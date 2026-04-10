Os mercados globais continuam agitados pela incerteza em torno do início das negociações de paz entre o Irão e os Estados Unidos. Os preços do petróleo mantêm-se em níveis um pouco elevados, embora os futuros dos índices continuem a apresentar uma tendência ascendente. Hoje de manhã, foram divulgados os dados sobre a inflação da China e do Japão. Os dados da China são particularmente dignos de nota, uma vez que a inflação do PPI subiu para 0,5% em termos homólogos, registando o primeiro valor positivo desde outubro de 2022. Este valor excedeu ligeiramente as expectativas. Entretanto, a inflação do IPC abrandou para 1,0% em termos homólogos, ficando abaixo da descida prevista para 1,2% em termos homólogos (em comparação com os 1,3% em termos homólogos anteriores). A inflação ao produtor no Japão acelerou acentuadamente para 2,6% em termos homólogos, face aos 2,0% em termos homólogos, impulsionada pelos custos mais elevados dos combustíveis. Isto constitui mais um sinal que aponta para uma elevada probabilidade de um aumento das taxas de juro por parte do Banco do Japão (BoJ) este mês. No entanto, o ponto central da agenda de hoje será a divulgação da inflação do IPC dos EUA para março. Veremos o quão gravemente a crise energética afetou a inflação e tentaremos determinar se os cortes nas taxas de juro dos EUA estão agora fora de questão. Para além dos dados de inflação dos EUA, teremos os dados do mercado de trabalho do Canadá, o índice de confiança do consumidor dos EUA e as encomendas às indústrias. Calendário Macroeconómico: 14:30 | EUA – Inflação do IPC a/a (março): Consenso: 3,4% | Anterior: 2,4%

Consenso: | Anterior: 14:30 | EUA – Inflação do IPC subjacente a/a (março): Consenso: 3,7% | Anterior: 3,8%

Consenso: | Anterior: 14:30 | Canadá – Variação do emprego (março): Consenso: 14,5 mil | Anterior: -83,9 mil

Consenso: | Anterior: 16:00 | EUA – Índice de Confiança do Consumidor da Univ. de Michigan (abril, preliminar): Consenso: 52,1 | Anterior: 54,1

Consenso: | Anterior: 16:00 | EUA – Encomendas às fábricas m/m (fevereiro): Consenso: 1,0% | Anterior: -3,6%

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