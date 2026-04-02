No seu discurso, Donald Trump assegurou que os objetivos estratégicos no Irão estão quase concluídos e que a guerra terminará em breve. Anunciou ataques de grande envergadura nas próximas semanas para «concluir o trabalho» e «recuar o Irão à Idade da Pedra». Apesar das garantias de sucesso, o Presidente ignorou as questões relativas às tropas terrestres e à diplomacia. O discurso, destinado a acalmar a opinião pública face ao aumento dos preços da energia, provocou subidas imediatas do preço do petróleo e quedas no mercado bolsista.

Além disso, Trump transferiu a responsabilidade pelo Estreito de Ormuz para outras nações, apelando a que estas «assumam a liderança» e garantam elas próprias a segurança da rota. Sugeriu que os países dependentes desse petróleo devem «defender-se sozinhos», uma vez que os EUA planeiam retirar-se do conflito, deixando um problema económico crítico por resolver e alimentando receios de domínio iraniano.

O tom belicista de Trump está a provocar quedas nos futuros dos principais índices. As mais afetadas são as empresas de pequena capitalização do Russell 2000 (US2000: -1,9%) , seguidas pelo Nasdaq (US100: -1,6%) , S&P 500 (US500: -1,3%) e o DJIA (US30: -1,15%) .

, seguidas pelo , e o . O sentimento na Ásia desabou. O sul-coreano KOSPI (-3,7%) e os japoneses Nikkei 225 (-2%) e TOPIX registaram os piores desempenhos, anulando os ganhos da sessão anterior. O setor tecnológico arrastou para baixo o Hang Seng (-1%) , enquanto o australiano ASX 200 caiu 1,1%. A subida dos preços do petróleo afetou os mercados dependentes da energia, despertando receios de inflação e de políticas restritivas por parte dos bancos centrais.

e os japoneses e registaram os piores desempenhos, anulando os ganhos da sessão anterior. O setor tecnológico arrastou para baixo o , enquanto o australiano caiu 1,1%. A subida dos preços do petróleo afetou os mercados dependentes da energia, despertando receios de inflação e de políticas restritivas por parte dos bancos centrais. A balança comercial da Austrália disparou para 5,69 mil milhões de AUD (previsão: 2,6 mil milhões, anterior: 2,26 mil milhões). Este pico deveu-se principalmente a uma queda acentuada nas exportações de metais essenciais e carvão, na sequência de subidas massivas dos preços após o início da guerra no Irão.

(previsão: 2,6 mil milhões, anterior: 2,26 mil milhões). Este pico deveu-se principalmente a uma queda acentuada nas exportações de metais essenciais e carvão, na sequência de subidas massivas dos preços após o início da guerra no Irão. No mercado cambial, o dólar americano volta a dominar ( USDIDX: +0,5% ), recuperando-se numa onda de renovada aversão ao risco e incerteza quanto a novas ações dos EUA no Irão, em particular uma intervenção terrestre. As maiores quedas verificam-se nas moedas das Antípodas ( AUDUSD, NZDUSD: -0,7% ), no franco suíço (USDCHF: +0,65%) e na libra esterlina , que é a mais exposta aos elevados preços do gás importado ( GBPUSD: -0,6%) . O EURUSD está a perder 0,5%, cotando-se a 1,1535.

volta a dominar ( ), recuperando-se numa onda de renovada aversão ao risco e incerteza quanto a novas ações dos EUA no Irão, em particular uma intervenção terrestre. As maiores quedas verificam-se nas moedas das Antípodas ( ), no e na , que é a mais exposta aos elevados preços do gás importado ( . O está a perder 0,5%, cotando-se a 1,1535. O petróleo Brent disparou cerca de 6,7% para 107 dólares , neutralizando a maior parte das quedas dos últimos três dias. É também visível uma queda nos metais preciosos: o ouro desceu 2,2% para 4650 dólares por onça, enquanto a prata caiu 5,35% para 71 dólares por onça.

disparou cerca de 6,7% para , neutralizando a maior parte das quedas dos últimos três dias. É também visível uma queda nos metais preciosos: desceu 2,2% para por onça, enquanto caiu 5,35% para por onça. Alberto Musalem, do Fed de St. Louis, salientou que o Fed não precisa de alterar abruptamente a sua abordagem à política monetária, afirmando que os níveis atuais das taxas são adequados à luz dos riscos de inflação associados à guerra no Irão.

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