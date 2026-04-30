O Banco Central Europeu manteve as suas taxas de juro de referência, incluindo a taxa de depósito em 2%, em linha com o consenso do mercado, salientando os riscos crescentes tanto para o crescimento económico como para a inflação. A presidente do BCE, Christine Lagarde, está prestes a subir ao palco em Frankfurt para proferir as suas observações sobre a decisão e apresentar as perspetivas para a evolução económica e monetária na zona euro. Abaixo encontrará as observações mais importantes da conferência. Principais conclusões de Lagarde, do BCE: Embora os dados recebidos tenham sido, em geral, consistentes com as perspetivas do BCE, os riscos tanto para a inflação como para o crescimento económico aumentaram significativamente. Os acontecimentos no Médio Oriente estão a provocar uma subida dos preços da energia e uma deterioração do clima económico.



Os acontecimentos no Médio Oriente estão a provocar uma subida dos preços da energia e uma deterioração do clima económico. O BCE manterá uma abordagem dependente dos dados, reunindo-se caso a caso, sem se comprometer antecipadamente com uma trajetória específica das taxas de juro.



Antes da guerra, a economia europeia demonstrava algum dinamismo, com um crescimento resiliente impulsionado principalmente pela procura interna e por um mercado de trabalho forte.



No entanto, inquéritos recentes indicam que o otimismo está a deteriorar-se devido à guerra no Médio Oriente. O crescimento abrandou (de 0,2% para 0,1% em termos trimestrais), com a confiança das empresas a enfraquecer face a prazos de entrega mais longos e ao aumento dos preços dos fatores de produção. Os rendimentos reais diminuíram devido aos preços mais elevados da energia, desencorajando o consumo e o investimento a longo prazo.



A guerra prolongada no Médio Oriente e o encerramento do Estreito de Ormuz irão intensificar os efeitos de segunda ordem do choque dos preços da energia, podendo repercutir-se em diferentes setores e causar inflação persistente. Por enquanto, as expectativas de inflação a longo prazo permanecem em linha com a meta de 2% do BCE. A inflação a curto prazo deverá permanecer acima dos 2%.



«Estamos definitivamente a afastar-nos da trajetória de referência.»



A decisão de hoje de manter as taxas inalteradas foi unânime, mas o Conselho do BCE debateu exaustivamente a possibilidade de aumentar as taxas . O principal argumento a favor da manutenção foi o facto de os dados concretos corresponderem, em termos gerais, às projeções do BCE.



. O principal argumento a favor da manutenção foi o facto de os dados concretos corresponderem, em termos gerais, às projeções do BCE. Presidente Lagarde: «Dada a nossa posição, seis semanas é o período adequado para avaliar os progressos; divulgaremos os cenários atualizados em junho». EURUSD (M15) O EURUSD está a tentar recuperar acima dos 1,1700, depois de Lagarde ter referido discussões sobre o aumento das taxas de juro. Fonte: xStation5

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