficando acima das previsões dos analistas, enquanto o EBIT ajustado aumentou cerca de 40% em termos homólogos, para 6,27 mil milhões de dólares.
Principais indicadores financeiros:
- Lucro líquido ajustado: 3,2 mil milhões de dólares contra 1,38 mil milhões de dólares no ano anterior, acima das expectativas
- EBIT ajustado: 6,27 mil milhões de dólares, um aumento de ~40% em relação ao ano anterior, acima do consenso
- Segmento de clientes e produtos: 3,2 mil milhões de dólares contra 677 milhões de dólares no ano anterior, principal motor de crescimento
- Segmento de upstream: 1,98 mil milhões de dólares, uma queda de 32% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: 20,67 cêntimos contra 8,75 cêntimos no ano anterior, acima das expectativas
- Dividendo: 8,32 cêntimos por ação, inalterado em relação ao trimestre anterior
O principal motor do desempenho foi o segmento de comercialização e refinação, que beneficiou da extrema volatilidade dos preços e das perturbações no abastecimento nos mercados energéticos. No entanto, a empresa continua a enfrentar pressões decorrentes de fluxos de caixa mais fracos e níveis de endividamento crescentes, o que compensa parcialmente o quadro de resultados sólidos.
A nova CEO, Meg O’Neill, salientou que os resultados reforçam a sua posição para avançar com os esforços de reestruturação, incluindo reduções de custos e alienações de ativos. A BP reiterou também o seu compromisso com a disciplina financeira e a redução da dívida, alertando simultaneamente que os resultados futuros continuam a depender fortemente da evolução geopolítica e da dinâmica dos preços do petróleo.
Fonte: xStation5
A Bayer (BAYN.US) ficou sob pressão após uma audiência com resultados contraditórios no Supremo Tribunal dos EUA relativamente à sua tentativa de limitar dezenas de milhares de processos judiciais relacionados com o seu herbicida Roundup. O caso centra-se na questão de saber se as leis federais de rotulagem de pesticidas se sobrepõem aos processos judiciais a nível estadual que alegam a falta de avisos sobre os riscos de cancro.
Durante a audiência, alguns juízes mostraram-se favoráveis aos argumentos da Bayer a favor de normas federais uniformes, enquanto outros salientaram que os estados individuais podem continuar a ter o direito de avaliar os riscos e emitir avisos. A falta de uma orientação clara por parte do tribunal pesou sobre o sentimento do mercado e provocou uma queda nas ações.
O caso é crucial para a Bayer, que já reservou mais de 11 mil milhões de dólares para acordos e continua a enfrentar dezenas de milhares de reclamações. Uma decisão favorável poderia reduzir significativamente os riscos legais e ajudar a resolver uma questão de longa data que tem pesado na avaliação da empresa.
Fonte: xStation5
Metais preciosos
O ouro e a prata continuam sob pressão de baixa. As tensões geopolíticas relacionadas com a situação entre os EUA e o Irão não estão a proporcionar qualquer apoio, com o ouro a registar uma queda de cerca de 1,5% e a descer abaixo dos 4.650 dólares por onça. A prata está sob uma pressão ainda mais forte, caindo quase 3% e descendo abaixo dos 73 dólares por onça.
Criptomoedas
A pressão de baixa é também visível no mercado de criptomoedas, onde os principais ativos estão a perder terreno. Tanto a Bitcoin como a Ethereum registam uma queda de cerca de 1,6%, refletindo uma deterioração mais generalizada do sentimento do mercado global.
Novartis desilude com os seus resultados, levando as suas ações a descerem para um nível de suporte crucial
Gráfico do dia USD/JPY 🚩
Calendário económico: índice de confiança dos consumidores nos EUA
Destaques da manhã
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