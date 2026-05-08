Cloudflare: resultados fortes, fraco outlook e queda drástica

A Cloudflare divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026, que se revelaram muito sólidos do ponto de vista financeiro, mas que, ao mesmo tempo, foram ofuscados por uma reação acentuada do mercado às alterações na estratégia e nas orientações. A empresa gerou receitas de aproximadamente 639,8 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 34% em relação ao ano anterior e supera claramente as expectativas dos analistas. Os lucros ajustados também ficaram acima das previsões, situando-se em cerca de 0,25 dólares por ação, a par de um resultado operacional de aproximadamente 73 milhões de dólares. A Cloudflare apresentou igualmente um fluxo de caixa sólido, gerando cerca de 84 milhões de dólares em fluxo de caixa livre, confirmando que o negócio continua a gerar caixa de forma robusta, apesar do investimento avultado e contínuo. No plano operacional, observou-se alguma pressão sobre as margens. A margem bruta diminuiu para cerca de 72,8%, principalmente devido a custos de infraestrutura mais elevados e a uma quota crescente de tráfego e serviços ligados a novas cargas de trabalho, incluindo IA. Ao mesmo tempo, a empresa manteve um forte impulso de crescimento da base de clientes, particularmente em contratos com grandes empresas, onde tanto o número de clientes como o valor dos contratos continuam a expandir-se rapidamente. O verdadeiro ponto de viragem no sentimento do mercado, no entanto, resultou das perspetivas para o trimestre seguinte e de uma importante decisão de reestruturação da força de trabalho. A Cloudflare anunciou uma redução de cerca de 20% da sua força de trabalho, ou seja, mais de 1.100 colaboradores, explicando esta medida como parte de uma transição para um modelo operacional impulsionado pela IA e altamente automatizado. A empresa descreve esta direção como «AI-first», em que uma parte crescente das tarefas será tratada por sistemas de IA baseados em agentes, em vez de mão de obra humana. O mercado reagiu de forma mista. Por um lado, verificou-se um forte crescimento das receitas e uma melhoria da rentabilidade operacional, mas, por outro lado, as preocupações foram motivadas por orientações futuras mais moderadas e por custos de reestruturação pontuais significativos, que ascenderam a dezenas de milhões de dólares. Como resultado, os investidores concentraram-se mais nas perspetivas futuras do que no desempenho atual. No geral, a reação do mercado foi altamente negativa, uma vez que os fortes resultados atuais foram contrabalançados por orientações mais cautelosas e por uma importante iniciativa de reestruturação de custos. As ações caíram cerca de 20% num curto período de tempo. Os investidores começaram a encarar cada vez mais a Cloudflare como uma empresa em transição de uma fase de alto crescimento para uma fase de reestruturação do modelo de negócio, em que a eficiência e a rentabilidade têm precedência sobre a mera expansão. Fonte:xStaion5

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