🛢️⬇️Brent despenca 11%

Queda acentuada dos preços: reação a uma paz potencialmente iminente As notícias sobre um possível acordo entre os EUA e o Irão provocaram uma forte onda de vendas nos mercados de matérias-primas. O petróleo Brent caiu significativamente abaixo dos 100 dólares por barril, registando uma perda de quase 12%. O petróleo WTI, por sua vez, desceu quase 13%, ficando abaixo dos 90 dólares por barril. Um impulso fundamental para esta evolução foi uma notícia da agência de notícias Axios, que apontou para a criação de um memorando de uma página. As notícias divulgadas pela Bloomberg, que se diz provirem dos mais altos níveis americanos, indicam que ambas as partes irão levantar o bloqueio do Estreito de Ormuz e que o Irão se comprometerá a decretar uma moratória sobre o enriquecimento adicional de urânio. Os próprios Estados Unidos salientam que todo o acordo nuclear deverá ser negociado posteriormente. Portanto, se a paz for de facto alcançada nas próximas dezenas de horas, não se pode excluir que isto ainda não seja o fim da volatilidade no mercado do petróleo. O atual movimento descendente insere-se na situação dos anos 90. Isto pode significar que o pior já passou, mas a volatilidade ainda pode ser bastante significativa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Progressos diplomáticos: Sinais de Washington e Teerão Os dados dos terminais de informação e as declarações dos políticos sugerem que as negociações se encontram numa fase muito avançada: Donald Trump e o «Projeto Liberdade» : O Presidente anunciou no Truth Social progressos nas negociações e uma pausa temporária na operação de escolta de navios através do Estreito de Ormuz, para dar uma oportunidade de finalizar o acordo.

: O Presidente anunciou no Truth Social progressos nas negociações e uma pausa temporária na operação de escolta de navios através do Estreito de Ormuz, para dar uma oportunidade de finalizar o acordo. Fim da «Epic Fury» : O Secretário de Estado Marco Rubio anunciou o fim da operação militar «Epic Fury», alegando que os seus objetivos foram alcançados.

: O Secretário de Estado Marco Rubio anunciou o fim da operação militar «Epic Fury», alegando que os seus objetivos foram alcançados. Gestos do Irão: A Marinha Iraniana (IRGC) declarou que garantirá a passagem segura pelo Estreito de Ormuz, o que é fundamental para desbloquear o abastecimento global. No entanto, é importante referir que não foram fornecidas informações sobre se seriam cobradas quaisquer taxas. Será este o acordo final ou apenas mais uma esperança? Apesar do enorme otimismo, a situação ainda não está completamente clara. Trata-se mais de uma «fase de verificação» do que de um fim definitivo do conflito: 48 horas de verdade : Os EUA esperam a resposta do Irão à nova proposta nos próximos dois dias.

: Os EUA esperam a resposta do Irão à nova proposta nos próximos dois dias. Problemas logísticos : Mesmo que o Estreito de Ormuz seja aberto imediatamente, mais de 1.550 navios comerciais continuam retidos na região. O regresso do mercado petrolífero à normalidade total poderá demorar cerca de meio ano e, no caso do gás, provavelmente ainda mais tempo.

: Mesmo que o Estreito de Ormuz seja aberto imediatamente, mais de 1.550 navios comerciais continuam retidos na região. O regresso do mercado petrolífero à normalidade total poderá demorar cerca de meio ano e, no caso do gás, provavelmente ainda mais tempo. A questão nuclear para mais tarde: Novos relatórios indicam que o acordo nuclear completo será negociado numa data posterior, o que significa que o atual «acordo» se centra principalmente no fim das hostilidades e no desbloqueio das rotas comerciais. O petróleo bruto Brent está a desvalorizar-se rapidamente e a testar a média de 50 sessões. Se esta linha for quebrada, o caminho para a faixa dos 80–85 permanecerá aberto. No entanto, pode ainda ser demasiado cedo para anunciar o fim da guerra e o início da paz. Fonte: xStation5

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