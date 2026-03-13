Calendário Económico: PCE dos EUA na mira dos investidores

Hoje promete ser um dia particularmente interessante para investidores e analistas de mercado. O destaque do dia é a divulgação dos dados do PCE de janeiro nos EUA, que medem os gastos com consumo pessoal dos americanos. Esse é o indicador de inflação preferido da Reserva Federal e desempenha um papel crucial na orientação das decisões sobre taxas de juros. Além disso, os mercados estarão atentos a uma série de dados macroeconómicos da Europa e da Ásia, incluindo PIB, produção industrial, inflação e números de emprego. Estes eventos podem ter um impacto significativo no sentimento dos investidores, nas valorizações cambiais e nos mercados bolsistas e de commodities. Calendário para hoje (CET) Reino Unido PIB de janeiro (m/m): 0,2% (estimativa: 0,1%) PIB de janeiro (t/t): 0,3% (estimativa: 0,1%) PIB de janeiro (a/a): 0,9% (estimativa: 0,7%) Produção industrial de janeiro (m/m): 0,2% (estimativa: -0,9%) Produção industrial de janeiro (m/m): 0,2% (estimativa: -0,5%) Produção industrial em janeiro (a/a): 0,6% (estimativa: 0,5%) Produção industrial em janeiro (a/a): 1,5% (estimativa: 0,5%) Balança comercial em janeiro: -22,1 mil milhões de libras esterlinas (estimativa: -22,72 mil milhões) Expectativas de inflação ao consumidor no primeiro trimestre: 3,5%

Suécia Taxa de desemprego em fevereiro: 8,6%

Roménia Inflação do IPC (a/a) em fevereiro: 9,4% (estimativa: 9,6%) Produção industrial s.a. (m/m) em janeiro: -0,5% (estimativa: 0,8%)

Hungria Produção industrial s.a. (m/m) Janeiro: 1,5% (estimativa: 1%) Produção industrial n.s.a. (a/a) Janeiro: -2,5% (estimativa: 1,8%) Produção industrial w.d.a. (a/a) Janeiro: 0,3% (estimativa: -1%)

França Inflação do IPC (m/m) Fevereiro: 0,7% (estimativa: -0,3%) Inflação do IHPC (m/m) Fevereiro: 0,8% (estimativa: -0,4%) Inflação do IPC (a/a) Fevereiro: 1% (estimativa: 0,3%) Inflação HICP (a/a) Fevereiro: 1,1% (estimativa 0,4%)

Eslováquia Inflação CPI (m/m) Fevereiro: 0,1% (estimativa 1,8%) Inflação CPI (a/a) Fevereiro: 3,7% (estimativa 4%)

Espanha Inflação do IPC (m/m) Fevereiro: 0,4% (estimativa: -0,4%) Inflação do IHPC (m/m) Fevereiro: 0,4% (estimativa: -0,8%) Inflação do IPC (a/a) Fevereiro: 2,3% (estimativa: 2,3%) Inflação HICP (a/a) Fevereiro: 2,5% (estimativa: 2,4%)

Polónia Inflação do IPC (m/m) Fevereiro: 0,3% (estimativa: 0,6%) Inflação do IPC (a/a) Fevereiro: 2,1% (estimativa: 2,2%)

Itália Produção industrial Janeiro (m/m): 0,3% (estimativa: -0,4%)

Zona euro Produção industrial s.a. (m/m) Janeiro: 0,6% (estimativa: -1,4%) Produção industrial w.d.a. (a/a) Janeiro: 1,4% (estimativa: 1,2%)

Canadá Taxa de desemprego em fevereiro: 6,6% (estimativa: 6,5%) Variação no emprego em fevereiro: 10,5 mil (estimativa: -24,8 mil) Variação no emprego a tempo inteiro: 44,9 mil Variação no emprego a tempo parcial: -69,7 mil Vendas de bens (m/m) em janeiro: -3,2% (estimativa: 0,6%) Utilização da capacidade no quarto trimestre: 78,5%

EUA Gastos pessoais (m/m) em janeiro: 0,3% (estimativa: 0,4%) PCE Core (m/m) em janeiro: 0,4% (estimativa: 0,4%) PCE (m/m) em janeiro: 0,3% (estimativa: 0,4%) PCE Core (a/a) Janeiro: 3,1% (estimativa: 3%) PCE (a/a) Janeiro: 2,9% (estimativa: 2,9%) PIB revisto T4 (anualizado): 1,4% (estimativa: 4,4%) Consumo privado revisado no quarto trimestre: 2,4% (estimativa: 3,5%) Deflator do PIB revisado (trimestral): 3,7% PCE Core revisado (trimestral): 2,7% (estimativa: 2,9%) Renda pessoal (mensal) janeiro: 0,4% (estimativa: 0,3%) Encomendas de bens duráveis (preliminar) janeiro: 1,1% (estimativa: -1,4%) Encomendas de bens de capital não relacionados com a defesa (preliminar) janeiro: 0,5% (estimativa: 1%)

EUA – 15:00 Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan março: 55 (estimativa: 56,6) Expectativas de inflação a curto e longo prazo: 3,4% / 3,3% Vagas de emprego JOLTS Janeiro: 6,7 milhões (estimativa: 6,542 milhões)

EUA – 18:00 Número de plataformas petrolíferas (semanal): 412 (estimativa: 411)



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