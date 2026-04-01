Os preços do petróleo voltaram a subir. O OIL registou uma subida de 1,30%, para 104,40 dólares por barril, e o OIL.WTI subiu 1,10%, para 102,60 dólares por barril.

Novos ataques a infraestruturas energéticas na região do Golfo mantiveram elevados os riscos de abastecimento. Ao mesmo tempo, os comentários de Trump sobre uma possível retirada limitaram novas subidas.

Trump afirmou que os EUA poderiam retirar-se dentro de duas a três semanas e que não é necessário um acordo formal com o Irão. Isto sugere uma mudança para uma narrativa de «missão cumprida». A condição fundamental é neutralizar a ameaça nuclear do Irão, em vez de alcançar um acordo diplomático.

Os Emirados Árabes Unidos estão a aproximar-se de um envolvimento militar direto nos esforços para reabrir o Estreito de Ormuz. A Arábia Saudita e o Bahrein parecem mais alinhados, enquanto o Catar, Omã e o Kuwait mantêm uma postura mais cautelosa. Qualquer potencial coligação centrar-se-ia provavelmente na segurança marítima e na defesa aérea.

Novos ataques, incluindo ataques perto de Doha e a infraestruturas de combustível no Kuwait, mostram que as rotas energéticas continuam vulneráveis.

O PMI da indústria transformadora da China caiu de 52,1 para 50,8, marcando um quarto mês consecutivo de expansão, mas a um ritmo mais lento. A produção, as encomendas e o emprego continuam a crescer. No entanto, o aumento dos custos e o agravamento das condições de abastecimento começam a pesar sobre o setor. O conflito no Médio Oriente está a afetar cada vez mais os custos de produção na China.

Os preços dos fatores de produção na China subiram ao ritmo mais rápido desde março de 2022, enquanto os preços de venda atingiram o seu nível mais alto em quatro anos. As empresas estão a começar a repercutir os custos mais elevados nos clientes.

O PMI do Japão caiu de 53,0 para 51,6 — ainda acima de 50, mas com um ritmo de crescimento mais lento. A produção, as encomendas e o emprego continuam a aumentar, mas a um ritmo reduzido. Os preços mais elevados da energia impulsionaram os custos ao ritmo mais rápido em cerca de 19 meses.

O PMI da Austrália caiu para 49,8, voltando a ficar abaixo do limiar de 50. As novas encomendas diminuíram pela primeira vez em cinco meses. Os custos de produção subiram para o nível mais alto em 3,5 anos, principalmente devido à energia e aos transportes. O sentimento empresarial deteriorou-se significativamente.

Os índices norte-americanos subiram em resposta às expectativas de uma resolução mais rápida do conflito. O US30 subiu 2,55%, o US500 quase 3,00% e o US100 3,90%. Foi um dos impulsos mais fortes desde maio de 2025.

A OpenAI concluiu uma ronda de financiamento de 122 mil milhões de dólares, com uma avaliação de 852 mil milhões de dólares. A ronda poderá constituir uma preparação para uma oferta pública inicial (IPO) em 2026.

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