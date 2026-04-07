Cacau cai 7% devido a procura mais fraca 📉

Os futuros do cacau na ICE (COCOA) estão a cair quase 7 % hoje, recuando para níveis não observados desde o início de março, abaixo dos 3 000. A mercadoria está atualmente a ser negociada a cerca de 3 000 dólares por tonelada, o que representa um valor mais de 3,5 vezes inferior ao registado há um ano e cerca de quatro vezes abaixo do pico atingido em dezembro de 2024. O principal fator por trás desta queda são as colheitas acima do esperado na África Ocidental, a principal região produtora de cacau. A melhoria das condições de oferta obrigou os analistas a reverem as previsões anteriores de défice para a época de 2025/26, exercendo pressão adicional sobre os preços, particularmente sobre os futuros.

Os preços estão também a ser pressionados pela menor procura por parte dos fabricantes de produtos alimentares. Durante o período de preços recorde, muitas empresas reduziram o teor de cacau nos seus produtos e ajustaram as formulações para reduzir custos. Os efeitos destas mudanças ainda são visíveis hoje.

Apesar da queda nos preços das matérias-primas, os preços do chocolate nas lojas ainda não diminuíram. Isto deve-se, em grande parte, aos contratos de longo prazo assinados a níveis de preços muito mais elevados, bem como à relutância dos fabricantes em reverter rapidamente para as formulações anteriores, o que implicaria custos adicionais.

Consequentemente, o mercado permanece numa fase típica de transmissão de preços com atraso, em que a queda dos preços das matérias-primas não se traduz imediatamente em preços mais baixos para os produtos finais. A curto prazo, é, portanto, improvável que se verifique uma descida significativa nos preços do chocolate para os consumidores.

As condições meteorológicas na Costa do Marfim continuam a ser menos favoráveis para a época do cacau de meia colheita. Na maioria das regiões produtoras, não se registaram chuvas na semana passada, e os agricultores sinalizam uma necessidade crescente de humidade para apoiar o desenvolvimento da safra intermediária, que decorre de março a agosto.

Embora o país tenha entrado oficialmente na sua época chuvosa, a precipitação permanece abaixo das expectativas do mercado. Na prática, isto cria um risco de desenvolvimento mais lento das vagens durante os meses-chave de maio a agosto, apesar da presença de muitas vagens de tamanhos variados nas árvores.

Os maiores défices de precipitação foram registados em várias regiões de produção importantes, incluindo Soubré, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou e Yamoussoukro. Em algumas destas áreas, os totais de precipitação ficaram significativamente abaixo da média de cinco anos, aumentando a pressão sobre as condições das plantações.

Os agricultores também estão a destacar a deterioração da humidade do solo, particularmente nas regiões central e centro-oeste do país. Este é um sinal relevante para o mercado, uma vez que a Costa do Marfim continua a ser o maior produtor mundial de cacau, e as questões meteorológicas locais podem rapidamente traduzir-se em expectativas de oferta global.

As colheitas continuam modestas por enquanto, mas os agricultores esperam uma melhoria a partir de maio. O cenário base pressupõe uma oferta mais elevada nas próximas semanas, embora isso dependa em grande parte do regresso de chuvas mais regulares. A par da procura, o clima poderá voltar a tornar-se um fator determinante para os preços do cacau. Se o défice de precipitação persistir, poderá limitar o potencial de recuperação da produção da safra intermédia e aumentar a sensibilidade dos preços aos riscos do lado da oferta. Por outro lado, a procura de cacau continua fraca, enquanto as pressões inflacionistas na economia global podem aumentar ainda mais a sensibilidade das famílias aos preços, tornando a destruição da procura uma força de risco importante para a tendência futura dos preços, mesmo apesar do risco climático. CACAU (gráfico H1) Fonte:xStation5

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