Destaques da manhã (10.11.2025)

Depois de um início fraco na sessão de sexta-feira , quando o sector tecnológico registou fortes quedas e o Nasdaq caiu cerca de 2%, os mercados acionistas dos E.U.A. conseguiram recuperar. No final, o S&P 500 fechou ligeiramente em alta, enquanto o Nasdaq 100 recuperou quase totalmente as suas perdas anteriores.

Os mercados da Ásia-Pacífico começaram esta semana com uma nota claramente positiva, impulsionados pelas expectativas que o fim do encerramento do governo dos E.U.A. esteja para breve. O Senado dos EUA aprovou o primeiro projeto de lei necessário para reabrir a administração por uma votação de 60-40, e os meios de comunicação social indicaram que existem agora votos suficientes para quebrar o impasse. A esperança de um compromisso em Washington impulsionou o sentimento dos investidores globais, enfraqueceu o dólar e apoiou as moedas asiáticas. Os índices de ações regionais registaram fortes ganhos: O Nikkei 225 do Japão subiu 1,15%, o Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,51%, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,66%, enquanto o Shanghai Composite permaneceu estável. O ouro continuou a sua tendência de alta, ultrapassando o nível de $4.050 por onça.

Nos mercados cambiais, moedas como o dólar australiano e canadiano beneficiaram do otimismo sobre o degelo nas relações entre a China e os E.U.A., enquanto o euro e o franco suíço foram negociados em intervalos estreitos, reflectindo um sentimento estável. O iene japonês enfraqueceu, com o USD/JPY a subir para 154,00 em resposta ao anúncio do Primeiro-Ministro Takaichi de uma política fiscal mais expansionista no Japão. O Banco do Japão está perto de um novo aumento dos juros, sinalizando uma confiança crescente no crescimento dos salários.

Na Austrália, o vice-governador do RBA, Andrew Hauser, observou que a manutenção de uma política restritiva será necessária para conter a inflação, embora futuros cortes nas taxas continuem possíveis. O banco central da China (PBOC) fixou a taxa de referência USD/CNY em 7,0856, inferior às expectativas de 7,1175, fortalecendo o yuan.

Os dados de outubro de 2025 da China mostraram que os preços no consumidor (CPI) subiram 0,2% em termos anuais, ligeiramente acima da previsão de 0%, enquanto os preços no produtor (PPI) caíram 2,1% em termos anuais, ligeiramente menos do que os -2,2% esperados, indicando um ligeiro abrandamento das pressões deflacionistas. O ouro na China subiu com os ETFs e o banco central a aumentar as reservas, apesar de uma procura mais fraca.

Os ganhos do mercado bolsista foram acompanhados também pela recuperação da Bitcoin e de outras criptomoedas, que melhoraram após um período de volatilidade, reflectindo as crescentes esperanças dos investidores na estabilização da situação política e económica dos EUA. Warren Buffett anunciou que vai publicar uma carta de despedida enquanto se prepara para deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway.

