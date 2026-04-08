No mercado em geral, assistimos hoje a uma inversão da tendência observada no mês passado. Trump anunciou uma pausa de duas semanas nas ações militares para permitir negociações com o Irão. Os mercados reagiram de forma extremamente positiva: os preços do petróleo caíram, o dólar americano enfraqueceu, enquanto as ações e o ouro registaram uma recuperação. A proposta baseia-se num plano iraniano de 10 pontos considerado «viável».

Os futuros dos índices norte-americanos estão a valorizar entre 2,50% e 3,10%, o índice do dólar USDIDX registou uma descida de 0,90%, o ouro subiu 2,26%, enquanto o petróleo Brent e o WTI registaram quedas de 10,30% e 12,80%, respetivamente, para 94 e 95 dólares por barril.

O Irão exige, entre outras coisas, o levantamento total das sanções, a manutenção da influência regional e o controlo sobre o trânsito pelo Estreito de Ormuz. Estas condições são consideradas pelos EUA como difíceis de aceitar. A distância entre as duas partes compromete as hipóteses de um acordo duradouro. Embora o cessar-fogo possa revelar-se uma pausa tática, a reação do mercado tem sido decisiva.

Mesmo no caso de um cessar-fogo, o tráfego pelo Estreito de Ormuz poderá permanecer limitado a 10–15 navios por dia. Tal implicaria a persistência de estrangulamentos e problemas de abastecimento. O Irão poderá também introduzir taxas e controlar o trânsito. Isto sugere que o crescimento da oferta poderá permanecer estruturalmente limitado.

Israel sinalizou que o cessar-fogo não se aplica às suas operações no Líbano. As autoridades parecem relutantes em alinhar-se totalmente com o processo de desaceleração entre os EUA e o Irão.

O Irão confirmou que as negociações terão lugar em Islamabad a 10 de abril. O Paquistão está a atuar como mediador-chave. O calendário indica uma janela estreita para se chegar a um acordo. O resultado destas negociações será crucial para o curso futuro do conflito.

O vice-presidente da Reserva Federal, Jefferson, apontou para riscos crescentes de inflação a par de um mercado de trabalho em enfraquecimento. Os preços mais elevados do petróleo estão a complicar as perspetivas da política monetária. A Reserva Federal está a sinalizar paciência e uma provável manutenção das taxas.

O Banco Central da Nova Zelândia manteve as taxas em 2,25%, mas alertou para o aumento da inflação e o abrandamento do crescimento. A inflação poderá atingir cerca de 4,2% devido aos preços mais elevados da energia. O banco continua pronto a aumentar as taxas se as pressões inflacionistas persistirem.

Os salários reais no Japão estão a aumentar ao ritmo mais rápido dos últimos cinco anos, reforçando os argumentos a favor de novos aumentos das taxas pelo Banco do Japão.

A Anthropic suspendeu o lançamento público de um modelo avançado de IA devido a riscos de cibersegurança. O modelo é capaz de detetar vulnerabilidades a uma velocidade sem precedentes. Está a ser implementado de forma seletiva para reforçar os sistemas de defesa.

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