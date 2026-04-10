Sinais contraditórios vindos de Teerão: A comunicação social estatal iraniana negou as notícias relativas a conversações com os EUA, realizadas no fim de semana em Islamabad. Ao condicionar quaisquer negociações a um cessar-fogo no Líbano, Teerão mantém elevada a incerteza geopolítica, apesar da trégua atual.

A comunicação social estatal iraniana negou as notícias relativas a conversações com os EUA, realizadas no fim de semana em Islamabad. Ao condicionar quaisquer negociações a um cessar-fogo no Líbano, Teerão mantém elevada a incerteza geopolítica, apesar da trégua atual. Mercado em modo de «esperar para ver»: As ações asiáticas subiram na sequência de uma sessão forte em Wall Street, mas os principais ativos encontram-se presos em faixas estreitas. Os investidores aguardam provas concretas de uma desaceleração do conflito. EUR/USD mantém-se elevado perto de 1,17 , enquanto o ouro oscila em torno de 4.761 dólares por onça.

As ações asiáticas subiram na sequência de uma sessão forte em Wall Street, mas os principais ativos encontram-se presos em faixas estreitas. Os investidores aguardam provas concretas de uma desaceleração do conflito. mantém-se elevado perto de , enquanto o ouro oscila em torno de por onça. Os preços do petróleo permanecem estáveis: o Brent mantém-se perto de 96 dólares por barril , à medida que persistem as preocupações com a oferta. Embora os preços tenham recuado de 99 para 95 dólares ontem, com as notícias de uma potencial distensão israelita no Líbano, o mercado recusa-se a cair até que a diplomacia ganhe força real.

o Brent mantém-se perto de , à medida que persistem as preocupações com a oferta. Embora os preços tenham recuado de 99 para 95 dólares ontem, com as notícias de uma potencial distensão israelita no Líbano, o mercado recusa-se a cair até que a diplomacia ganhe força real. Otimismo em Wall Street: Os futuros dos EUA estão a ampliar os seus ganhos após duas sessões robustas. O US500 subiu 0,03% , enquanto o US100 , com forte presença do setor tecnológico, registou um aumento de 0,11% .

Os futuros dos EUA estão a ampliar os seus ganhos após duas sessões robustas. O subiu , enquanto o , com forte presença do setor tecnológico, registou um aumento de . Desempenho forte na Ásia: Os índices de referência regionais encontraram um ponto de apoio durante a noite, com o CH50 da China a subir quase 1% e o Nikkei 225 do Japão a ganhar 0,65% .

Os índices de referência regionais encontraram um ponto de apoio durante a noite, com o da China a subir quase e o do Japão a ganhar . O Japão intensifica a pressão: O ministro das Finanças, Katayama, intensificou a sua retórica, declarando-se pronto para intervir «em todas as frentes» contra a volatilidade especulativa no mercado cambial e do petróleo. Para atenuar a crise, Tóquio continua também a libertar reservas estratégicas de petróleo.

O ministro das Finanças, Katayama, intensificou a sua retórica, declarando-se pronto para intervir «em todas as frentes» contra a volatilidade especulativa no mercado cambial e do petróleo. Para atenuar a crise, Tóquio continua também a libertar reservas estratégicas de petróleo. O calendário da liderança da Fed sofre atrasos: O adiamento da audiência de confirmação de Kevin Warsh devido à falta de documentação garante a continuidade temporária da política. Este atraso alimentou especulações de que Jerome Powell poderá manter a sua influência como governador por mais tempo do que o esperado.

O adiamento da audiência de confirmação de Kevin Warsh devido à falta de documentação garante a continuidade temporária da política. Este atraso alimentou especulações de que Jerome Powell poderá manter a sua influência como governador por mais tempo do que o esperado. Sombras de estagflação na Ásia: Os bancos centrais enfrentam um dilema cada vez mais profundo. O Banco do Japão alerta para os riscos de estagflação caso o conflito no Médio Oriente se prolongue, enquanto a Coreia do Sul manteve as taxas estáveis para equilibrar as pressões crescentes sobre os preços com o abrandamento do crescimento.

Os bancos centrais enfrentam um dilema cada vez mais profundo. O Banco do Japão alerta para os riscos de estagflação caso o conflito no Médio Oriente se prolongue, enquanto a Coreia do Sul manteve as taxas estáveis para equilibrar as pressões crescentes sobre os preços com o abrandamento do crescimento. A divergência chinesa: Novos dados mostram que o PPI (+0,5% a/a) pôs fim à sua série deflacionária devido ao aumento dos custos dos combustíveis. No entanto, um IPC (+1,0% a/a) moderado confirma que a procura interna dos consumidores continua fraca, complicando o cenário de reflação.

Novos dados mostram que o pôs fim à sua série deflacionária devido ao aumento dos custos dos combustíveis. No entanto, um moderado confirma que a procura interna dos consumidores continua fraca, complicando o cenário de reflação. Surpresa inflacionária no Japão: A inflação no atacado (PPI) no Japão saltou para 2,6% a/a, superando as expectativas. Este pico, impulsionado pelos custos da energia, aumenta significativamente as probabilidades de um potencial aumento das taxas de juro por parte do Banco do Japão em abril deste ano. O petróleo bruto registou uma queda significativa ontem, durante as primeiras horas de negociação em Wall Street, na sequência de notícias de que Israel iria cessar os bombardeamentos no Líbano. No entanto, os preços mantêm-se em níveis elevados, mas não estão a recuperar para os 100 dólares por barril, apesar das notícias de que o Irão não tem intenção de se deslocar ao Paquistão para negociações. Fonte: xStation5

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